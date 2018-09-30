О чем договорился Гитлер с британцами и французами в 1938 году?

В марте 1938 года Адольф Гитлер (Adolf Hitler), начав внедрять в жизнь свои амбициозные планы за пределами "рейха", осуществил "аншлюс", включив в состав Германии свою родину - Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии, якобы озаботившись проблемой дискриминации судетских немцев. Британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить "политику умиротворения", надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии. Такой версии событий придерживается в наши дни большая часть западных историков.



В соглашении, подписанном в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, лидером фашистской Италии Муссолини и лидером нацистской Германии Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии. Чехословакию, к которой эта область относилась до 30 сентября, на подписание не пригласили. Не участвовал в переговорах и Советский Союз.

Как сегодня, с высоты прошедших 80 лет, можно оценить то, что произошло тогда? Можно ли было в тот момент предотвратить экспансию "рейха"? Почему советская (и российская) историография видит именно в Мюнхенском соглашении начало развязывания Второй мировой войны? В то время как Польша и страны Балтии уверены, что толчок развертыванию военных действий дал Советский Союз с его договором о ненападении 1939 года… За ответами на эти и другие вопросы мы обратились к доктору исторических наук, преподавателю Боннского университета Екатерине Махотиной (Dr. Ekaterina Makhotina).

DW: Почему советская (а теперь и российская) историография называет соглашение "мюнхенским сговором"? Есть ли разница в трактовках тех событий на Западе и Востоке?

Екатерина Махотина: Для Советского Союза этот договор означал кульминацию изоляции Москвы на европейской арене. Негативная оценка этого договора была изначально ясна и остается таковой до сих пор. В Советском Союзе "Мюнхен-38" интерпретировали еще и с позиции идеологической войны: действия Англии и Франции рассматривались как сговор капиталистов-империалистов против коммунистического СССР.

В сегодняшней России принято рассматривать германо-советский договор о ненападении от 23 августа 1939 года ("пакт Молотова - Риббентропа") как логичное последствие Мюнхена. В то же время современная немецкая историография рассматривает Мюнхен как импульс для Сталина найти общий язык с Гитлером.

Для России "Мюнхен-38" - это начало процесса развязывания Второй мировой войны. И это - реакция современной исторической политики в России на распространенное в Восточной Европе определение "пакта Молотова - Риббентропа" как основного импульса для начала военных действий. При этом Польша и страны Балтии видят себя жертвами двух тоталитарных режимов, сталинских и нацистских преступлений. Россия в своей официальной политике активно противостоит этой интерпретации прошлого.

- К чему в итоге привело соглашение, подписанное в Мюнхене?

- В западной историографии до сих пор ведутся дискуссии, чем было это соглашение. Было ли оно необходимой последней попыткой предотвратить войну? Или же оно было заведомо безнадежным маневром, имевшим тяжелые последствия, шагом, на который не следовало идти? Однозначны историки в оценке последствий мюнхенского соглашения: это был решающий удар по Версальской системе, разрушивший порядок, установившийся на европейском континенте после завершения Первой мировой войны. "Мюнхен-38" - это провал политики коллективной безопасности в Европе, и он имел последствия не только для Чехословакии, он означал усиление влияния нацистской Германии на страны Восточной Европы и на отношение к национальным меньшинствам. Последние полностью лишились права на защиту, и более того, само существование национальных меньшинств было поставлено под вопрос.

Разрушение целостности Чехословакии - единственного государства в межвоенной Европе с мультикультурным, толерантным, демократическим, а не с авторитарным режимом - привело к созданию Словакии, союзной с нацистской Германией, сделало возможным аннексию регионов другими странами из-за реального или вымышленного доминирования в нем "своей" нации. Тешинская область была отделена от Чехии и занята Польшей, Венгрия смогла частично реализовать свои территориальные посягательства и заняла части Украины и южной Словакии, Мемельский край был занят немцами...

Для национальных меньшинств это означало следующее: изгнание, переселение, дискриминация. А для евреев Чехословакии нацистская политика означала самую радикальную форму репрессий: лишение прав, погромы, а затем и физическое уничтожение. В первую очередь жертвами "политики умиротворения" стали евреи и противники нацистского режима в Чехословакии и Германии: социал-демократы, коммунисты.

Фотография из архива: жители Судетской области приветствуют Гитлера в октябре 1938 года

- Чемберлен, вернувшись из Мюнхена в Лондон, у трапа самолета заявил, что "привез мир нашему поколению". Могла ли "политика умиротворения" действительно привести к сохранению мира?

- Англия и Франция подозревали, что Судетская область - не "последнее территориальное требование" Гитлера в Европе. Но они пошли на этот шаг, видимо, оттягивая войну. Великобритания не хотела рисковать военным конфликтом, а Франция, понесшая огромное число жертв в Первой мировой войне, но вышедшая из нее победительницей, не собиралась снова ввязываться в войну и не видела в себе сил помогать Чехословакии по союзному договору 1935 года. Так как осенью 1938 года Европа жила ожиданием и опасением войны, соглашение, ее теоретически предотвратившее, действительно было встречено обществом Англии и Францией с облегчением и даже эйфорией.

- Как сегодня в Чехии, Словакии, возможно, в Польше принято оценивать Мюнхенское соглашение и его последствия?

- В центре чешской дискуссии стоит вопрос, почему чехи не оказали сопротивление немцам в марте 1939 года, когда Гитлер занял остатки чехословацкой территории (ту часть, которая осталась после аннексии Судетской области). Почему они не сражались, как поляки? Тут чешские историки указывают на то, что Чехословакия, лишенная поддержки союзников - Франции и Советского Союза (который действовал бы только вместе с Францией), - отдавала себе отчет в том, что попытка вооруженного сопротивления была обречена на провал.

В Польше историки говорят о том, что присоединение к ней Тешинской области с согласия "третьего рейха" только ослабило польское государство. Тема мюнхенского договора, бенефициаром которого была Польша, однако, не является горячо обсуждаемой в Польше. Гораздо большее значение там имеет дискуссия вокруг "пакта Молотова - Риббентропа", германо-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, который в исторической памяти польского общества фактически является "четвертым разделом" Польши ее "историческими врагами" - Германией и Россией.

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