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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объединяет 57 государств Северной Америки, Европы и Азии. ОБСЕ - крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности.

Все публикации с упоминанием Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в архиве сайта Deutsche Welle.

ОБСЕ начала диалог по безопасности в свете конфликта вокруг Украины

ОБСЕ начала диалог по безопасности в свете конфликта вокруг Украины 09.02.2022

Угрозы масштабной войны в Европе не наблюдалось несколько десятилетий, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на заседании ОБСЕ в Вене. Министр 9 февраля посетит Киев, а 15 февраля - Москву.
Совет ЕС - России: В 21-м веке сферам влияния нет места

Совет ЕС - России: В 21-м веке сферам влияния нет места 24.01.2022

Совет Евросоюза осудил агрессивные действия России против Украины и угрозы в ее адрес. Главы МИД стран ЕС уверены, что действия России представляют угрозу миру и стабильности всей Европы.
Комментарий: Переговоры с НАТО, США, ОБСЕ - кремлевская операция прикрытия

Комментарий: Переговоры с НАТО, США, ОБСЕ - кремлевская операция прикрытия 14.01.2022

Москва изначально планировала встречи в Женеве, Брюсселе и Вене как камуфляж. Это следует из заявлений и действий руководства РФ после 10 января, считает Иван Преображенский.
Комментарий: ОБСЕ - правильное место для обсуждения конфликта с Россией

Комментарий: ОБСЕ - правильное место для обсуждения конфликта с Россией 14.01.2022

ОБСЕ - подходящая площадка для того, чтобы напомнить России о невыполненных ею обязательствах после окончания холодной войны, пишет обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

Репортеры без границ обеспокоены насилием против журналистов в Казахстане

"Репортеры без границ" обеспокоены насилием против журналистов в Казахстане 13.01.2022

Насилие против работников СМИ в Казахстане должно стать предметом разбирательств в ООН и ОБСЕ, считают правозащитники. Они призвали власти Казахстана не чинить препятствий работе журналистов.

"Марафон переговоров" Женева-Брюссель-Вена: каков результат на финише? 13.01.2022

"Дипломатический марафон" недели по ситуации вокруг Украины, стартовавший во вторник в Женеве с переговоров Россия-США, продолжившийся в среду в Брюсселе встречей Россия-НАТО, завершился в четверг в Вене заседанием ОБСЕ с участием России. Каков результат дипломатических усилий на финише? Или главное в сложившейся ситуации - это уже сама возможность диалога?
Председатель ОБСЕ предупредил об угрозе войны в Европе

Председатель ОБСЕ предупредил об угрозе войны в Европе 13.01.2022

По словам Збигнева Рау, "угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет". В Вене проходит заседание Постоянного совета организации.
Россия и США обсудят конфликт вокруг Украины и вопросы безопасности 10 января

Россия и США обсудят конфликт вокруг Украины и вопросы безопасности 10 января 28.12.2021

В Белом доме подтвердили встречу по вопросам безопасности с представителями России в начале января. Ожидаются также консультации России с НАТО и ОБСЕ.   
Жозеп Боррель: Агрессия против Киева будет иметь масштабные последствия

Жозеп Боррель: Агрессия против Киева будет иметь масштабные последствия 24.12.2021

Верховный представитель ЕС обсудил ситуацию с наращиванием РФ сил у границ Украины с украинским министром иностранных дел. По словам Борреля, "дискуссия о безопасности в Европе должна вестись с опорой на ОБСЕ и ООН". 
Блинкен напомнил, что не может быть предметом переговоров с Россией

Блинкен напомнил, что не может быть предметом переговоров с Россией 22.12.2021

Соединенные Штаты готовы вести диалог с Россией по безопасности, но есть основные принципы, от которых никто не отступит, сказал госсекретарь Энтони Блинкен. Переговоры могут быть открыты в начале 2022 года.

В ОБСЕ призвали к прямому общению для разрешения конфликтов

В ОБСЕ призвали к прямому общению для разрешения конфликтов 03.12.2021

В рамках двухдневного саммита глав МИД стран ОБСЕ принято решение об укреплении сотрудничества в борьбе с проблемами изменения климата, а также - важная декларация по приднестровскому конфликту.

Лавров и Блинкен обсудили российские войска на границе с Украиной (02.12.2021) 02.12.2021

С уровнем напряженности времен холодной войны, не сговариваясь, сравнили текущую ситуацию из-за концентрации российских войск у границ Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД РФ Сергей Лавров. Обсуждение темы началось накануне в Риге и продолжилось в Стокгольме.
ОБСЕ критикует отсутствие прогресса в решении конфликта в Украине

ОБСЕ критикует отсутствие прогресса в решении конфликта в Украине 02.12.2021

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Швеции заявила о необходимости переломить тенденцию развития ситуации на востоке Украины, где наблюдается эскалация. Ее немецкий коллега считает этот конфликт угрозой миру в регионе.
На выборах в Кыргызстане лидируют провластные партии

На выборах в Кыргызстане лидируют провластные партии 29.11.2021

По итогам обработки более 97% бюллетеней в парламент Кыргызстана проходят шесть партий. Наблюдатели миссии ОБСЕ еще не высказали свою оценку хода голосования.
Новый обмен пленными между Киевом и сепаратистами в Донбассе возможен?

Новый обмен пленными между Киевом и сепаратистами в Донбассе возможен? 26.11.2021

На неподконтрольных Киеву территориях "ДНР" и "ЛНР" сепаратисты удерживают около 300 украинцев. Последний обмен был осуществлен более 1,5 года назад. Возможен ли прорыв в этом вопросе?
Германия встревожена сообщениями о перемещениях войск РФ близ Украины

Германия встревожена сообщениями о перемещениях войск РФ близ Украины 08.11.2021

Берлин находится в диалоге с ОБСЕ, США, Францией, а также Украиной и РФ по ситуации в регионе российско-украинской границы, заявила представитель МИД Германии.
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