Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

"Марафон переговоров" Женева-Брюссель-Вена: каков результат на финише?

"Дипломатический марафон" недели по ситуации вокруг Украины, стартовавший во вторник в Женеве с переговоров Россия-США, продолжившийся в среду в Брюсселе встречей Россия-НАТО, завершился в четверг в Вене заседанием ОБСЕ с участием России. Каков результат дипломатических усилий на финише? Или главное в сложившейся ситуации - это уже сама возможность диалога?