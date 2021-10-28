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Пентагон

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Пентагон".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

28/09/2021 Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley listens to a SenatorâÂÂs question during a Senate Armed Services Committee hearing on the conclusion of military operations in Afghanistan and plans for future counterterrorism operations, Tuesday, Sept. 28, 2021, on Capitol Hill in Washington. Photo by Patrick Semansky/Pool/ABACAPRESS.COM

Пентагон подтвердил испытания гиперзвуковой ракеты в КНР 28.10.2021

По словам главы американского генштаба, речь идет о прорывном испытании гиперзвукового оружия. По значимости генерал Милли сравнил его с запуском советского спутника в 1957 году.
dpatopbilder epa04422741 A handout picture made available by the US Department of Defense (DoD) on 29 September 2014 shows a pair of US Air Force F-15E Strike Eagles flying over northern Iraq early in the morning of 23 September 2014, after conducting airstrikes in Syria. These aircraft were part of a large coalition strike package that was the first to strike Islamic State (IS or ISIL) targets in Syria. Al-Nusra, a branch of al-Qaeda operating in Syria, was hit by US airstrikes on 23 September, the same day the US and allies launched raids against the Islamic State group, which split from al-Qaeda last year and has seized swathes of Syria and neighboring Iraq. The US Congress has also authorized the equipping and training of moderate Syrian rebel groups who are to fight Islamic State militants on the ground. But even some moderate rebel groups have reacted angrily to the strikes against al-Nusra, asking why they are not receiving more military aid and arguing that regime forces should also be targeted. The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said al-Jaulani's group lost 57 fighters in the raids. The US said it was targeting a network of al-Qaeda veterans who were preparing overseas attacks. US president Barack Obama blamed instability in Syria for giving extremists space to thrive. In an interview on 28 September, Obama said his director of national intelligence already had acknowledged that US intelligence underestimated what had been taking place in Syria. EPA/US AIR FORCE/MATTHEW BRUCH HANDOUT EDITORIAL USE ONLY

Пентагон: В Сирии ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды" 23.10.2021

Полевой командир Абдул Хамид аль-Матар был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе страны. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.
06.02.2019, USA, Vandenburg Air Force Base: Ein Lichtstrahl leuchtet am Horizont nach dem Start der unbewaffneten Minuteman III-Interkontinentalrakete. Foto: U.S. Air Force/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет 21.10.2021

Тестовые испытания прототипов осуществлены в интересах сухопутных войск и ВМС США, сообщил Пентагон. Развертывание первой армейской батареи с гиперзвуковыми ракетами запланировано на 2023 год.
Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley speaks during a briefing with Secretary of Defense Lloyd Austin at the Pentagon in Washington, Wednesday, Sept. 1, 2021, about the end of the war in Afghanistan. (AP Photo/Susan Walsh)

В Пентагоне обозначили границы военного сотрудничества США с РФ 25.09.2021

После встречи с главой Генштаба ВС РФ Герасимовым председатель Объединенного комитета начальников штабов США Милли высказался за расширение военного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.
Head of the US Central Command, General Kenneth McKenzie, speaks during a press conference at the former Resolute Support headquarters in the US embassy compound in Kabul on July 25, 2021. (Photo by SAJJAD HUSSAIN / AFP) (Photo by SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)

Пентагон признал "трагической ошибкой" авиаудар США по мирным жителям в Кабуле 18.09.2021

Глава Центрального командования ВС США принес извинения за гибель мирных жителей в результате удара американского дрона в столице Афганистана в прошлом месяце, назвав произошедшее "трагической ошибкой".
07.09.21 *** NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: A person watches the Tribute In Light shine into the sky from Lower Manhattan during a test on September 07, 2021 in New York City. Honoring the victims of the September 11, 2001 attack that killed almost 3,000 people at the World Trade Center, the Tribute in Light is a commemorative public art installation that was first presented six months after 9/11 and then every year since on the anniversary. New York City is preparing to mark the 20th anniversary of the September 11 terrorist attacks. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Комментарий: Теракты 11 сентября - 20 лет спустя США не мировой жандарм 11.09.2021

Теракты 11 сентября 2001 года ознаменовали смену эпох. Вывод войск США из Афганистана 20 лет спустя - подтверждение того, что для США превыше всего внутриполитические интересы, считает Инес Поль.
11.09.2016+++A person touches the south reflecting pool at the National September 11 Memorial and Museum on the 15th anniversary of the 9/11 attacks in Manhattan, New York, U.S., September 11, 2016. REUTERS/Andrew Kelly (c) Reuters/A. Kelly

