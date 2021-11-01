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Пилот

Отпуск в Таиланде во времена пандемии: масса формальностей, зато пустые пляжи 01.11.2021

40 миллионов туристов в год приезжали в Таиланд до пандемии. Когда границы закрыли, число отдыхающих сократилось на... 99,8 процента. Туризм и связанные с ним рабочие места сильно пострадали. Летом правительство запустило в некоторых регионах пилотную программу "Пхукетская песочница". Туристам снова разрешено приезжать, если они выполнят все требования. А их немало.

Emergency specialists work on the site of the L-410 aircraft crash near the village of Kazachinkoye, Irkutsk region, Russia September 13, 2021. Russian Emergency Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

Основными версиями авиакатастрофы под Иркутском стали ошибка пилотов и отказ техники 13.09.2021

На месте крушения самолета L-410 найдены бортовые самописцы, продолжаются следственные действия. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию.

Теракты 9/11: Мохаммед Атта - студент Гамбургского университета и ... пилот-смертник (10.11.2021) 10.09.2021

Теракты 11 сентября 2001 во многом были спланированы в Гамбурге, где трое из четырех пилотов-смертников учились и жили несколько лет. DW встретилась с профессором, у которого учился террорист Мохаммед Атта.
ARCHIV - 01.01.2013, ---: Die undatierte Aufnahme zeigt die Internationale Raumstation (ISS) mit dem angedockten europäischen Wissenschaftslabor Columbus (Mitte, unten links) in der Erdumlaufbahn. (zu dpa Und es ward Licht! Seit 20 Jahren sind Raumfahrer auf der ISS vom 06.12.2018) Foto: ---/Nasa/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Орбита МКС скорректирована для приема следующей экспедиции 21.08.2021

На станцию прибывает пилотируемый корабль "Союз МС-19". В связи с этим орбита МКС поднята на 1,2 километра.
KAMCHATKA TERRITORY, RUSSIA - JULY 6, 2021: Pictured in this video grab are a search and rescue team boarding an Emercom Mil Mi-8 helicopter for a flight to Palana, Kamchatka Territory to take part in a search operation for a missing Antonov An-26 passenger aircraft. The search and rescue team includes rescue workers, a specialised fire and rescue unit of the Kamchatka Territory Emergencies Ministry, medical workers of the regional Centre for Emergency Medicine and a task force of the Kamchatka Territory Emergencies Ministrys Main Directorate. The Antonov An-26 passenger aircraft operated by the Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise disappeared off radar on the afternoon of 6 July 2021 during a flight from Petropavlovsk-Kamchatsky to Palana. According to the Russian Emergencies Ministry, the aircraft had 28 people on board, including 22 passengers and 6 crew members. Best possible quality. Video grab. Russian Emergencies Ministry/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM A VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

На Камчатке найдены обломки потерпевшего крушение самолета Ан-26 06.07.2021

На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Машина могла разбиться в результате ошибки пилотирования.
The final version of the 737 MAX, the MAX 10, takes off from Renton Airport in Renton, WA on its first flight Friday, June 18, 2021. The plane will fly over Eastern Washington and then land at Boeing Field (Ellen M. Banner/The Seattle Times via AP, Pool)

Грузовой Boeing 737 совершил аварийную посадку у Гавайских островов 02.07.2021

Пилоты сообщили об отказе двигателей грузового лайнера. После приводнения близ Гонолулу экипаж был спасен Береговой охраной США. Ведется расследование.
210617 -- BEIJING, June 17, 2021 -- Screen image captured at Beijing Aerospace Control Center in Beijing, capital of China, June 17, 2021 shows China s Shenzhou-12 manned spaceship having successfully docked with the space station core module Tianhe. China s Shenzhou-12 manned spaceship has successfully docked with the space station core module Tianhe on Thursday, according to the China Manned Space Agency CMSA. The spaceship, launched on Thursday morning, completed orbital status setting after entering the orbit and conducted a fast autonomous rendezvous and docking with the front docking port of Tianhe at 3:54 p.m. Beijing Time, forming a three-module complex with the cargo craft Tianzhou-2. The whole process took approximate PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Китайские астронавты прибыли на свою орбитальную станцию 17.06.2021

Отправка троих тайконавтов для работы на строящейся орбитальной станции "Небесный дворец" - это первая пилотируемая космическая миссия Китая за последние пять лет.
16/06/2021*** Chinese astronauts Tang Hongbo, Nie Haisheng and Liu Boming wave before the launch of the Long March-2F Y12 rocket, carrying the Shenzhou-12 spacecraft and the three astronauts, from Jiuquan Satellite Launch Center for China's first manned mission to build its space station, near Jiuquan, Gansu province, China June 17, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Китай отправил трех астронавтов на собственную орбитальную станцию 17.06.2021

