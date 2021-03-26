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Немецкие пивоварни из-за закрытых во время пандемии пивных, ресторанов и баров не могут сбыть уже произведенное пиво. Срок годности подходит к концу - и что с ним делать?
Эти фотографии сделаны в баварской общине Ильфельд, где местный пивовар временно не может варить пиво из-за аистов, выводящих потомство на трубе его пивоварни.
Фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей и таксистам до 1,3 млрд евро.
В Германии наступил Великий пост. "Жидкий хлеб" поста не нарушает, поэтому испокон веков в монастырях в это время пьют крепкое и калорийное пиво, которое кое-где сами же и варят.
Почему единственного осужденного за покушение на журналиста могут выпустить из тюрьмы, а другого обвиняемого никак не начнут судить? И есть ли в деле "русский след"?
Судебное заседание отменили из-за командировки судьи. Вячеслава Пивоварника будут судить заочно, так как он скрывается за границей.
СБУ завершила следствие по делу об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко. Суд начнется, скорее всего, в январе, хотя один из обвиняемых, Вячеслав Пивоварник, до сих пор в розыске.
Российский журналист, "воскресший" в результате спецоперации СБУ, рассказал DW об отношении к первому приговору по его делу и о своем видении роли российских спецслужб в организации преступления.
Вступил в силу приговор Борису Герману - организатору покушения на Аркадия Бабченко. Несмотря на обещания СБУ обеспечить прозрачное расследование, в резонансном уголовном деле остается немало тайн.
Жаркая погода в Германии вызвала рост потребления пива. Некоторые пивоварни жалуются на нехватку бутылок и ящиков. Пивная тара и многократное ее использование - давняя проблема отрасли.
По утверждению СБУ, "гражданин Т." руководил группой боевиков, которых хотели перебросить из Ростова-на-Дону, чтобы осуществить теракты в Украине.
СБУ утверждает, что ей удалось предотвратить убийство Аркадия Бабченко и еще 47 журналистов, однако не спешит делиться деталями. DW собрала всю известную информацию об этом деле.
В подвале бывшей пивоварни во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге каждый год зимуют сотни летучих мышей. Ради них почти полтора десятилетия назад развалины пивоварни взяли под охрану.
Пивоварня в Бад-Кёстрице была основана еще в 1543 году. Посмотреть, как она работает, можно в День открытых памятников. Это старейшее место в Германии, где до сих пор варят черное пиво.
На Украине стали выпускать пиво "Трамп. Президент Разъединенных Штатов Америки". Бутылка объемом 0,33 литра стоит чуть больше 1 евро. Создатели "бутылочного" Трампа не исключают, что может появиться и пиво "Путин".
Туристы приезжают в Андекс, чтобы попробовать знаменитое местное пиво и увидеть, как его варят. Полетаем над этим монастырем на дроне - #DailyDrone.
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