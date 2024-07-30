Какие культурные артефакты РБ могла бы вернуть в страну

Германия и Франция задают тон в том, что касается возвращения ценностей в страны, из которых те были незаконно вывезены. DW собрала несколько примеров артефактов, возвращения которых могла бы добиваться Беларусь.

Утраченные культурные ценности возвращают на историческую родину двумя путями: через суд или, что происходит все чаще, на добровольной основе. Так, в 2022 году Германия передала Нигерии 20 объектов Бенинской бронзы, что положило начало возвращению ценностей колониальной эпохи. Во Франции разработан закон о реституции незаконно приобретенных произведений искусства.

Беларусь не была колонией, но с ее территории также вывозились артефакты. Вместе с академическим директором Белорусского института публичной истории Алексеем Ластовским собрали несколько примеров того, что Беларусь могла бы вернуть в страну.

Портретная галерея Радзивиллов

Во время Второй мировой войны минские музеи эвакуировать не успели, и коллекции - в том числе Государственной картинной галереи - были разграблены немецкими оккупационными властями. После окончания войны специальная комиссия в Мюнхене возвращала ценности туда, откуда они были вывезены, и в этом процессе случались ошибки не в пользу Беларуси. Так, часть портретной галереи Радзивиллов из Несвижа была передана Польше - сегодня она находится в Вавельском замке в Кракове.

По мнению Алексея Ластовского, Беларусь можно считать субъектом права с 1919 года, когда была создана БССР: "Есть легальные зацепки, чтобы раскручивать дело об ошибочной передаче портретов, хотя в нынешних условиях шансов на успех нет".

Князь Матей Николай Радзивилл, представитель княжеского рода Радзивиллов, сегодня живет в Польше Фото: privat

До Минска тогда не добрался и портрет князя Доминика Радзивилла - после возвращения из Германии он оказался в Новгородском государственном музее-заповеднике в России. Его Беларусь также могла бы отстоять в правовом поле, считает историк. Правда, если восстанавливать абсолютную справедливость, портреты следует возвращать не белорусским музеям, а семье Радзивиллов - в Государственную картинную галерею они попали после того, как в 1939 году были национализированы вместе с Несвижским замком.

Еврейская историко-культурная коллекция

До войны Минский социально-исторический музей собирал еврейскую историко-культурную коллекцию: евреи тогда составляли значительную часть населения Беларуси, а идиш был одним из государственных языков. Во время оккупации коллекцию вывезли, вероятно, в Вену.

"Ее часть после войны вернулась в Беларусь, в фонды Музея Великой Отечественной войны, тогда фактически единственного музея в Минске, - рассказывает Алексей. - Эти ящики десятилетиями стояли в подвалах и только недавно были переданы Национальному историческому музею. Остальная часть коллекции считалась утерянной, пока несколько лет назад ее не обнаружили в Музее Израиля в Иерусалиме".

По мнению Алексея Ластовского, возвращение коллекции в Беларусь могло бы произойти по межправительственному соглашению. В 2021-2022 годах Национальный исторический музей уже вел переговоры с Музеем Израиля, но они ни к чему не привели.

Борисов камень и кубок святой Ядвиги из Новогрудка

Один из древних Борисовых камней, которые свидетельствуют о распространении христианства на территории Беларуси, хранится в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве.

Камень был найден на севере Беларуси вместе с десятком таких же загадочных камней с высеченными на них крестами и надписями, и в 1879 году переправлен в Москву.

Кубок святой Ядвиги хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге - вместе с другими предметами он был найден в 1960 году при раскопках в Новогрудке.

"В нашем случае постколониальную призму имеет смысл применять только к Российской империи и Советскому Союзу, где ценности с периферии направлялись в центр, археологические сокровища оседали в Москве и Санкт-Петербурге, - говорит Алексей. - Но через западную оптику Беларусь распознается не колонией России, а скорее ее сферой влияния, поэтому вопрос возвращения этих ценностей пока можно ставить только риторически".

Кубок святой Ядвиги находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге Фото: Imago Images/Itar-Tass/P. Kovalev

Библиотека Хрептовичей

Культурные ценности вывозили и во время Первой мировой войны, в том числе частные ценности шляхетских родов - Хрептовичей, Немцевичей, Тизенгаузов. "Знаменитая библиотека Хрептовичей из усадьбы Щорсы была вывезена на хранение в Киев, исследователи также нашли в фондах Национального художественного музея Украины предметы рода Тизенгаузов из Постав. В 1990-е годы Белорусский фонд культуры вел переговоры о возвращении библиотеки Хрептовичей, были даже достигнуты некоторые договоренности, но дело заглохло", - говорит Алексей Ластовский.

Зато несколько книг из библиотеки Хрептовичей, которая в 18 веке считалась одной из крупнейших в Восточной Европе, в прошлом году были переданы Германией белорусской Национальной библиотеке.

"Речь идет о добровольном возвращении: на момент Первой мировой войны Беларуси как юридического субъекта не было, - продолжает Алексей. - Многие ценности, например, коллекцию рода Немцевичей, в 1915 году эвакуировали в Калугу. Россия могла бы их вернуть, раз у нас союзные государства, но почему-то это так не работает".

По словам Алексея Ластовского, основной массив культурных ценностей, связанных с белоруской историей, сегодня находится в Польше. На основании Рижского мира Польша до 1939 года возвращала оказавшиеся на территории России ценности, которые считала своими, в том числе связанные с историей Великого Княжества Литовского (ВКЛ).

Этому предшествовали десятилетия работы исследователей в российских городах, где они искали и описывали артефакты. Такой же работой сегодня могло бы заниматься Министерство культуры Беларуси: например, каталогизировать библиотеки Радзивиллов и Сапегов в различных российских коллекциях. Но пока белорусским государством она не ведется.

Павел Латушко: "Вернуть вывезенные ценности сложно"

Бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко напоминает, что в Беларуси есть комиссия по возвращению историко-культурных ценностей. В свое время он также принимал участие в ее заседаниях.

Павел Латушко Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

"Скажу честно, вернуть вывезенные, украденные с территории Беларуси ценности сложно, - говорит глава НАУ. - По законодательству стран, где они находятся, эти объекты являются собственностью государства, и их передача другим странам запрещена, поэтому достигнуть соглашения практически невозможно".

Павел Латушко говорит, что комиссия выбирала другие стратегии: покупать историко-культурные ценности, которые относятся к белорусскому наследию, организовывать временные экспозиции в Беларуси и, наконец, копировать.

"Как-то министр культуры России Александр Авдеев во время встречи в Москве начал фактически кричать на меня, когда я предложил обменять работы Шишкина на слуцкие пояса. Тогда мы стали покупать слуцкие пояса, на что выделялись значительные средства из бюджета. При помощи сегодняшнего председателя правления Национального банка Павла Каллаура был приобретен Статут ВКЛ, его передали в фонд Национального исторического музея", - рассказывает Павел Латушко.