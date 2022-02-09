Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объединяет 57 государств Северной Америки, Европы и Азии. ОБСЕ - крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности.
Все публикации с упоминанием Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в архиве сайта Deutsche Welle.
"Дипломатический марафон" недели по ситуации вокруг Украины, стартовавший во вторник в Женеве с переговоров Россия-США, продолжившийся в среду в Брюсселе встречей Россия-НАТО, завершился в четверг в Вене заседанием ОБСЕ с участием России. Каков результат дипломатических усилий на финише? Или главное в сложившейся ситуации - это уже сама возможность диалога?
С уровнем напряженности времен холодной войны, не сговариваясь, сравнили текущую ситуацию из-за концентрации российских войск у границ Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД РФ Сергей Лавров. Обсуждение темы началось накануне в Риге и продолжилось в Стокгольме.