Госсекретарь США напомнил о солидарности после терактов 11 сентября 10.09.2021

Люди во всем мире молились, пели и плакали у посольств США после атак "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне 11 сентября 2001 года, заявил глава Госдепа.
PANJSHIR, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 6: Taliban members patrol after they took over Panjshir Valley, the only province the group had not seized during its sweep last month in Afghanistan on September 6, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

Пентагон предупредил о возможном возвращении "Аль-Каиды" в Афганистан 09.09.2021

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил об опасности возвращения группировки "Аль-Каида" в Афганистан после вывода оттуда американских войск и рисках для безопасности американцев. Однако Вашингтон готов этому помешать.

Взрывы в Кабуле: ответ Пентагона на гибель военнослужащих США (30.08.2021) 30.08.2021

Пентагон подтвердил, что запуск ракет с беспилотного аппарата был частью спецоперации США. Целью были террористы. Афганские СМИ сообщают о жертвах среди мирного населения.
KABUL, AFGHANISTAN - AUGUST 29: Smoke rises after an explosion in Kabul, Afghanistan on August 29, 2021. Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

США нанесли военный удар по цели в Кабуле 29.08.2021

Целью удара США в Кабуле были боевики афганского отделения "Исламского государства", сообщает Reuters. Представитель Пентагона подтвердил атаку на автомобиль с беспилотника.
ARCHIV - 05.06.2009, Rheinland-Pfalz, Ramstein: Blick auf ein Teilstück des US-amerikanischen US-Luftwaffenstützpunktes Ramstein in Rheinland-Pfalz. In einem Berufungsverfahren klagen drei Jemeniten gegen die Bundesrepublik. Sie hatten 2012 nach eigenen Angaben zwei Angehörige bei einem US-Drohnenangriff verloren. Dieser sei über den US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz gesteuert worden. Deutschland solle eine Nutzung von Ramstein für Kampfdrohnen-Einsätze unterbinden. Foto: Ronald Wittek/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Базам США в Европе запретят покупать у РФ энергоносители 28.08.2021

Запрет направлен на обеспечение энергетической безопасности в Европе, распространяется на все виды энергоресурсов и будет действовать с 30 августа, заявил Пентагон.
Washington Das Weiße Haus, Washington The White House. Copyright: Hundt/Eibner-Pressefoto +++ (C) Imago/Eibner/Hundt

Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов 28.08.2021

Украине будет выделена финансовая помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона США. Она предназначена для укрепления обороны страны.

Пентагон готовит ответный удар по террористам в Кабуле (27.08.2021) 27.08.2021

Двойной взрыв возле аэропорта Кабула унес жизни 103 человек. В числе убитых - 13 военнослужащих США. Президент Америки Джо Байден пообещал найти виновных и заставить их заплатить за нападение.
27.08.2021+++ A Taliban fighter stands guard at the site of the August 26 twin suicide bombs, which killed scores of people including 13 US troops, at Kabul airport on August 27, 2021. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Пентагон: Теракт у аэропорта Кабула совершил один смертник 27.08.2021

Ранее министерство обороны США сообщило, что в нападении участвовали два террориста-смертника. Совет Безопасности ООН призвал привлечь виновных в Кабуле к ответственности.
EDITORS NOTE: Graphic content / Volunteers and medical staff bring an injured man for treatment after two powerful explosions, which killed at least six people, outside the airport in Kabul on August 26, 2021. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Пентагон: Теракт в Кабуле устроили исламисты-смертники 26.08.2021

Рядом с кабульским аэропортом прогремели взрывы. Погибли десятки людей. Хроника событий от DW.
Ein Soldat der US Army, aufgenommen auf dem Flughafen in Kabul, 29.04.2021. Kabul Afghanistan *** A US Army soldier photographed at the airport in Kabul, 29 04 2021 Kabul Afghanistan. Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.dex

США экстренно посылают в Кабул еще около 1000 солдат 16.08.2021

Военный контингент США поможет эвакуировать западных граждан и получивших такое право афганцев из Кабула. Более 60 стран призвали стороны конфликта в Афганистане позволить желающим покинуть страну.
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