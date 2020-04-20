 Пианист Игорь Левит проводит 20-часовой музыкальный марафон | Новости из Германии о Германии | DW | 31.05.2020

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Германия

Пианист Игорь Левит проводит 20-часовой музыкальный марафон

Своим 20-часовым выступлением Игорь Левит хочет привлечь внимание к трудному положению музыкантов, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса.

Игорь Левит

Игорь Левит

Немецкий пианист российского происхождения Игорь Левит в субботу, 30 мая, начал играть из студии в Берлине одну из самых длинных пьес в истории музыки: Vexations (дословно: "досада", "раздражение") французского композитора Эрика Сати, написанную в конце XIX века. Музыкальное произведение построено с использованием основной темы и двух вариаций, которые пианист по задумке композитора должен повторить 840 раз. Продолжительность Vexations около 20 часов. Концерт начался 30 мая в 15 часов по московскому времени и закончится утром 31 мая. Своим выступлением пианист хочет привлечь внимание к трудному положению музыкантов во время коронавируса.

"Это время для нас, людей искусства, жестоко: физически, умственно и эмоционально. И поэтому я думаю, что эта работа так хорошо подходит, чтобы обратить внимание на состояние, в котором мы находимся", - заявил Игорь Левит немецкому информагентству dpa.

Во время концерта с пианистом находятся врач и звукорежиссер. После Левит выставит на аукцион 840 нотных листов, выручка от продажи которых пойдет на поддержку музыкантов, оставшихся без работы.

Игорь Левит родился в Нижнем Новгороде, в возрасте восьми лет переехал вместе с семьей в Германию. Во время пандемии коронавируса и карантина в Германии, он начал регулярно транслировать в Twitter и Instagram свои домашние концерты. 2 апреля пианист сыграл в официальной резиденции федерального президента Германии, дворце Бельвю в Берлине. Выступление из-за карантинных мероприятий прошло в пустом зале, но транслировалось онлайн.

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    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

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  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


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