 Папа римский поздравил отмечающих православную Пасху | Новости из Германии о Европе | DW | 19.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Папа римский поздравил отмечающих православную Пасху

Глава Святого престола предостерег от заражения "вирусом безразличия и эгоизма" во время пандемии COVID-19.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск (фото из архива)

Папа римский Франциск поздравил с Пасхой всех православных христиан. Глава Святого престола выступил с полуденной молитвой в одной из римских церквей в воскресенье, 19 апреля.

Понтифик поздравил также тех католиков, кто отмечает Пасху вместе с православными. По его словам, подобное братство способствует утешению и там, где христиане составляют меньшинство.

Папа римский не оставил без внимания ситуацию с пандемией COVID-19. Глава Святого престола предостерег от заражения "вирусом безразличия и эгоизма", который не признает границы и не различает национальности. Он также призвал "искоренить неравенство и избавиться от несправедливости, которые угрожают здоровью всего человечества".

Смотрите также:

  • Традиционное пасхальное яйцо

    Секреты куриного яйца

    Пасхальное яйцо

    И в православной церкви, и в католической, а также протестантской принято на Пасху красить яйца. Этот обычай восходит к XIII веку. Первоначально именно священнослужители раздавали прихожанам вареные яйца красного цвета - символ воскресения Иисуса. Позже красить яйца в яркие цвета начали сами верующие, а также люди совсем нерелигиозные.

  • Идеальное яйцо на завтрак

    Секреты куриного яйца

    Идеальное яйцо на завтрак

    Сколько людей, столько и предпочтений. Большинство любит яйцо всмятку, чтобы белок был потверже, а желток помягче. Есть одна хитрость, чтобы белок не вытек при варке в случае появления трещины в скорлупе - в воду надо добавить чайную ложку соли. Это поможет белку быстрее свернуться. Самое важное - время варки: яйца поменьше следует варить пять минут, яйца побольше - шесть.

  • От чего зависит цвет скорлупы

    Секреты куриного яйца

    От чего зависит цвет скорлупы?

    Существует расхожее мнение, что цвет яичной скорлупы можно определить по цвету оперения курицы. Это не совсем так. Смотреть надо на мочки ушей птицы: куры с белыми мочками откладывают, как правило, белые яйца, у кур с красными мочками яйца коричневые. Осталось найти, где у курицы уши.

  • Почему у яйца овальная форма

    Секреты куриного яйца

    Почему у яйца овальная форма?

    Вареное яйцо так и норовит укатиться со стола. И почему только куры не кладут квадратные яйца... На то есть веская причина. Благодаря распределению веса яйцо легко выдерживает курицу, его высиживающую, и может даже выдержать нагрузку и побольше. Попробуйте раздавить сырое яйцо в кулаке. Спорим, что не получится?

  • Содержимое яйца

    Секреты куриного яйца

    Из жидкого в твердое и обратно

    Обычно при нагревании твердое вещество превращается в жидкое, а яйцо делает все в точности наоборот. Дело в том, что содержимое яйца практически полностью состоит из воды и белков. При нагревании белковые аминокислоты распадаются и происходит затвердение, то есть денатурация. Методом ренатурации вареное яйцо можно вернуть в исходное состояние. Для этого нужна, как минимум, центрифуга.

  • Натуральный эмульгатор

    Секреты куриного яйца

    Натуральный эмульгатор

    Яйцо содержит воду, жиры, холестерин, минеральные вещества и белки. Эта смесь действует как эмульгатор, то есть обеспечивает создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей, например, при изготовлении майонеза, соусов или мороженого. В темперных красках желток также используется в качестве связующего элемента.

  • Курица

    Секреты куриного яйца

    Курица из яйца

    Курица откладывает яйцо почти каждый день. В течение суток до того в теле курицы из яйцеклетки развивается яйцо весом до 73 граммов. На следующий день после того, как яйцо отложено, внутри скорлупы начинает биться сердце эмбриона. Через 20 дней подросшему цыпленку становится тесно, и он проклевывает себе путь на свободу.

  • Цыпленок

    Секреты куриного яйца

    Вегетарианцам на заметку

    Не в каждом курином яйце сидит маленький цыпленок. Птенцы выводятся только из яиц, которые ранее были оплодотворены петухом.

    Автор: София Вагнер, Элла Володина


Смотреть видео 01:22

Кто кладет золотые яйца в пасхальную корзинку

Контекст

Почему католики молятся святой Короне

Среди христианских святых есть и мученица Корона. Нет, не она дала название вирусу. Но отношение к эпидемиям все же имеет. (10.04.2020)  

Протестанты и пандемия: в Германии закрыты церкви, но не приходы

"Церковь - это не здание, это прихожане и их отношения друг с другом", - сказал берлинский пастор корреспонденту DW, выяснявшему, как работают немецкие евангелические храмы в условиях карантина. (18.04.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как церковь в Германии живет в эпоху коронавируса  

Что едят европейцы на Пасху  

Также по теме

Coronavirus - Karfreitag im Vatikan - Papst Franziskus

Папа Франциск совершил Крестный ход на пустой площади 11.04.2020

Из-за пандемии коронавируса богослужения, связанные с подготовкой к Пасхе и самим праздником, проходят в Ватикане без прямого участия общественности.

Coronavirus Russland Moskau Polizisten kontrollieren Ausgangssperre

Хроника пандемии: число умерших от коронавируса в Москве увеличилось до 176 18.04.2020

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2,2 млн человек, скончались свыше 157 тысяч. DW следит за событиями 18 апреля.

Leipzig Überführung von Corona-Patienten aus Italien

Хроника пандемии: Германия принимает больных COVID-19 из Италии и Франции 27.03.2020

Мир борется с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 обнаружен у 532 тыс. человек. Вирус выявлен у британского премьера Джонсона и солиста группы Rammstein. DW следит за событиями 27 марта.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Грязная нефть "Дружбы" аукнулась год спустя  

Казахстан и Узбекистан спасают свою экономику от коронавируса  

Виктор Ерофеев: Два смертельных вируса, поразивших Россию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно