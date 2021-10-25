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Пабло Пикассо

Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо (25 октября 1881г.- 8 апреля 1973г.)

Испанский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма, в котором трёхмерное тело в оригинальной манере рисовалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. Пикассо оказал исключительное влияние на развитие изобразительного искусства в XX веке. Согласно оценке Музея современного искусства (Нью-Йорк), Пикассо за свою жизнь создал около 20 тысяч работ.

Jan. 1, 1940 - Paris, France - Famous as no artist ever had been, PABLO PICASSO was a pioneer, a master and a protean monster, with a hand in every art movement of the century. Before his 50th birthday, the little Spaniard from Malaga had become the very prototype of the modern artist as public figure. Picasso s audience - meaning people who had heard of him and seen his work, at least in reproduction - was in the tens, possibly hundreds, of millions. He and his work were the subjects of unending analysis, gossip, dislike, adoration and rumor. Paris France PUBLICATIONxINxGERxONLY - ZUMAk09

Два лица Пабло Пикассо: конфликт великого художника 25.10.2021

140 лет назад, 25 октября 1881 года, родился Пабло Пикассо. Титан мирового искусства был не только гениальным художником, но и убежденным коммунистом.

Pablo Picasso Temple de la Paix in Vallauris aus Peter Nestler, Picasso in Vallauris, 2020, (Filmstill) © Peter Nestler © Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2021

В чем конфликт великого Пабло Пикассо (фотогалерея) 25.10.2021

Будучи убежденным коммунистом, испанский художник был любим на Востоке и на Западе. Свидетельство тому - выставка в Музее Людвига в Кельне, отражающая его творчество в непривычном ракурсе. Представляем ее экспонаты.
Ein Medienschaffender fotografiert beim einem Presserundgang ein riesiges Porträt von Pablo Picasso, in der Fondation Beyeler in Riehen. Vom 3. Februar 2019 bis 26. Mai 2019 präsentiert die Fondation die Ausstellung : Der junge Picasso-Blaue und Rosa Periode. Sie umfasst über 80 Werke aus der Phase von 1901 bis 1906 und ist die bislang umfangreichste Ausstellung des Museums. Foto: Winfried Rothermel ACHTUNG: BITTE BEACHTEN SIE DIE KÜNSTLER-URHEBERRECHTE | Verwendung weltweit

Полиция Греции нашла украденную в 2012 году картину Пикассо 29.06.2021

Картина "Голова женщины", украденная из Национальной художественной галереи Афин, обнаружена в 50 км от столицы. Предполагаемый похититель - 49-летний местный житель.

People take part in the international World Beard and Moustache Championships in Antwerp, Belgium May 18, 2019. ÊREUTERS/Yves Herman

Немцы собрали более тысячи фотографий волосатых 04.02.2021

В немецком городе Бремене готовится необычная выставка. На ней параллельно с работами Пабло Пикассо будут показаны фотографии волосяного покрова людей. С какой целью?
3FK-S19-B3 P.Signac, Paris, Ile de la Cite Signac, Paul, 1863-1935. 'Paris, Ile de la Cite', 1912. (Ile de la Cite mit dem Palais de Justice, der Sainte Chapelle, Notre Dame, dem Pont Neuf und dem Pont des Arts, vom rechten Ufer der Seine aus gesehen). Oel auf Leinwand, 81 x 100,1 cm. Inv.nr. 159 Essen, Museum Folkwang. |

Нотр-Дам: таким его видели великие художники 16.04.2019

Собор Парижской Богоматери всегда служил и будет служить источником вдохновения. Таким видели его живописцы XIX и XX веков.
A woman looks at an oil painting entitled Portrait of a Young Woman by French artist Thomas Couture (1815-1879), which is identified as a Nazi-looted art during a media preview of the Gurlitt: Status Report - Nazi Art Theft and its Consequences exhibition at the Bundeskunsthalle in Bonn, Germany, November 2, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay NO RESALES. NO ARCHIVE

Картины на миллиард долларов, или Тайная коллекция нацистского арт-дилера (видео) 02.11.2017

Шедевры Пикассо, Моне, Матисса, Рубенса, Дюрера и других великих живописцев впервые показали публике за 70 лет. В Бонне и Берне открылись выставки шедевров, которые нацисты изымали из музеев.

