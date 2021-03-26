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Пивоварня

Bread that was baked with beer is displayed at the Coelven bakery in Duesseldorf, Germany, Tuesday, March 23, 2021. The historic Fuechschen brewery in Duesseldorf, has about 6,000 litres of its renowned copper-colored 'Altbier' unsold and nearing its expiry date. The brewery is now working with craft bakers who use the beer to make bread, with about twelve bakeries producing the grain bread and are giving the additional bonus of a bottle of Fuechschen's Altbier free of charge with every loaf.(AP Photo/Daniel Niemann)

В Дюссельдорфе начали печь хлеб, чтобы спасти пиво 26.03.2021

Немецкие пивоварни из-за закрытых во время пандемии пивных, ресторанов и баров не могут сбыть уже произведенное пиво. Срок годности подходит к концу - и что с ним делать?

22.07.2020, Bayern, Uehlfeld: Christian Zwanzger, Brauerei und Gasthofbesitzer, zeigt auf ein Storchennest auf dem Schornstein der Brauerei des Gasthof Zwanzger. Normalerweise braut der Chef das Bier hier noch selbst. Zurzeit aber verhindert das allerdings ein Storchennest. Im Frühjahr begann ein Storchenpaar auf dem Sudhaus von Zwanzgers Ein-Mann-Brauerei zu bauen. Die Gäste müssen sich vorerst mit Vorräten begnügen. Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

Диктует природа: аисты - на трубе, пивовар - без работы (фото) 23.07.2020

Эти фотографии сделаны в баварской общине Ильфельд, где местный пивовар временно не может варить пиво из-за аистов, выводящих потомство на трубе его пивоварни.
21.09.2019 *** Visitors pose with a waitress during the opening of the Oktoberfest beer festival in a festival tent at the Theresienwiese fair grounds in Munich, southern Germany, on September 21, 2019. - The world's biggest beer festival Oktoberfest opens today and runs until October 6, 2019. (Photo by Christof STACHE / AFP)

Октоберфест отменили впервые за последние 70 лет 21.04.2020

Фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей и таксистам до 1,3 млрд евро.
Das Kloster Andechs mit der Wallfahrtskirche, aufgenommen am Freitag (20.04.2012) in Andechs. Foto: Tobias Hase dpa/lby picture-alliance/dpa/T.Hase

Где находится самая большая монастырская пивоварня Германии 29.02.2020

В Германии наступил Великий пост. "Жидкий хлеб" поста не нарушает, поэтому испокон веков в монастырях в это время пьют крепкое и калорийное пиво, которое кое-где сами же и варят.
30.05.2018, Ukraine, Kiew: Der russische Journalist Arkadi Babtschenko (M), Wassili Grizak (l), Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU, und Jurij Luzenko, ukrainischer Generalstaatsanwalt (r) reden auf einer Pressekonferenz mit Medienvertretern. Der angebliche Mord an Babtschenko sei eine über Monate vorbereitete Aktion gewesen, um Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes zu enttarnen, sagte Grizak. Babtschenko erschien am Mittwoch lebendig und unverletzt bei einer Pressekonferenz des SBU. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Спустя год в "деле Бабченко" остается много загадок 30.05.2019

Почему единственного осужденного за покушение на журналиста могут выпустить из тюрьмы, а другого обвиняемого никак не начнут судить? И есть ли в деле "русский след"?
Russian journalist Arkady Babchenko, who was declared murdered and then later turned up alive, attends a meeting with Ukrainian President Petro Poroshenko in Kiev, Ukraine May 30, 2018. Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Суд по делу о покушении на журналиста Бабченко начнется в 2019 году 20.12.2018

Судебное заседание отменили из-за командировки судьи. Вячеслава Пивоварника будут судить заочно, так как он скрывается за границей.
Russian journalist Arkady Babchenko, who was reported murdered in the Ukrainian capital on May 29, attends a news briefing by the Ukrainian state security service in Kiev, Ukraine May 30, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Что стало с фигурантами дела об "убийстве" журналиста Бабченко 19.12.2018

СБУ завершила следствие по делу об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко. Суд начнется, скорее всего, в январе, хотя один из обвиняемых, Вячеслав Пивоварник, до сих пор в розыске.
Russian journalist Arkady Babchenko, who was reported murdered in the Ukrainian capital on May 29, attends a news briefing by the Ukrainian state security service in Kiev, Ukraine May 30, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Аркадий Бабченко: Xочу увидеть в суде доказательства против моих убийц 02.10.2018

