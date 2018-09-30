 О чем договорился Гитлер с британцами и французами в 1938 году? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.09.2018

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Культура и стиль жизни

О чем договорился Гитлер с британцами и французами в 1938 году?

30 сентября 1938 года, ровно 80 лет назад, в Мюнхене было подписано соглашение, развязавшее Гитлеру руки в том, что касалось его планов по захвату Восточной Европы.

Участники встречи в Мюнхене

В марте 1938 года Адольф Гитлер (Adolf Hitler), начав внедрять в жизнь свои амбициозные планы за пределами "рейха", осуществил "аншлюс", включив в состав Германии свою родину - Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии, якобы озаботившись проблемой дискриминации судетских немцев. Британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить "политику умиротворения", надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии. Такой версии событий придерживается в наши дни большая часть западных историков.

В соглашении, подписанном в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, лидером фашистской Италии Муссолини и лидером нацистской Германии Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии. Чехословакию, к которой эта область относилась до 30 сентября, на подписание не пригласили. Не участвовал в переговорах и Советский Союз.

Как сегодня, с высоты прошедших 80 лет, можно оценить то, что произошло тогда? Можно ли было в тот момент предотвратить экспансию "рейха"? Почему советская (и российская) историография видит именно в Мюнхенском соглашении начало развязывания Второй мировой войны? В то время как Польша и страны Балтии уверены, что толчок развертыванию военных действий дал Советский Союз с его договором о ненападении 1939 года… За ответами на эти и другие вопросы мы обратились к доктору исторических наук, преподавателю Боннского университета Екатерине Махотиной (Dr. Ekaterina Makhotina).

DW: Почему советская (а теперь и российская) историография называет соглашение "мюнхенским сговором"? Есть ли разница в трактовках тех событий на Западе и Востоке?

Екатерина Махотина: Для Советского Союза этот договор означал кульминацию изоляции Москвы на европейской арене. Негативная оценка этого договора была изначально ясна и остается таковой до сих пор. В Советском Союзе "Мюнхен-38" интерпретировали еще и с позиции идеологической войны: действия Англии и Франции рассматривались как сговор капиталистов-империалистов против коммунистического СССР.

Контекст

22 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Ганса Шолля - создателя и активного участника молодежной подпольной организации "Белая роза", казненного нацистами. (22.09.2018)

17 сентября Польша вспоминает события 75-летней давности: в этот день на территорию Польши, уже сражавшейся с Гитлером, вошли советские войска. Страна была разделена. (17.09.2014)

По замыслу нациcтов, "третий рейх" должен был стать тысячелетним. К счастью, он продержался всего 12 лет. А первым днем правления гитлеровского режима стало 30 января 1933 года. (29.01.2013)

Европейская история дуэлей официально завершилась поединком во Франции в 1967 году. А в Германии последняя дуэль состоялась в 1937-м, после чего Гитлер запретил поединки. (13.09.2018)

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Так началась Вторая мировая война. Но неожиданностью это назвать было нельзя. (01.09.2016)

К 70-й годовщине Мюнхенского соглашения 1938 года служба внешней разведки России рассекретила некоторые архивные материалы. Московский историк Ирина Щербакова считает эту "сенсанцию" надуманной. (30.09.2008)

Допустимым считает сравнение аннексии Крыма с захватом Судетской области при Гитлере замглавы ХДС Фолькер Буфье. Он указал на очевидные, по его мнению, параллели в обоих случаях. (18.04.2014)

В интервью DW известный немецкий историк и публицист Карл Шлёгель заявил, что Путин воспользовался новой ситуацией в мире, вновь сделавшей возможной войну в Европе. (28.09.2014)

В сегодняшней России принято рассматривать германо-советский договор о ненападении от 23 августа 1939 года ("пакт Молотова - Риббентропа") как логичное последствие Мюнхена. В то же время современная немецкая историография рассматривает Мюнхен как импульс для Сталина найти общий язык с Гитлером.

