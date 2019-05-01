Остров цветов Майнау - райский сад на Боденском озере

Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II.
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