Российский журналист, "воскресший" в результате спецоперации СБУ, рассказал DW об отношении к первому приговору по его делу и о своем видении роли российских спецслужб в организации преступления.
31.05.2018 +++ Borys Hermann, Verdächtige im Fall Babtschenko

Дело Бабченко: первый приговор в режиме секретности 01.10.2018

Вступил в силу приговор Борису Герману - организатору покушения на Аркадия Бабченко. Несмотря на обещания СБУ обеспечить прозрачное расследование, в резонансном уголовном деле остается немало тайн.
Bochum Juni 2018, Ausschenken aus Flasche

Немецким пивоварам некуда разливать пиво - закончились бутылки 23.07.2018

Жаркая погода в Германии вызвала рост потребления пива. Некоторые пивоварни жалуются на нехватку бутылок и ящиков. Пивная тара и многократное ее использование - давняя проблема отрасли.
Russian journalist Arkady Babchenko, who was reported murdered in the Ukrainian capital on May 29, attends a news briefing by the Ukrainian state security service in Kiev, Ukraine May 30, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

СБУ объявила о задержании нового фигуранта по "делу Бабченко" 15.06.2018

По утверждению СБУ, "гражданин Т." руководил группой боевиков, которых хотели перебросить из Ростова-на-Дону, чтобы осуществить теракты в Украине.

30.05.2018 *** Russian journalist Arkady Babchenko (L), who was reported murdered in the Ukrainian capital on May 29, and Ukrainian Prosecutor General Yuriy Lutsenko attend a news briefing in Kiev, Ukraine May 30, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Что известно об "убийстве" Бабченко спустя неделю после его "воскресения" 07.06.2018

СБУ утверждает, что ей удалось предотвратить убийство Аркадия Бабченко и еще 47 журналистов, однако не спешит делиться деталями. DW собрала всю известную информацию об этом деле.
dpatopbilder - Eine Fledermaus der Art Großes Mausohr (Myotis myotis) zwackt am 12.01.2018 in den Finger einer Naturschützerin im Kellergewölbe der alten Brauerei in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Ausgerüstet mit Lampen, Leitern, Spiegeln und Schreibblock steigen jährlich Mitte Januar Naturschützer in Frankfurt (Oder) in die Gewölbe des einstigen Brauereikellers hinab, um die hier überwinternden Fledermausarten zu zählen. Die alte Brauereiruine war von der Stadt vor 14 Jahren unter Naturschutz gestellt und gesichert worden. Sie gilt den Angaben nach vor allem für das Große Mausohr, die größte der deutschlandweit vorkommenden 23 Arten, als wichtigstes Objekt zum Überwintern in Deutschland. Jährlich überwintern hier zwischen 600 und 700 Große Mausohren. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В немецкой пивоварне пересчитали летучих мышей 14.01.2018

В подвале бывшей пивоварни во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге каждый год зимуют сотни летучих мышей. Ради них почти полтора десятилетия назад развалины пивоварни взяли под охрану.
Blick in den historischen Dreiseitenhof der Schwarzbierbrauerei in Bad Köstritz (Thüringen) am 11.09.2016, dem Tag des offenen Denkmals. In ganz Thüringen können Interessierte am Sonntag zahlreiche Denkmäler und historische Bauten und Orte besichtigen - darunter auch viele, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Unter dem Motto Gemeinsam Denkmale erhalten stehen insgesamt rund 700 Bauwerke für Besucher offen. Foto: Bodo Schackow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Черная пивоварня открывает двери 10.09.2017

Пивоварня в Бад-Кёстрице была основана еще в 1543 году. Посмотреть, как она работает, можно в День открытых памятников. Это старейшее место в Германии, где до сих пор варят черное пиво.

"Золотисто-пенистый "Трамп" из Львова (18.05.2017) 18.05.2017

На Украине стали выпускать пиво "Трамп. Президент Разъединенных Штатов Америки". Бутылка объемом 0,33 литра стоит чуть больше 1 евро. Создатели "бутылочного" Трампа не исключают, что может появиться и пиво "Путин".
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo

Андексское аббатство в Баварии (видео) 09.12.2016

Туристы приезжают в Андекс, чтобы попробовать знаменитое местное пиво и увидеть, как его варят. Полетаем над этим монастырем на дроне - #DailyDrone.
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