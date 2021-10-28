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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Пентагон".
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По словам главы американского генштаба, речь идет о прорывном испытании гиперзвукового оружия. По значимости генерал Милли сравнил его с запуском советского спутника в 1957 году.
Полевой командир Абдул Хамид аль-Матар был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе страны. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.
Тестовые испытания прототипов осуществлены в интересах сухопутных войск и ВМС США, сообщил Пентагон. Развертывание первой армейской батареи с гиперзвуковыми ракетами запланировано на 2023 год.
После встречи с главой Генштаба ВС РФ Герасимовым председатель Объединенного комитета начальников штабов США Милли высказался за расширение военного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.
Глава Центрального командования ВС США принес извинения за гибель мирных жителей в результате удара американского дрона в столице Афганистана в прошлом месяце, назвав произошедшее "трагической ошибкой".
Теракты 11 сентября 2001 года ознаменовали смену эпох. Вывод войск США из Афганистана 20 лет спустя - подтверждение того, что для США превыше всего внутриполитические интересы, считает Инес Поль.
Люди во всем мире молились, пели и плакали у посольств США после атак "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне 11 сентября 2001 года, заявил глава Госдепа.
Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил об опасности возвращения группировки "Аль-Каида" в Афганистан после вывода оттуда американских войск и рисках для безопасности американцев. Однако Вашингтон готов этому помешать.
Пентагон подтвердил, что запуск ракет с беспилотного аппарата был частью спецоперации США. Целью были террористы. Афганские СМИ сообщают о жертвах среди мирного населения.
Целью удара США в Кабуле были боевики афганского отделения "Исламского государства", сообщает Reuters. Представитель Пентагона подтвердил атаку на автомобиль с беспилотника.
Запрет направлен на обеспечение энергетической безопасности в Европе, распространяется на все виды энергоресурсов и будет действовать с 30 августа, заявил Пентагон.
Украине будет выделена финансовая помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона США. Она предназначена для укрепления обороны страны.
Двойной взрыв возле аэропорта Кабула унес жизни 103 человек. В числе убитых - 13 военнослужащих США. Президент Америки Джо Байден пообещал найти виновных и заставить их заплатить за нападение.
Ранее министерство обороны США сообщило, что в нападении участвовали два террориста-смертника. Совет Безопасности ООН призвал привлечь виновных в Кабуле к ответственности.
Рядом с кабульским аэропортом прогремели взрывы. Погибли десятки людей. Хроника событий от DW.
Военный контингент США поможет эвакуировать западных граждан и получивших такое право афганцев из Кабула. Более 60 стран призвали стороны конфликта в Афганистане позволить желающим покинуть страну.
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