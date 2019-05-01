 Остров цветов Майнау - райский сад на Боденском озере | Фоторепортажи о Германии | DW | 31.05.2019

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Фоторепортажи

Остров цветов Майнау - райский сад на Боденском озере

Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Солнце, пальмы, изумрудная вода… Перед нами - не Лазурный берег, как может показаться на первый и последующие взгляды, а немецкий остров Майнау на Боденском озере. По площади он примерно равен Ватикану. Ежегодно этот остров посещает около 1,2 миллиона человек - любителей экзотических растений, бабочек и садово-паркового искусства.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    В Германии Майнау известен как "Остров цветов" или "Цветочный остров" (Blumeninsel Mainau). Благодаря мягкому климату в этих местах хорошо себя чувствуют растения, характерные для Средиземноморья и субтропиков. Одних лишь деревьев и кустарников здесь насчитывается около пятисот разных видов. Что касается цветов, то весной, например, глаз радуют тюльпаны, нарциссы и гиацинты...

  • Боденское озеро

    Остров цветов Майнау

    Боденское озеро находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Всего здесь имеется примерно полтора десятка островов. Помимо Майнау, который на этой открытке расположен в правом нижнем углу, особой известностью пользуются монастырский остров Райхенау - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также остров Линдау со Старым городом.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    У Майнау - богатая история. Мы успеем упомянуть лишь некоторые факты. Начнем с того, что остров часто менял владельцев. В 1928 году он по наследству стал собственностью шведской королевской семьи. Сейчас принадлежит фонду, основанному Леннартом Бернадотом (1909-2004) - сыном принца Вильгельма Шведского и русской великой княжны Марии Павловны - внучки Александра II.

  • Беттина Бернадот (Bettina Gräfin Bernadotte)

    Остров цветов Майнау

    На этой фотографии 2017 года изображена дочь графа, она же - нынешняя директор фонда Беттина Бернадот, представляющая памятную медаль в честь своего отца, который помимо садово-паркового искусства также добился больших успехов в кино и фотографии. До 1932 года Леннарт Бернадот имел титул принца Смоландского, который потерял после вступления в неравный брак с дочерью фабриканта Карин Ниссвандт.

  • Кон-Тики, 1950 год

    Остров цветов Майнау

    Перед нами сейчас - не Боденское озеро, а Тихий океан, вернее - кадр из документального фильма норвежского путешественника Тура Хейердала "Кон-Тики" 1950 года, получившего две премии "Оскар". В свое время именно Леннарт Бернадот осуществил - технически сложное - копирование любительских 16-миллиметровых пленок Хейердала на профессиональные 35-миллиметровые, проложив для "Кон-Тики" курс в Голливуд.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Однако вернемся на наш остров. Здесь расположены барочные дворец и часовня XVIII века, возведенные на месте средневекового замка во времена, когда Майнау находился во владении Тевтонского ордена. Перед нами они изображены на старой почтовой открытке. В 1806 году при Наполеоне орден был упразднен, а здешние владения рыцарей-тевтонцев перешли только что созданному Великому герцогству Баден.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    После свержения монархии в 1918 году остров остался в собственности Баденского дома. Через некоторое время его унаследовала Виктория Баденская, находившейся в браке со шведским королем Густавом V. После ее смерти Майнау перешел сыну - Вильгельму Шведскому, а тот в 1932 году передал его в управление своему сыну Леннарту Бернадоту, только что лишившемуся всех титулов из-за морганатического брака.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Получив этот полузаброшенный остров в управление, Леннарт Бернадот почти сразу открыл его для публики - за плату. В 1951 году он выкупил Майнау у своего отца и продолжил еще более целеустремленно осуществлять свою мечту - создать здесь прекрасный парк. В том же году великая герцогиня Люксембурга Шарлотта пожаловала ему новый титул - графа Висборгского.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Дворцовый фасад до сих пор украшает герб одного из тевтонских великих магистров - Клеменса Августа Баварского (1700-1761). На острове более пяти веков располагался центр одного из комтурств этого германского духовно-рыцарского ордена - своего рода местная администрация. По всей Европе в Средние века их насчитывалось около трех сотен.

  • Часовня на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Чтобы завершить краткий курс истории Майнау, отметим, что до 1271 года он принадлежал аббатству Райхенау, которому был подарен в VIII веке. Тевтонский орден получил его в собственность от одного из монастырских министериалов - так сказать, сильно превысившего свои полномочия, но против рыцарей-тевтонцев аббатство пойти не решилось. В качестве ответного жеста в орден были приняты два его сына.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Хотя собственностью шведской королевской семьи остров стал в начале XX века, свои следы шведы оставили здесь во время Тридцатилетней войны. Покидая Майнау в 1649 году, они увезли отсюда много разных ценностей - на 4,5 миллиона гульденов. Такой суммы было более чем достаточно, например, чтобы оплатить годовое жалование 90 тысяч солдат. С тех пор эта дозорная башня здесь называется Шведской.

