 Откровения отца: Как немецкие школьники учатся в изоляции | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.04.2020

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Культура и стиль жизни

Откровения отца: Как немецкие школьники учатся в изоляции

В Германии начались пасхальные каникулы. Но из-за коронавируса школы в стране были закрыты уже две недели назад. Ефим Шуман делится нелегким опытом дистанционного обучения.

Отчаявшийся школьник

Когда за две недели до начала регулярных каникул, в середине марта, детям сказали, что школы закрываются, они были счастливы. Мои (14-летняя дочь и 12-летний сын) прибежали домой с сияющими глазами. Ни причина закрытия, ни то, что им все-таки надо будет продолжать учиться, делая уроки дома, их в тот момент не волновали.

Но вот прошло время, и мы все приобрели определенный опыт. Нелегкий опыт. Были и слезы, и крики, и обиды, и проклятия в адрес "короны", школы, конкретных учителей, всего министерства просвещения.

Уроки на свежую голову

Сейчас распорядок дня выглядит так. Встают дети поздно. У подростков - свой биоритм, они любят поспать, и будить их слишком рано, как мы убедились, нет смысла. Если разбйдить, то встают тяжело и учатся тяжело, и родителей доводят до нервного срыва. С завтраком мы тоже их не торопим. Но после завтрака они приводят себя в порядок - и сразу за уроки. Пока голова свежая. Дочь почти все делает самостоятельно, даже не обязательно проверять. Сыну нужна помощь. И контроль.

Есть в Германии школы (например,политехническая гимназия в Нюрнберге), где учителя дают настоящие видеоуроки старшеклассникам, которых разделили на небольшие группы. Там даже выдают планшетники тем, у кого их нет или компьютеры дома  заняты родителями, работающими на удаленке.

Учительница проводит видеоурок в онлайн-режиме

Учительница проводит видеоурок в онлайн-режиме

Гимназия в Кельне, где учатся мои дети, к сожалению, до такого технологического совершенства еще не дошла. Учителя присылают задания по электронной почте. Впрочем, контакт с ними, конечно, есть: по переписке и раз в неделю по закрытому чату. Одна учительница, правда, назначает такой чат на 8.30 утра. Мы с женой, посовещавшись, решили его игнорировать: пусть ребенок лучше поспит, тем более, что чат добровольный.

Сделанные задания и решенные задачи опять-таки по электронной почте отсылаются обратно учителям. Иногда их приходится сканировать, прежде чем отсылать. Но проблема не в этом. Проблема в том, что объем заданий у разных учителей совершенно по-разному структурирован. Одни присылают что-то на два-три дня, другие задают сразу на две недели. Распределять приходится родителям, что без педагогического опыта и знания предмета очень трудно. Учебник тут тоже мало помогает. Моя дочь рыдала, когда увидела, сколько "навалила" одна из учительниц. Успокоила ее переписка с подружками из класса. Поплакали вместе - пар выпустили.

Не превращайтесь в учителя, не ставьте оценки

Контакты с одноклассниками - это, кстати, очень важная вещь, и родители должны всячески их поощрять: кроме всего прочего, девочки/мальчики смогут вместе лучше, чем вы, разобраться в давно забытом вами материале. Конечно, сиденье в социальных сетях надо ограничивать, но не тогда, когда речь идет непосредственно о школьных занятиях.

Моя дочь и ее одноклассницы, например, весьма ловко находят в Youtube уроки и лекции по нужным им темам, которые там объясняют доходчивей, чем это делает учебник или даже преподаватель. В WhatsApp они создали специальную группу (кроме уже существовавшей, где болтали, о чем угодно) - только для того, чтобы помогать друг другу со школьными заданиями. И назвали ее, кстати, "коронной".

Не всегда и не у всех домашнее обучение проходит так мирно

Не всегда и не у всех домашнее обучение проходит так мирно

Чему меня еще научили эти две недели дистанционного обучения: бессмысленно и даже вредно самому превращаться в учителя. Родители не ставят оценки, уже хотя бы поэтому надо умерить свой пыл и снизить уровень ожиданий. Времени в нынешней ситуации достаточно, и вовсе не обязательно заставлять ребенка учить 30 заданных английских слов в один день, вполне хватит и десяти. Остальное оставьте на завтра-послезавтра. Лучше чаще повторяйте с ребенком уже выученные слова. Чем тверже он их усвоит, тем приятнее будет ему самому.

