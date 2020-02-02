Побег от коронавируса: рассказ китаянки, успевшей покинуть Ухань

10 дней назад Клер (имя изменено) в последнюю минуту смогла уехать из Уханя, где ввели карантин из-за вспышки коронавируса. В Ухане Клер вместе с мужем хотела отпраздновать китайский Новый год в кругу его семьи, но услышала новость о том, что город будет закрыт, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Оказавшись в своем родном городе, Клер не выходит из дома. "Вначале это было наше добровольное решение", - рассказывает Клер DW по видеочату. Позже ситуация уже не зависела только от них. "Нам звонили из домового комитета и местного полицейского участка и требовали, чтобы мы оставались дома", - продолжает женщина. Клер и ее муж должны каждый день мерить температуру и сообщать об этом в соответствующее ведомство.

Как написал в своем Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, случаев заражения коронавирусом за пределами КНР - и вероятно смертельных случаев - было бы еще больше, если бы ни усилия властей по защите населения". Впрочем, меры, которые принимает Китай в борьбе с коронавирусом как хвалят, так и критикуют. Ведь, в конечном итоге, правительство ограничивает личную свободу более 50 млн человек. В декабре, когда были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом, местные власти пытались замалчивать правду. Врачей, которые в социальных сетях обменивались информацией о тревожных случаях воспаления легких у пациентов, полицейские заставляли замолчать.

В больнице Уханя, 4 февраля 2020 года

"Я видел умерших людей в больницах"

В самом начале считалось, что коронавирус не передается от человека к человеку. Власти продолжали говорить это даже тогда, когда ученые доказали обратное. Все это время коронавирус мог бесконтрольно распространяться дальше. Относительно поздно китайские власти приняли и решение полностью закрыть Ухань - город, в котором живут 11 млн человек, и который является важным транспортным узлом страны. Таким же образом власти поступили и с соседними с Уханем городами в провинции Хубэй. На сегодняшний день около 56 млн человек в этой провинции находятся в карантине - это число почти равно населению Италии.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают о том, что такие драконовские меры могут вызвать обратный эффект. У больных может появиться страх обращаться к врачам. Может возникнуть паника. Так, еще в первые дни, когда был введен карантин, люди, независимо от того, были они больны или здоровы, буквально штурмовали больницы. В социальных сетях курсируют фото и видео очередей в больницах . "Я видел в больницах множество трупов", - сообщил в одном из видеочатов Уханя адвокат Чень Цюйши. Он поехал туда, чтобы задокументировать происходящее: "Я видел много людей, у которых несколько дней был кашель и повышенная температура, но они не знали о том, заражены ли коронавирусом или нет, потому что в больнице их не обследовали".

Таксисты в Ухане обязаны носить специальные защитные костюмы

"Мы выносим мусор, когда все спят "

В Ухань Клер приехала за сутки до того, как узнала, что город будет закрыт. В 9 часов утра жителям сообщили, что с 10 утра им запрещено покидать Ухань. "У меня началась паника. Я сказала мужу, что мы немедленно должны уехать", - рассказывает Клер. Они быстро собрали вещи и в спешке вышли на улицу, чтобы поймать такси. Но у светофора стоял лишь один автомобиль. Они пообещали водителю любую сумму за то, чтобы он вывез их из города. Примерно за 100 евро водитель привез их в пригород Уханя. Там они сели в поезд, который доставил их в родной город. С тех пор Клер и ее муж покидают свою квартиру только для того, чтобы забрать продукты, которые им привозят службы доставки, или чтобы вынести мусор. "Мы дожидаемся, пока все уснут. Тогда мы надеваем защитные медицинские маски и выносим мусор", - рассказывает Клер.

Крупные города Китая сейчас словно вымерли: на улицах почти нет людей. Редкие прохожие избегают контактов друг с другом и торопятся пройти мимо. У одной из клиник Пекина стоят три человека и ожидают обследования. "Здесь не так много больных", - говорит женщина, которая спешно проходит мимо. Она торопится купить немного овощей и вернуться домой. Столица Китая выглядит так, будто ситуация с коронавирусом ее пока сильно не затронула. "В эти дни мы в основном остаемся дома. Люди реагируют быстрее, чем власти", - говорит она.

"Я никому не хотела бы об этом рассказывать"

Молодой человек ожидает такси. Он говорит, что не боится коронавируса, ведь принимаются все необходимые меры защиты. "Мы должны избегать мест большого скопления людей, носить защитные маски и регулярно мыть руки. Правительство дало нам четкие указания, что делать", - говорит он корреспонденту DW. О том, чтобы предписанные правительством меры были выполнены, строго следят на всех уровнях. В Пекине представители комитетов жильцов ходят по домам, разносят листовки и интересуются здоровьем соседей. Через громкоговоритель жителей города предупреждают о том, что нужно делать и куда обращаться в случае, если они приехали из охваченного вирусом региона. В магазинах, отелях, торговых центрах установлены пункты контроля, где у посетителей измеряют температуру.

Во всей стране сотрудники госслужб находят тех, кто побывал в провинции Хубэй и требуют, чтобы они две недели не выходили из дома. Люди сообщают о том, что не могут снять комнату в отеле, если побывали в Хубэе, или подвергаются нападкам со стороны местных жителей.

В своем родном городе в центральной части Китая Клер считает дни до того, как ей вновь можно будет выходить из дома. Она очень хочет наконец спокойно выйти в магазин или на пробежку. Но пока эпидемия не остановлена, социальная жизнь Клер будет ограничена. Публично она не хочет рассказывать о том, что была в Ухане. "Госслужбы, мои близкие друзья, моя семья знают об этом. Но больше никому я бы не хотела об этом рассказывать. Я только напугаю их этим", - говорит Клер.

Смотрите также:

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Две больницы за две недели Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Балет разноцветных экскаваторов Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Больницы из сборных модулей Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Работа до изнеможения Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Резиновые сапоги и защитные маски Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Плечом к плечу Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом В рекордно короткие сроки Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Строительство завершается В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Внутри больницы - спартанская обстановка Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Китайские герои нашего времени Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны. Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская

