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Пентагон завершил вывод сил из Нигера

Екатерина Венкина
17 сентября 2024 г.

Министерство обороны США завершило поэтапный вывод американских сил и средств из Нигера.

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Вывод военных США из Нигера
Вывод военных США из Нигера (30.08.2024)Фото: Gazali Abdou Tasawa/DW

Министерство обороны США и нигерийское Министерство национальной обороны объявили о завершении вывода американских сил и средств из Нигера. Объявление распространило в понедельник, 16 сентября, африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM).

Процесс начался 19 мая после взаимной выработки условий и продолжился выводом с авиабазы 101 в Ниамее 7 июля и авиабазы 201 в Агадесе 5 августа. Из страны также был выведен координационный элемент AFRICOM в составе двухзвездного генерала и штаба. "Эффективное сотрудничество и связь между вооруженными силами США и Нигера обеспечили безопасный, упорядоченный и ответственный вывод войск, который был завершен без осложнений к взаимно установленной дате - 15 сентября", - указали в Пентагоне.

Обучение войск Нигера

Силы США на протяжении длительного времени проводили обучение войск Нигера и поддерживали возглавляемые партнерами контртеррористические миссии против "Исламского государства" и "Аль-Каиды" в регионе.

Договоренность о выводе американского военного контингента была достигнута в конце апреля на встрече заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла и премьер-министра Нигера Али Ламина Зейна в Вашингтоне. В начале мая стало известно, что на американскую авиабазу в столице Нигера Ниамее вошли российские военнослужащие. Однако министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что у россиян нет доступа к войскам и военному оборудованию США, на тот момент находившимся на базе.

Разрыв военного сотрудничества с Вашингтоном после путча в Нигере

Нигер относится к беднейшим государствам мира. В июле 2023 года власть в стране захватила военная хунта. В марте путчисты разорвали соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном. До переворота, в причастности к которому подозревают Москву, Нигер являлся одним из ключевых партнеров западных государств, таких как США, Франция и Германия, в борьбе с джихадистскими группировками в Западной и Центральной Африке. В октябре 2023 года своих военных из западноафриканской страны начала выводить Франция, к декабрю она завершила процесс вывода. Бундесвер сделал то же к августу 2024 года.

По данным Reuters, Вашингтон ищет план "Б" в Западной Африке, но процесс идет медленно, и из региона поступают данные о быстром росте экстремистских группировок.

 

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