Сенсационная выставка шедевров из тайной коллекции нацистского арт-дилера (02.11.2017) 02.11.2017

Шедевры Пикассо, Моне, Матисса, Рубенса, Дюрера и других великих живописцев впервые показали публике за 70 лет. В Бонне и Берне открылись выставки шедевров, которые нацисты изымали из музеев.
Karikatur von Sergey Elkin - Wie auf dem Bild von Picasso Mädchen auf der Kugel steht Wladimir Putin auf der Kugel mit der Überschrift 2018 (Jahr der Präsidentenwahl in Russland. Auf der Wahlurne mit der Überschrift 2017 sitzt Sergej Sobjanin (Moskauer Oberbürgermeister)

Путин на шаре, или Насколько прочны позиции президента 11.09.2017

На выборах в Москве оппозиция потеснила прокремлевских кандидатов. Мэр Собянин озадачен: не пошатнулись ли позиции Путина на президентских выборах. Чем не картина Пикассо, считает карикатурист Сергей Елкин.

Портрет любовницы Пикассо продан за $45 млн (16.05.2017) 16.05.2017

Картина Пикассо "Женщина в синем платье" продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 45 млн долларов. Это портрет музы, модели и любовницы художника - Доры Маар.

Pablo Picasso Mère et enfant au bord de la mer Printemps 1921 Huile sur toile 142,9 x 172,7 cm The Art Institute of Chicago, Restricted gift of Maymar Corporation, Mrs. Maurice L.Rothschild, and Mr. and Mrs. Chauncey McCormick; Mary and Leigh Block Fund; Ada Turnbull Hertle Endowment; through prior gift of Mr. and Mrs. Edwin E. Hokin1954.270 Photo (C) Art Institute of Chicago, Dist. RMN-Grand Palais / image The Art Institute

Ольга Пикассо: возлюбленная, муза, монстр 12.04.2017

Ольга Хохлова изображена на большинстве картин Пабло Пикассо, созданных в период с конца 1910-х до середины 1920-х годов. Выставка в Париже отражает драматические отношения мужа и жены, музы и художника.
Schmuckstücke als tragbare Kunstwerke

Украшения, созданные знаменитыми художниками (видео) 27.03.2017

Кольцо от Сальвадора Дали, амулет от Пабло Пикассо. На арт-рынке все больше ювелирных изделий, созданных известными художниками. Можно ли их носить?

Пикассо на шее 27.03.2017

Кольцо от Сальвадора Дали, амулет от Пабло Пикассо. На арт-рынке все больше ювелирных изделий, созданных известными художниками. Можно ли их носить?
ARCHIV - Der Künstler Gerhard Richter geht am 13.09.2013 an seinem Gemälde Strip (930-2) in der Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden (Sachsen) vorbei. Foto: Hendrik Schmidt/dpa (zu dpa «Kunstkompass 2015: Gerhard Richter weiter vorn» vom 25.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Новые картины Пикассо XXI века 09.02.2017

Этому немецкому художнику исполнилось 85 лет, но его энергия не ослабевает. Созданные им работы занимают почетное место в ведущих музеях мира и бьют рекорды на арт-аукционах.
Атомный взрыв Роя Лихтенштейна

Послевоенное искусство 25.10.2016

Новое противостояние Запада и Востока, перспектива применения атомного оружия, новые страхи и новые угрозы, - все это находило отражение в изобразительном искусстве.
Ein Mitarbeiter der Kunsthalle Emden schaut sich am 11.02.2016 in Emden (Niedersachsen) das Bild Stillleben sauer von Christine Streuli an. In der Ausstellung Vitaminbombe Früchtebilder von Picasso bis Warhol werden Gemälde und Zeichnungen, Aquarelle und Grafiken sowie plastische Arbeiten, die Früchte in ihren variantenreichen Darstellungsformen abbilden vom 13. Februar _ 29. Mai 2016 gezeigt. Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/C.Jaspersen

Витамины в музее: от Пикассо до Уорхола 15.02.2016

Фрукты не только вкусны и полезны для здоровья. Они также вдохновляют художников на бессмертные шедевры. Доказательства представлены сейчас в Эмдене.
Tischbein, Goethe in Italien, Stengel

Диалог шедевров 23.10.2015

Работы Яна ван Эйка, Энди Уорхола, Пабло Пикассо и других великих мастеров выставлены во Франкфурте на юбилейной выставке музея Städel.
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