Первая китаянка вышла в открытый космос

Ван Япин провела более 6 часов вне строящейся орбитальной станции "Тяньгун" за монтажом оборудования и опытами. Ее напарник Чжай Чжиган стал первым китайцем в открытом космосе в 2008-м.