Не перебарщивайте с новым материалом, зато будьте щедрее с перерывами в занятиях. И совсем не обязательно ждать ровно сорок пять минут, чтобы, наконец, дать ребенку отдохнуть.

"Веселая" история Древнего Рима

Попробуйте, по возможности, проговорить с ребенком каждое задание как-то интересно. Школа нередко ухитряется напрочь отбивать охоту и к физике, и к химии, и к литературе. А вы - родитель, тут вам и карты в руки. Заинтересуйте вашего ребенка! Если он проходит, например, оптику, расскажите ему, почему небо синее. Если механику, то спросите его: правда ли, что санки легче тащить, чем сдвинуть с места? И почему это так?

Ефим Шуман - автор статьи

Ефим Шуман - автор статьи

Мой личный опыт здесь такой. Я ужаснулся, когда увидел, какой дидактический материал прислали моему сыну-шестикласснику по теме "История Древнего Рима". Чуть ли не на страницу - подробное изложение реформ братьев Гракхов и законов, которые хотел принять Гай Гракх, но о том, почему убили Юлия Цезаря, - два предложения. Скукотища страшная! Конечно, сыну все это было совершенно не интересно.

Пришлось вмешаться. Кое-что я знал, кое-что почитал, напомнил ему, как мы ездили в Рим и даже побывали на том самом месте, на котором якобы убили Юлия Цезаря, поиграл с ним в своеобразную игру: кто больше вспомнит древнеримских (латинских) слов, которые вошли в наш сегодняшний язык ("республика", "палаты", "пролетарий" и так далее). И чудо произошло! Ребенок стал с удовольствием читать даже про реформы Гракхов!

В Германии придется пересмотреть культуру школьного обучения

Это, что называется, частный случай. Но очень многие родители в Германии жалуются на то, что им трудно мотивировать детей, что учебный материал, который присылают учителя и с которым они впервые столь близко столкнулись, скучен, сух, нередко отвращает детей от того, что им надо усвоить. Об этом с достойной уважения самокритикой говорят и сами учителя. Так, директор одной из гимназий Каролине Трайер (Caroline Treier) заявила в интервью Deutschlandradio: "Нам нужны домашние задания, которые увлекают, ради которых не нужно заставлять детей и подростков садиться за письменный стол, задания, которые дети будут делать с удовольствием и интересом. Нам необходимо пересмотреть всю культуру школьного обучения".

Было бы очень здорово, если бы это действительно произошло.

Еще одно положительное отличие дистанционного домашнего обучения от школы: можно, иногда даже нужно, отвлекаться. Все равно это неизбежно! Сами посудите: если мимо дома проходит парень с переносным магнитофоном, из которого на всю улицу гремит гимн нашего родного футбольного клуба "Кельн", чтобы люди вышли на балконы и подпевали этому гимну, неужели имеет смысл запретить сыну бросить в этот момент все и бежать на балкон, чтобы спеть со всеми вместе? Все равно ведь будет прислушиваться, даже сидя над тетрадками за письменным столом!

Детям хочется в школу

Скажу по секрету, пока дети не слышат: не школьные уроки и не усвоенная программа здесь главное. Главное - сохранить мир в семье, любовь и уважение ваших детей. Это не значит чересчур баловать их, позволять им все, что угодно. Нет: учиться они, конечно, должны и дома. И надо проверять, что они сделали. Но не становитесь надзирателями. Нужно быть снисходительней к ним: им тоже тяжело. Тяжело вообще и тяжело с нами, родителями, которым приходится играть роль учителей. Моя дочь после долгих (и весьма успешных) занятий французским языком с мамой вдруг с надеждой спросила: "А хотя бы в мае мы уже пойдем в школу?"

Это, возможно, самый большой положительный эффект: детям захотелось в школу, им надоели затянувшиеся каникулы. Только вдумайтесь: детям надоели каникулы! Детям хочется в школу! Кто бы мог подумать?!

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