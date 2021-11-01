Отпуск в Таиланде во времена пандемии: масса формальностей, зато пустые пляжи

40 миллионов туристов в год приезжали в Таиланд до пандемии. Когда границы закрыли, число отдыхающих сократилось на... 99,8 процента. Туризм и связанные с ним рабочие места сильно пострадали. Летом правительство запустило в некоторых регионах пилотную программу "Пхукетская песочница". Туристам снова разрешено приезжать, если они выполнят все требования. А их немало.