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Ван Япин провела более 6 часов вне строящейся орбитальной станции "Тяньгун" за монтажом оборудования и опытами. Ее напарник Чжай Чжиган стал первым китайцем в открытом космосе в 2008-м.
Космическую станцию "Орбитальный риф" планируется запустить между 2025 и 2030 годами на низкой орбите. Ее обитателями станут исследователи, бизнесмены, туристы.
Разработанный SpaceX космический корабль Crew Dragon с миллиардером Айзекманом и еще тремя пассажирами на борту совершил посадку на воду у берегов Флориды. Экипаж провел на орбите Земли трое суток.
Грузовой космический корабль компании SpaceX доставит продовольствие для международного экипажа орбитальной станции, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.
На станцию прибывает пилотируемый корабль "Союз МС-19". В связи с этим орбита МКС поднята на 1,2 километра.
Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году из-за стареющего оборудования. Новая станция РОСС сможет работать в составе МКС либо как независимая станция.
Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля строящейся орбитальной станции "Тяньгун-3" в открытый космос. Им предстояло провести работы с использованием роботизированного манипулятора и установить панорамную камеру.
Отправка троих тайконавтов для работы на строящейся орбитальной станции "Небесный дворец" - это первая пилотируемая космическая миссия Китая за последние пять лет.
Три тайконавта будут в течение трех месяцев работать на строящейся китайской орбитальной станции "Небесный дворец", готовя ее ко вводу в эксплуатацию.
После встречи с главой NASA Нельсоном Рогозин заявил о начале переговоров, касающихся проекта новой орбитальной станции, к строительству которой приступил "Роскосмос".
Грузовой корабль доставил на строящуюся станцию "Таньхэ" оборудование и топливо. Китай планирует достроить космическую станцию в 2022 году.
Отправка космического грузовика "Тяньчжоу-2" для стыковки с модулем "Тяньхэ" стала вторым пуском в серии монтажа китайской станции "Тяньгун".
Опасения разрушений при неконтролируемом падении частей китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" не оправдались. Обломки упали в открытое море.
Монтаж китайской станции "Тяньгун" предусматривает 11 запусков. К базовому модулю "Тяньхэ" добавят 2 лабораторных. Она приспособлена для проживания 3 космонавтов и рассчитана на 15 лет работы.
Ракетно-космической корпорации "Энергия" поручено подготовить к 2025 году к запуску первый модуль новой российской орбитальной станции, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
После семи месяцев полета марсианские миссии ОАЭ и Китая успешно вышли на орбиту Красной планеты. Приближается к ней и экспедиция США "Марс-2020". Какие задачи перед ними стоят?
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