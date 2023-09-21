Украденное нацистами: Германия медлит с возвращением

20 лет в ФРГ работает специальная комиссия по возвращению культурных ценностей, изъятых в результате преследований национал-социалистами. Однако без нового закона о реституции разрешить споры будет сложно.

Пабло Пикассо - этого имени обычно достаточно, чтобы привлечь внимание в мире искусства. Поэтому неудивительно, что Пикассо теперь стал чуть ли не синонимом обращения Германии с произведениями искусства, разграбленными нацистами. Речь идет о картине "Портрет мадам Солер" 1903 года, являющейся частью так называемого "голубого периода" художника, когда в его картинах доминировал приглушенный цвет и ограниченная палитра синего и сине-зеленого оттенков. Эта работа выставлена в музее современного искусства - Пинакотеке современности в Мюнхене. Баварские государственные собрания картин хотели бы, чтобы она там и осталась.

Историк Юлиус Х. Шёпс (Julius H. Schoeps) видит это совершенно иначе. Картина, по его утверждению, принадлежала его двоюродному дедушке: немецко-еврейскому банкиру и коллекционеру произведений искусства Паулю фон Мендельсону-Бартольди (Paul von Mendelssohn-Bartholdy). Сам Шёпс - профессор современной истории Потсдамского университета, вышедший на пенсию, провел годы, исследуя архивы по всему миру, написал об этом книгу под названием "Кому принадлежит картина Пикассо "Портрет мадам Солер?" Книга вышла в Германии в 2022 году. Для историка и кавалера ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" ясно одно: картина была выставлена ​​на продажу в 1935 году как следствие преследования евреев с момента прихода Гитлера к власти в 1933 году. "То, что Бавария утверждает, что преследований не было до 1935 года, противоречит истории", - не скрывая своего возмушения, заявил он в интервью DW. Власти Баварии считают, что в случае с "Портретом мадам Солер" речь "не идет о культурной ценности, изъятой в результате преследований со стороны национал-социалистов".

Комиссия не может принять меры по делу о картине

Этот спор, кажется, специально создан для консультативной комиссии по возвращению культурных ценностей, изъятых в результате преследований национал-социализмом , которую в немецких СМИ часто называют просто комиссией Лимбах, в честь ее первого председателя - бывшей председательницы Конституционного суда Германии Ютты Лимбах (Jutta Limbach).

Комиссия была создана 20 лет назад для предоставления консультаций в сложных случаях споров о реституции. Однако проблема в том, что она может начать работу только в том случае, если на это дали согласие обе стороны спора.

"В случае с картиной "Портерт мадам Солер" семьи-наследники почти десять лет борются за то, чтобы комиссия занялась этим делом", - критикует ее нынешний председатель Ханс-Юрген Папье (Hans-Jürgen Papier). "Но Бавария категорически отказывается. А мы ничего не можем сделать", - говорит он.

Требования реформ

По случаю 20-летия комиссии в 2023 году, руководитель Ханс-Юрген Папье призывает к фундаментальной реформе: у сторон должна быть возможность обращаться за помощью в одностороннем порядке - то есть, чтобы это могли делать жертвы нацистских преследований. Без согласия музеев. А рекомендации комиссии должны быть обязательными к исполнению. "Пока мы действуем в правовом вакууме. Если музеи возвращают картины, то это добровольные, в лучшем случае морально обоснованные действия. Никаких прав при этом у жертв нет", - объясняет председатель комиссии.

Председатель Консультативной комиссии Ханс-Юрген Папье Фото: Jürgen Heinrich/IMAGO

Германия подписала в 1998 году соглашение о так называемых "Вашингтонских принципах". 43 государства обязались выявлять "произведения искусства, конфискованные в результате нацистских преследований", и находить "справедливые и честные решения" по отношению к их владельцам или наследникам. Германия не придерживается этих соглашений, считает историк Юлиус Х. Шёпс.

"Германия совершила эти преступления (преступления национал-социализма. - Ред.). И именно здесь наследники часто приходят в отчаяние по поводу того, как с ними обращаются", - говорит он. Если в итоге ничего не изменится, международная репутация Германии будет подорвана.

Шёпс напоминает о том, что сообщество наследников Мендельсона-Бартольди уже добилось заключения мировых соглашений с музеями за пределами Германии, включая Музей современного искусства (MoMA) и Гуггенхайм в Нью-Йорке.

Нужен ли новый закон о реституции?

Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудией Рот (Claudia Roth), принимавшая участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея комиссии в Еврейском музее Берлина, пообещала, что реформы последуют. В октябре нынешнего года пройдут консультации с федеральными землями, согласие которых для реформ необходимы. Должно быть принято и решение о возможности одностороннего обращения в комиссию.

По мнению председателя Ханса-Юргена Папье, этого недостаточно. Он призывает принять закон о реституции. В противном случае, по мнению бывшего председателя Федерального конституционного суда Германии, односторонняя апелляция будет невозможной. Консультативная комиссия по разграбленной нацистами собственности за 20 лет своего существования вынесла всего 23 рекомендации. "Этого недостаточно, даже если некоторые ее рекомендации были новаторскими", - резюмирует Папье.

Возвращение двух картин Каналетто

Комиссии удалось, например, разрешить спор по поводу двух картин итальянского мастера Бернардо Беллотто, известного как Каналетто. Спор затянулся на 15 лет. Картины когда-то принадлежали магнату универмагов и меценату Максу Эмдену (Max Emden). Во времена национал-социализма из-за своего еврейского происхождения ему пришлось через посредников продать для частной коллекции Адольфа Гитлера - по цене, как утверждают адвокаты семьи Эмден, гораздо ниже их реальной рыночной стоимости.

Картина Каналетто "Вид на Цвингерграбен в Дрездене" Фото: Andre Held/akg-images/picture alliance

После войны американские солдаты нашли эти картины, которые оказались на складе произведений искусства Федерального министерства финансов. Какое-то время они даже висели в официальной резиденции федерального президента, а позже в Военно-историческом музее Дрездена.

Немецкие чиновники были убеждены в том, что на момент продажи картин Макс Эмден находился уже в безопасности - на территории Швейцарии. Наследникам предстояло доказать, что Эмден был вынужден продать картины Каналетто "из-за потери активов по причине преследований". Маева Эмден, правнучка Макса Эмдена, выросшая в Чили, помнит множество бюрократических препятствий, которые пришлось преодолеть ее семье. В итоге Консультативная комиссия рекомендовала вернуть две картины Каналетто. В 2020 году они были проданы на аукционе Sotheby's. Одна только работа "Вид на Цвингерграбен в Дрездене" ушла с молотка за шесть миллионов евро.

Макс Эмден (1874–1940) был коллекционером произведений искусства Фото: Creative Commons-Lizenz

"Траты на адвокатов и юридические услуги на протяжении многих лет привели к необходимости продать эти картины", - подчеркивает Маева Эмден. Она предпочла бы предоставить работы Каналетто в распоряжение музея в Гамбурге - бывшего родного города мецената Макса Эмдена. Прежде всего, наследница хотела бы признания "того, что Макс Эмден сделал для Гамбурга и Германии. Есть множество еврейских семей, воспоминания которых были стерты, потому что эти семьи были уничтожены".

Реституция не является "компенсацией"

Другой случай тоже способствовал возвращению известной картины ее законным владельцам по рекомендации немецкой комиссии: в 2017 году семье Рейнольдсов вернули акварель "Болотный пейзаж с красной ветряной турбиной" Карла Шмидта-Ротлуффа (Karl Schmidt-Rottluff). Она принадлежала еврейскому предпринимателю и коллекционеру произведений искусства Максу Рюденбергу. Вернон Рейнольдс, которому сейчас 87 лет, является его внуком.

Вернон Рейнольдс (крайний справа) во возвращения картины "Болотный пейзаж с красной ветряной турбиной", принадлежавшей его деду Фото: Silas Stein/dpa/picture alliance

"Что такое картины?" - задается вопросом в интервью DW Вернон Рейнольдс. Он скорее предпочел бы говорить о людях, чем о реституции произведений искусства. "Можно вернуть произведения искусства, но не людей", - подчеркивает он. "Я потерял отца, бабушку и дедушку с обеих сторон. Дяди, тети - все потеряны навсегда".

Вернон Рейнольдс, родившийся в Берлине в 1935 году, выжил вместе со своей матерью, благодаря коллекции произведений искусства деда. Макс Рюденберг и его жена Грета продали все, чтобы вывезти семью из страны. Брат и сестра Вернона были отправлены в Англию. Матери также удалось сбежать вместе с Верноном, которому тогда было три года. Однако Макс и Грета Рюденберги остались в Германии и были убиты в концлагере Терезиенштадт. Отец Вернона Рейнольд погиб в Освенциме.

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