Три тайконавта будут в течение трех месяцев работать на строящейся китайской орбитальной станции "Небесный дворец", готовя ее ко вводу в эксплуатацию.
Eine Sicherheitskraft Spürhund inspiziert mit einem Spürhund das Gepäck eines Ryanair-Flugzeuges. Belarussische Behörden hatten das Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gebracht. An Bord der Maschine war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der vom belarussischen Machthaber Lukaschenko international gesuchte Blogger Protassewitsch, der demnach in Minsk festgenommen wurde. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава Ryanair расказал о принуждении пилота к посадке в Минске 15.06.2021

Произошедшее в мае в небе над Беларусью было явным и преднамеренным нарушением "всех международных авиационных правил, норм и кодексов безопасности", - считает Майкл О'Лири.
The Ryanair plane with registration number SP-RSM, carrying opposition figure Raman Pratasevich which was traveling from Athens to Vilnius and was diverted to Minsk after a bomb threat, lands at the International Airport outside Vilnius, Lithuania, Sunday, May 23, 2021. The presidential press service said President Alexander Lukashenko personally ordered that a MiG-29 fighter jet accompany the Ryanair plane carrying opposition figure Raman Pratasevich and traveling from Athens, Greece, to Vilnius, Lithuania to the airport in the capital Minsk. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

СК Беларуси заявил о получении двух писем о бомбе в лайнере Ryanair 28.05.2021

Ведомство утверждает, что в Минск пришло два электронных письма о бомбе. По данным владельцев почтового сервиса, сообщение было отправлено после того, как от пилотов Ryanair потребовали приземлиться в Минске.
A Ryanair Boeing 737-8AS (flight number FR4978) is parked on Minsk International Airport's apron in Minsk, on May 23, 2021. - Belarusian opposition Telegram channel Nexta said Sunday its former editor and exiled opposition activist Roman Protasevich had been detained at Minsk airport after his Lithuania-bound flight made an emergency landing. Protasevich was travelling aboard a Ryanair flight from Athens to Vilnius, which made an emergency landing following a bomb scare, TASS news agency reported citing the press service of Minsk airport. The plane was checked, no bomb was found and all passengers were sent for another security search, Nexta said. Among them was... Nexta journalist Roman Protasevich. He was detained. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Можно ли сравнивать угон Ryanair в Минск с посадкой Моралеса в Вене? 25.05.2021

Тот факт, что пилота ирландского самолета обманом и угрозой заставили приземлиться в Минске, эксперты называют беспрецедентным: в истории международного воздушного права подобного еще не случалось.

Eine Sicherheitskraft Spürhund inspiziert mit einem Spürhund das Gepäck eines Ryanair-Flugzeuges. Belarussische Behörden hatten das Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gebracht. An Bord der Maschine war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der vom belarussischen Machthaber Lukaschenko international gesuchte Blogger Protassewitsch, der demnach in Minsk festgenommen wurde. +++ dpa-Bildfunk +++

Минтранс Беларуси обнародовал фрагмент переговоров пилота Ryanair с диспетчером 25.05.2021

Расшифровка фрагмента переговоров опубликована министерством транспорта Беларуси. Она завершается на моменте, когда пилот и диспетчер обсуждают технические детали посадки в Минске.
FILE PHOTO: An aircraft of low-cost airliner Ryanair is seen behind a fence while being parked at the tarmac of Weeze airport near the German-Dutch border during a wider European strike of Ryanair airline crews to protest slow progress in negotiating a collective labour agreement at Weeze airport, Germany August 10, 2018. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

В Ryanair заявили об указании Беларуси посадить самолет с Протасевичем в Минске 23.05.2021

В Ryanair подтвердили, что пилоты получили от авиавластей Беларуси указание лететь в Минск. Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич считает, что лайнер до последних минут уходил от преследующего его истребителя.

Вакцинация без очереди в Германии: пилотный проект в Берлине (18.05.2021) 18.05.2021

Германия пытается ускорить вакцинацию с помощью палаточных прививочных центров, предназначенных в том числе для семей с низким уровнем дохода. Репортаж DW о пилотном проекте в немецкой столице.
ARCHIV - 01.04.2019, Niedersachsen, Laatzen: «H2» steht bei der Eröffnung einer Wasserstofftankstelle im Stadtgebiet Hannover auf einer Tankklappe. (Zu dpa: « Großes Potenzial, triste Realität: Wasserstoffautos sind kaum gefragt») Foto: Ole Spata/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Бумажный" водоробус для Путина, или Водородные амбиции России 04.05.2021

В России поставлена цель стать одним из мировых лидеров по производству водорода и занять ведущее положение на мировом рынке Н2. Но пока реализуются только внутренние пилотные проекты.
A SpaceX Falcon 9 rocket, with the Crew Dragon capsule, is launched carrying four astronauts on a NASA commercial crew mission to the International Space Station at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., April 22, 2021. REUTERS/Thom Baur

SpaceX вместо "Союза": космические пути России и Запада расходятся? 23.04.2021

Для полетов к МКС американцы и европейцы пересели с российских космических кораблей на американские, Россия планирует свою станцию на орбите. Тесное сотрудничество может закончиться.
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