Для России "Мюнхен-38" - это начало процесса развязывания Второй мировой войны. И это - реакция современной исторической политики в России на распространенное в Восточной Европе определение "пакта Молотова - Риббентропа" как основного импульса для начала военных действий. При этом Польша и страны Балтии видят себя жертвами двух тоталитарных режимов, сталинских и нацистских преступлений. Россия в своей официальной политике активно противостоит этой интерпретации прошлого.

- К чему в итоге привело соглашение, подписанное в Мюнхене?

- В западной историографии до сих пор ведутся дискуссии, чем было это соглашение. Было ли оно необходимой последней попыткой предотвратить войну? Или же оно было заведомо безнадежным маневром, имевшим тяжелые последствия, шагом, на который не следовало идти? Однозначны историки в оценке последствий мюнхенского соглашения: это был решающий удар по Версальской системе, разрушивший порядок, установившийся на европейском континенте после завершения Первой мировой войны. "Мюнхен-38" - это провал политики коллективной безопасности в Европе, и он имел последствия не только для Чехословакии, он означал усиление влияния нацистской Германии на страны Восточной Европы и на отношение к национальным меньшинствам. Последние полностью лишились права на защиту, и более того, само существование национальных меньшинств было поставлено под вопрос.

Разрушение целостности Чехословакии - единственного государства в межвоенной Европе с мультикультурным, толерантным, демократическим, а не с авторитарным режимом - привело к созданию Словакии, союзной с нацистской Германией, сделало возможным аннексию регионов другими странами из-за реального или вымышленного доминирования в нем "своей" нации. Тешинская область была отделена от Чехии и занята Польшей, Венгрия смогла частично реализовать свои территориальные посягательства и заняла части Украины и южной Словакии, Мемельский край был занят немцами...

Для национальных меньшинств это означало следующее: изгнание, переселение, дискриминация. А для евреев Чехословакии нацистская политика означала самую радикальную форму репрессий: лишение прав, погромы, а затем и физическое уничтожение. В первую очередь жертвами "политики умиротворения" стали евреи и противники нацистского режима в Чехословакии и Германии: социал-демократы, коммунисты.

Жители Судетской области приветствуют Гитлера в октябре 1938 года

Фотография из архива: жители Судетской области приветствуют Гитлера в октябре 1938 года

- Чемберлен, вернувшись из Мюнхена в Лондон, у трапа самолета заявил, что "привез мир нашему поколению". Могла ли "политика умиротворения" действительно привести к сохранению мира?

- Англия и Франция подозревали, что Судетская область - не "последнее территориальное требование" Гитлера в Европе. Но они пошли на этот шаг, видимо, оттягивая войну. Великобритания не хотела рисковать военным конфликтом, а Франция, понесшая огромное число жертв в Первой мировой войне, но вышедшая из нее победительницей, не собиралась снова ввязываться в войну и не видела в себе сил помогать Чехословакии по союзному договору 1935 года. Так как осенью 1938 года Европа жила ожиданием и опасением войны, соглашение, ее теоретически предотвратившее, действительно было встречено обществом Англии и Францией с облегчением и даже эйфорией.

- Как сегодня в Чехии, Словакии, возможно, в Польше принято оценивать Мюнхенское соглашение и его последствия?

- В центре чешской дискуссии стоит вопрос, почему чехи не оказали сопротивление немцам в марте 1939 года, когда Гитлер занял остатки чехословацкой территории (ту часть, которая осталась после аннексии Судетской области). Почему они не сражались, как поляки? Тут чешские историки указывают на то, что Чехословакия, лишенная поддержки союзников - Франции и Советского Союза (который действовал бы только вместе с Францией), - отдавала себе отчет в том, что попытка вооруженного сопротивления была обречена на провал.

В Польше историки говорят о том, что присоединение к ней Тешинской области с согласия "третьего рейха" только ослабило польское государство. Тема мюнхенского договора, бенефициаром которого была Польша, однако, не является горячо обсуждаемой в Польше. Гораздо большее значение там имеет дискуссия вокруг "пакта Молотова - Риббентропа", германо-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, который в исторической памяти польского общества фактически является "четвертым разделом" Польши ее "историческими врагами" - Германией и Россией.

Смотрите также:

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

Ссылки в интернете

Информация о Екатерина Махотиной на сайте Боннского университета

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1945 год: "танкист" Геринга  

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