  • Бабочка из семейства стеклянниц на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Посещая Майнау, обязательно стоит заглянуть в Дом бабочек - второй по площади в Германии. Их здесь насчитывается до тысячи экземпляров примерно восьмидесяти видов - в основном, из Южной Америки. Каждую неделю сюда доставляют несколько сотен куколок из Коста-Рики, Великобритании и Нидерландов. Местных бабочек на острове тоже много - порхают повсюду, ведь условия для них здесь - просто райские.

  • Орхидеи в Пальмовой оранжерее на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    В свою очередь, эта фотография сделана в Пальмовой оранжерее, где каждый год в марте-апреле проходит большая выставка орхидей. Здесь растут пальмы двадцати видов, в том числе, 15-метровый канарский финик, посаженый в 1888 году. На острове также есть Павлиний павильон и маленький зоопарк, в котором можно погладить коз и пони.

  • Роза на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Роз на острове растет хотя не целый миллион, но все же - целое море. В общей сложности - около 30 тысяч кустов, а число сортов составляет примерно двенадцать сотен.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    В сентябре-октябре на остров Майнау приезжают полюбоваться георгинами, которых здесь растет около 20 тысяч кустов. Немцы их называют далиями - Dahlien. На этой фотографии изображен лишь один из 250 здешних сортов - "Karma Fiesta".

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Эти каменные фигуры хотя поросли мхом, но имеют все же вполне современное происхождение. Однако первые следы человека на этом острове датированы третьим тысячелетием до нашей эры, о чем свидетельствуют останки свайных жилищ, обнаруженные около берега. Отметим, что на Боденском озере есть место, где они даже реконструированы - в Унтерульдингене - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Летом на так называемой Средиземноморской террасе помимо разных экзотическиз пальм выставляют также агавы, кактусы и бугенвиллии. В июле здесь цветут бругмансии и гибискусы, а в августе - пассифлоры. Эта фотография сделана весной в разгар сезона тюльпанов.

  • Осень на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Вход на остров открыт 365 дней в году от восхода до заката Солнца. Планируя посещение, стоит обратить внимание на календарь событий - от концертов до разных садоводческих семинаров и гастрономических вечеров.

  • Шпиль дворцовой церкви на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Сегодня остров Майнау является одной из главных достопримечательностей Боденского озера. Уход за таким райским местом обходится недешево. Детям до 12 лет билеты не нужны. В основной сезон вход для школьников и студентов стоит 12,50 евро, для взрослых - 25 евро. Семейный (двое взрослых плюс все дети до 15 лет включительно) - 43,50 евро. Плата за парковку - 5 евро.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Солнце, пальмы, изумрудная вода… Перед нами - не Лазурный берег, как может показаться на первый и последующие взгляды, а немецкий остров Майнау на Боденском озере. По площади он примерно равен Ватикану. Ежегодно этот остров посещает около 1,2 миллиона человек - любителей экзотических растений, бабочек и садово-паркового искусства.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    В Германии Майнау известен как "Остров цветов" или "Цветочный остров" (Blumeninsel Mainau). Благодаря мягкому климату в этих местах хорошо себя чувствуют растения, характерные для Средиземноморья и субтропиков. Одних лишь деревьев и кустарников здесь насчитывается около пятисот разных видов. Что касается цветов, то весной, например, глаз радуют тюльпаны, нарциссы и гиацинты...

  • Боденское озеро

    Остров цветов Майнау

    Боденское озеро находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Всего здесь имеется примерно полтора десятка островов. Помимо Майнау, который на этой открытке расположен в правом нижнем углу, особой известностью пользуются монастырский остров Райхенау - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также остров Линдау со Старым городом.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    У Майнау - богатая история. Мы успеем упомянуть лишь некоторые факты. Начнем с того, что остров часто менял владельцев. В 1928 году он по наследству стал собственностью шведской королевской семьи. Сейчас принадлежит фонду, основанному Леннартом Бернадотом (1909-2004) - сыном принца Вильгельма Шведского и русской великой княжны Марии Павловны - внучки Александра II.

  • Беттина Бернадот (Bettina Gräfin Bernadotte)

    Остров цветов Майнау

    На этой фотографии 2017 года изображена дочь графа, она же - нынешняя директор фонда Беттина Бернадот, представляющая памятную медаль в честь своего отца, который помимо садово-паркового искусства также добился больших успехов в кино и фотографии. До 1932 года Леннарт Бернадот имел титул принца Смоландского, который потерял после вступления в неравный брак с дочерью фабриканта Карин Ниссвандт.

  • Кон-Тики, 1950 год

    Остров цветов Майнау

    Перед нами сейчас - не Боденское озеро, а Тихий океан, вернее - кадр из документального фильма норвежского путешественника Тура Хейердала "Кон-Тики" 1950 года, получившего две премии "Оскар". В свое время именно Леннарт Бернадот осуществил - технически сложное - копирование любительских 16-миллиметровых пленок Хейердала на профессиональные 35-миллиметровые, проложив для "Кон-Тики" курс в Голливуд.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Однако вернемся на наш остров. Здесь расположены барочные дворец и часовня XVIII века, возведенные на месте средневекового замка во времена, когда Майнау находился во владении Тевтонского ордена. Перед нами они изображены на старой почтовой открытке. В 1806 году при Наполеоне орден был упразднен, а здешние владения рыцарей-тевтонцев перешли только что созданному Великому герцогству Баден.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    После свержения монархии в 1918 году остров остался в собственности Баденского дома. Через некоторое время его унаследовала Виктория Баденская, находившейся в браке со шведским королем Густавом V. После ее смерти Майнау перешел сыну - Вильгельму Шведскому, а тот в 1932 году передал его в управление своему сыну Леннарту Бернадоту, только что лишившемуся всех титулов из-за морганатического брака.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Получив этот полузаброшенный остров в управление, Леннарт Бернадот почти сразу открыл его для публики - за плату. В 1951 году он выкупил Майнау у своего отца и продолжил еще более целеустремленно осуществлять свою мечту - создать здесь прекрасный парк. В том же году великая герцогиня Люксембурга Шарлотта пожаловала ему новый титул - графа Висборгского.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Дворцовый фасад до сих пор украшает герб одного из тевтонских великих магистров - Клеменса Августа Баварского (1700-1761). На острове более пяти веков располагался центр одного из комтурств этого германского духовно-рыцарского ордена - своего рода местная администрация. По всей Европе в Средние века их насчитывалось около трех сотен.

  • Часовня на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Чтобы завершить краткий курс истории Майнау, отметим, что до 1271 года он принадлежал аббатству Райхенау, которому был подарен в VIII веке. Тевтонский орден получил его в собственность от одного из монастырских министериалов - так сказать, сильно превысившего свои полномочия, но против рыцарей-тевтонцев аббатство пойти не решилось. В качестве ответного жеста в орден были приняты два его сына.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Хотя собственностью шведской королевской семьи остров стал в начале XX века, свои следы шведы оставили здесь во время Тридцатилетней войны. Покидая Майнау в 1649 году, они увезли отсюда много разных ценностей - на 4,5 миллиона гульденов. Такой суммы было более чем достаточно, например, чтобы оплатить годовое жалование 90 тысяч солдат. С тех пор эта дозорная башня здесь называется Шведской.

  • Бабочка из семейства стеклянниц на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Посещая Майнау, обязательно стоит заглянуть в Дом бабочек - второй по площади в Германии. Их здесь насчитывается до тысячи экземпляров примерно восьмидесяти видов - в основном, из Южной Америки. Каждую неделю сюда доставляют несколько сотен куколок из Коста-Рики, Великобритании и Нидерландов. Местных бабочек на острове тоже много - порхают повсюду, ведь условия для них здесь - просто райские.

  • Орхидеи в Пальмовой оранжерее на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    В свою очередь, эта фотография сделана в Пальмовой оранжерее, где каждый год в марте-апреле проходит большая выставка орхидей. Здесь растут пальмы двадцати видов, в том числе, 15-метровый канарский финик, посаженый в 1888 году. На острове также есть Павлиний павильон и маленький зоопарк, в котором можно погладить коз и пони.

  • Роза на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Роз на острове растет хотя не целый миллион, но все же - целое море. В общей сложности - около 30 тысяч кустов, а число сортов составляет примерно двенадцать сотен.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    В сентябре-октябре на остров Майнау приезжают полюбоваться георгинами, которых здесь растет около 20 тысяч кустов. Немцы их называют далиями - Dahlien. На этой фотографии изображен лишь один из 250 здешних сортов - "Karma Fiesta".

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Эти каменные фигуры хотя поросли мхом, но имеют все же вполне современное происхождение. Однако первые следы человека на этом острове датированы третьим тысячелетием до нашей эры, о чем свидетельствуют останки свайных жилищ, обнаруженные около берега. Отметим, что на Боденском озере есть место, где они даже реконструированы - в Унтерульдингене - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Летом на так называемой Средиземноморской террасе помимо разных экзотическиз пальм выставляют также агавы, кактусы и бугенвиллии. В июле здесь цветут бругмансии и гибискусы, а в августе - пассифлоры. Эта фотография сделана весной в разгар сезона тюльпанов.

  • Осень на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Вход на остров открыт 365 дней в году от восхода до заката Солнца. Планируя посещение, стоит обратить внимание на календарь событий - от концертов до разных садоводческих семинаров и гастрономических вечеров.

  • Шпиль дворцовой церкви на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Сегодня остров Майнау является одной из главных достопримечательностей Боденского озера. Уход за таким райским местом обходится недешево. Детям до 12 лет билеты не нужны. В основной сезон вход для школьников и студентов стоит 12,50 евро, для взрослых - 25 евро. Семейный (двое взрослых плюс все дети до 15 лет включительно) - 43,50 евро. Плата за парковку - 5 евро.

    Автор: Максим Нелюбин


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    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


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