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Первая мировая война

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Первая мировая война".

Первая мировая война длилась с 1914 по 1918 год, военные действия развернулись в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Восточной Азии и Океании. Официальным началом считается объявление Австро-Венгрией войны Сербии 28 июля 2014 года. Этому предшествовало убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии, совершенное 28 июня сербом Гаврило Принципом в Сараево. Война закончилась 11 ноября 1918 года победой Антанты. Основными участниками войны с одной стороны были Австро-Венгрия, Германская империя, Османская империя и Болгария, и с другой стороны Франция, Великобритания, Российская империя, Сербия, Италия, Румыния и США. В общей сложности в войне участвовали около 40 стран, по всему миру под ружье было поставлено около 70 миллионов человек.

Zu Bildergalerie Spionage: Mata Hari. ( Fine Art Images / Heritage Images) Copyright: picture alliance/Heritage Images/Fine Art Images

Мата Хари - куртизанка и шпионка, о которой поют на "Евровидении" 20.05.2021

В финал "Евровидения" в Роттердаме вышла представительница Азербайджана Эфенди с композицией "Мата Хари". Кем была эта легендарная женщина, казненная в 1917 году?
Armenian President Armen Sarkissian votes during an early parliamentary election in Yerevan, Armenia December 9, 2018. REUTERS/Hayk Baghdasaryan/Photolure

Президент Армении призвал Джо Байдена признать геноцид армян 22.04.2021

"Мы рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов", - говорится в письме Армена Саркисяна Байдену.
Alice Battenberg Prinzessin von Griechenland und Dänemark c. 1920 Quelle: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alice_of_Greece.jpg Rechte: public domain

Почему свекровь королевы Елизаветы пряталась в Букингемском дворце? 03.03.2021

Принц Филипп, супруг Елизаветы Второй, - один из самых видных представителей британской королевской семьи. Необыкновенно яркой личностью была и его мать.
1RD-234-F1918-2 Trotzkij spricht zu Rotarmisten / Foto Trotzkij, Leo Dawidowitsch russ. Revolutionaer und Politiker 1879-1940. - Leo Trotzkij spricht zu Rotarmisten (Buergerkrieg 1918-21 als Oberbefehlshaber der Roten Armee(?)). - Foto, undat. |

День защитника Отечества: кто кого победил? 23.02.2021

Надо ли отмечать 23 февраля? Вопрос не случаен, потому что в том, что произошло в этот день более 100 лет назад, ничего героического не было. Совсем наоборот.
Weißrussland | Briefe der deutschen Soldaten der Ersten Weltkrieges - Exponaten im Museum an der Narotsch See

Письма немецких солдат Первой мировой войны - уникальная находка белоруса 13.01.2021

Белорусский краевед Виктор Майсеёнок в старом доме возле озера Нарочь нашел письма и фотографии немецких солдат Первой мировой. Теперь он мечтает издать фотоальбом и найти родственников военных.
The Armenian Genocide refers to the deliberate and systematic destruction of the Armenian population of the Ottoman Empire during and just after World War I. It was implemented through wholesale massacres and deportations, with the deportations consisting of forced marches under conditions designed to lead to the death of the deportees. The total number of resulting Armenian deaths is generally held to have been between one and one and a half million. Other ethnic groups were similarly attacked by the Ottoman Empire during this period, including Assyrians and Greeks, and some scholars consider those events to be part of the same policy of extermination. It is widely acknowledged to have been one of the first modern genocides, as scholars point to the systematic, organized manner in which the killings were carried out to eliminate the Armenians, and it is the second most-studied case of genocide after the Holocaust. The word genocide was coined in order to describe these events. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Парламент Сирии признал массовое убийство армян геноцидом 13.02.2020

Турция признает гибель до полумиллиона армян в Османской империи в годы Первой мировой войны, однако отказывается считать это геноцидом. Сирийские депутаты раскритиковали любые попытки отрицать это преступление.
2-G55-W1-1917-139-B (1517349) 1.Wk., Westfront, dt. Soldaten ergeben sich, Pilkem / Foto Geschichte / Erster Weltkrieg 1914- 1918 / Westfront. - 'Dazed by our bombardement, the Huns pour out of their fortified cellars at Pilkem to surrender' (Kämpfe bei Pilkem, Westflandern: Deutsche Soldaten verlassen nach heftigem Beschuß einen befestigten Unterstand und ergeben sich britischen Soldaten). - Foto (Teil einer stereoskopischen Aufnahme), undat. (um 1917). Aus einer Serie: The Great War. |

Версальский договор: был ли он унизительным и кабальным для Германии? 28.06.2019

100 лет назад, 28 июня 1919 года, был подписан Версальский мирный договор. В чем была его суть? Почему он позже сыграл на руку Гитлеру? И как его оценить с высоты сегодняшнего дня?
Landung auf Kreta 1941 / Fallschirmjäger - Crete/1941/Parachuters. - 9-1941-5-20-A1-11 (115196) Landung auf Kreta 1941 / Fallschirmjäger 2. Weltkrieg / Balkanfeldzug 1941. Angriff auf Kreta 20. Mai bis 1. Juni 1941 (Unternehmen 'Merkur'). (dt. Fallschirm- und Gebirgsjäger er- obern die von britisch-griechischen Truppen verteidigte Insel Kreta). - Deutsche Fallschirmjäger in einem Armeefahrzeug auf Kreta.- Foto. E: Crete/1941/Parachuters. Second World War 1939-45: South-Eastern Front/Balkan campaign 1941. Operation 'Merkur': Attack on Crete, 20 May - 1 June 1941 (German parachuters and mountain infantry conquer British- held Crete.) - German parachuters in an army vehicle on Crete. - Photo.

