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Первая мировая война длилась с 1914 по 1918 год, военные действия развернулись в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Восточной Азии и Океании. Официальным началом считается объявление Австро-Венгрией войны Сербии 28 июля 2014 года. Этому предшествовало убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии, совершенное 28 июня сербом Гаврило Принципом в Сараево. Война закончилась 11 ноября 1918 года победой Антанты. Основными участниками войны с одной стороны были Австро-Венгрия, Германская империя, Османская империя и Болгария, и с другой стороны Франция, Великобритания, Российская империя, Сербия, Италия, Румыния и США. В общей сложности в войне участвовали около 40 стран, по всему миру под ружье было поставлено около 70 миллионов человек.