Берлин отверг греческие требования о репарациях 18.04.2019

Вопрос о репарациях за ущерб, нанесенный Германией Греции в ходе двух мировых войн, давно закрыт, считают в Берлине.
23.03.2018, Italien, Rom: Abgeordnete nehmen an der ersten Sitzung des italienischen Parlaments nach den Wahlen teil, bei der der neue Präsident der Abgeordnetenkammer gewählt wird. Nach dem unklaren Wahlausgang ebnet das neugewählte italienische Parlament mit der Aufnahme der Arbeit den Weg zu möglichen Koalitionsverhandlungen. Sowohl im Senat als auch in der Abgeordnetenkammer steht am 23.03.2018 die Wahl der jeweiligen Präsidenten auf der Tagesordnung. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Парламент Италии признал геноцидом массовое убийство армян в Османской империи 10.04.2019

Почти 400 парламентариев в Риме призвали правительство страны признать резню армян в годы Первой мировой войны геноцидом. Анкара еще ранее выразила сожаление в связи с инициативой итальянских депутатов.
Blick auf die Delegationen am Verhandlungstisch in der weißrussischen Stadt Brest-Litowsk im Jahr 1917. Am 3. März 1918 unterzeichneten hier die Sowjetregierung und die Mittelmächte den ersten Friedensvertrag des Ersten Weltkriegs. Im November 1918 wurde der Vertrag, in dem sich die Sowjetunion zu großen Landabtretungen und der Zahlung von 6 Milliarden Goldmark verpflichtet hatte, für ungültig erklärt.

Брестский мир: что он дал России, Германии и Украине 03.03.2019

3 марта 1918 года был заключен Брестский мир - на позорных для Советской России условиях. Впрочем, профессор восточноевропейской истории Мартин Ауст оценивает его неоднозначно.

The Armenian Genocide refers to the deliberate and systematic destruction of the Armenian population of the Ottoman Empire during and just after World War I. It was implemented through wholesale massacres and deportations, with the deportations consisting of forced marches under conditions designed to lead to the death of the deportees. The total number of resulting Armenian deaths is generally held to have been between one and one and a half million. Other ethnic groups were similarly attacked by the Ottoman Empire during this period, including Assyrians and Greeks, and some scholars consider those events to be part of the same policy of extermination. It is widely acknowledged to have been one of the first modern genocides, as scholars point to the systematic, organized manner in which the killings were carried out to eliminate the Armenians, and it is the second most-studied case of genocide after the Holocaust. The word genocide was coined in order to describe these events. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Во Франции 24 апреля будет отмечаться как День памяти жертв геноцида армян 06.02.2019

Эмманюэль Макрон заранее уведомил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о решении ежегодно отмечать День памяти жертв геноцида армян.
World War 1. Russian troops entering the town of Czernowitz, during the fighting with Austria in the Carpathians. March 1915. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Русские герои Первой мировой: от мальчишки-пулеметчика до маршала Советского Союза 27.12.2018

В 2018 году отмечалось 100-летие окончания Первой мировой войны. В России она считается не очень значимой, - с чем совершенно не согласен культуролог и историк Георгий Введенский.

Об уроках Первой мировой и угрозе возврата к национализму (12.11.2018) 12.11.2018

На мероприятии в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны президент Франции Макрон и канцлер Германии Меркель предупредили об опасности возврата к национализму.

Незаконные пожертвования из-за рубежа: что грозит правым популистам из АдГ - DW Новости (12.11.2018) 12.11.2018

По данным немецких СМИ, речь идет о 130 тысячах евро, полученных из Швейцарии. Деньги предназначались для избирательной кампании Алис Вайдель. Сейчас она - сопредседатель фракции АдГ в бундестаге.
German Chancellor Angela Merkel delivers a speech at the opening session of the Paris Peace Forum as part of the commemoration ceremony for Armistice Day, 100 years after the end of the First World War, in Paris, France, November 11, 2018. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Меркель предупредила об опасности для "европейского мирного проекта" 11.11.2018

Лидеры ФРГ и Франции опасаются распространения национализма по Европе и миру. Эмманюэль Макрон и генсек ООН Гутерриш видят параллели сегодняшних событий со временем перед мировыми войнами.
Armistice Day 2018. President of Germany Frank-Walter Steinmeier lays a wreath during the remembrance service at the Cenotaph memorial in Whitehall, central London, on the 100th anniversary of the signing of the Armistice which marked the end of the First World War. Picture date: Sunday November 11, 2018. See PA story MEMORIAL Armistice. Photo credit should read: Andrew Matthews/PA Wire URN:39639893 |

Штайнмайер и принц Чарльз почтили память погибших в Первой мировой 11.11.2018

Президент ФРГ возложил венок у памятника Неизвестному солдату в центре Лондона. Британское правительство назвало этот жест "историческим актом примирения".
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