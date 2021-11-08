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Орбита

(211108) -- BEIJING, Nov. 8, 2021 (Xinhua) -- Screen image taken at Beijing Aerospace Control Center on Nov. 7, 2021 shows Chinese taikonauts Zhai Zhigang and Wang Yaping conducting extravehicular activities (EVAs) out of the space station core module Tianhe. Taikonauts Zhai Zhigang and Wang Yaping have completed their extravehicular activities (EVAs) and returned to the space station core module Tianhe, the China Manned Space Agency (CMSA) said on early hours of Monday. The pair returned to the core module at 1:16 a.m. (Beijing Time) after 6.5 hours of extravehicular activities. (Photo by Guo Zhongzheng/Xinhua)

Первая китаянка вышла в открытый космос 08.11.2021

Ван Япин провела более 6 часов вне строящейся орбитальной станции "Тяньгун" за монтажом оборудования и опытами. Ее напарник Чжай Чжиган стал первым китайцем в открытом космосе в 2008-м.
This artist's illustration courtesy of Blue Origin obtained October 25, 2021, shows the core module of Orbital Reef. - Jeff Bezos' Blue Origin on October 25, 2021 announced it wants to launch a space station that will house up to 10 people in the second half of the decade, as the race to commercialize the cosmos heats up. Orbital Reef, described in a press statement as a mixed use business park in space that will support microgravity research and manufacturing, is a joint venture with Sierra Space and has the support of Boeing and Arizona State University. (Photo by Handout / BLUE ORIGIN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Blue Origin - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Миллиардер Безос строит орбитальную станцию 26.10.2021

Космическую станцию "Орбитальный риф" планируется запустить между 2025 и 2030 годами на низкой орбите. Ее обитателями станут исследователи, бизнесмены, туристы.
In this image taken provided by SpaceX, a capsule carrying four people parachutes into the Atlantic Ocean off the Florida coast, Saturday, Sept. 18, 2021. The all-amateur crew was the first to circle the world without a professional astronaut. (SpaceX via AP)

Crew Dragon с коммерческим экипажем совершил посадку в Атлантике 19.09.2021

Разработанный SpaceX космический корабль Crew Dragon с миллиардером Айзекманом и еще тремя пассажирами на борту совершил посадку на воду у берегов Флориды. Экипаж провел на орбите Земли трое суток.
A SpaceX Dragon-2 spacecraft sits on the Falcon 9 rocket as it is prepared for launch on its 23rd resupply mission for NASA from Complex 39A at the Kennedy Space Center, Florida on Saturday, August 28, 2021. Following a last minute postponement due to this morning's poor weather conditions, SpaceX will try for another attempt on Sunday morning. Dragon will carry experiments and spare parts to the International Space Station. Photo by Joe Marino/UPI Photo via Newscom picture alliance

Американский корабль Cargo Dragon в 23-й раз стартовал к МКС 29.08.2021

Грузовой космический корабль компании SpaceX доставит продовольствие для международного экипажа орбитальной станции, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.
ARCHIV - 01.01.2013, ---: Die undatierte Aufnahme zeigt die Internationale Raumstation (ISS) mit dem angedockten europäischen Wissenschaftslabor Columbus (Mitte, unten links) in der Erdumlaufbahn. (zu dpa Und es ward Licht! Seit 20 Jahren sind Raumfahrer auf der ISS vom 06.12.2018) Foto: ---/Nasa/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Орбита МКС скорректирована для приема следующей экспедиции 21.08.2021

На станцию прибывает пилотируемый корабль "Союз МС-19". В связи с этим орбита МКС поднята на 1,2 километра.
In this photo provided by Roscosmos Space Agency Press Service, the Nauka module is seen prior to docking with the International Space Station on Thursday, July 29, 2021. Russia's long-delayed lab module successfully docked with the International Space Station on Thursday, eight days after it was launched from the Russian space launch facility in Baikonur, Kazakhstan. The 20-metric-ton (22-ton) Nauka module, also called the Multipurpose Laboratory Module, docked with the orbiting outpost after a long journey and a series of manoeuvres. (Roscosmos Space Agency Press Service photo via AP)

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году 31.07.2021

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году из-за стареющего оборудования. Новая станция РОСС сможет работать в составе МКС либо как независимая станция.
(210704) -- BEIJING, July 4, 2021 (Xinhua) -- Screen image taken at Beijing Aerospace Control Center on July 4, 2021 shows Chinese astronaut Liu Boming slipping out of the space station core module Tianhe. Chinese astronauts Liu Boming and Tang Hongbo had both slipped out of the space station core module Tianhe by 11:02 a.m. (Beijing Time) on Sunday, starting extravehicular activities (EVAs), according to the China Manned Space Agency (CMSA). Donning new-generation homemade EMU (extravehicular mobility unit) spacesuits Feitian, meaning flying to space, the two astronauts have completed installing the foot restraints and extravehicular working platform on the mechanical arm, the CMSA said. They will continue to work together to install other relevant extravehicular equipment with the aid of the mechanical arm, it said. Astronaut Nie Haisheng has been staying inside Tianhe in cooperation with Liu and Tang for their EVAs. (Xinhua/Jin Liwang)

Тайконавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос 04.07.2021

Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля строящейся орбитальной станции "Тяньгун-3" в открытый космос. Им предстояло провести работы с использованием роботизированного манипулятора и установить панорамную камеру.
210617 -- BEIJING, June 17, 2021 -- Screen image captured at Beijing Aerospace Control Center in Beijing, capital of China, June 17, 2021 shows China s Shenzhou-12 manned spaceship having successfully docked with the space station core module Tianhe. China s Shenzhou-12 manned spaceship has successfully docked with the space station core module Tianhe on Thursday, according to the China Manned Space Agency CMSA. The spaceship, launched on Thursday morning, completed orbital status setting after entering the orbit and conducted a fast autonomous rendezvous and docking with the front docking port of Tianhe at 3:54 p.m. Beijing Time, forming a three-module complex with the cargo craft Tianzhou-2. The whole process took approximate PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Китайские астронавты прибыли на свою орбитальную станцию 17.06.2021

Отправка троих тайконавтов для работы на строящейся орбитальной станции "Небесный дворец" - это первая пилотируемая космическая миссия Китая за последние пять лет.
16/06/2021*** Chinese astronauts Tang Hongbo, Nie Haisheng and Liu Boming wave before the launch of the Long March-2F Y12 rocket, carrying the Shenzhou-12 spacecraft and the three astronauts, from Jiuquan Satellite Launch Center for China's first manned mission to build its space station, near Jiuquan, Gansu province, China June 17, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Китай отправил трех астронавтов на собственную орбитальную станцию 17.06.2021

Три тайконавта будут в течение трех месяцев работать на строящейся китайской орбитальной станции "Небесный дворец", готовя ее ко вводу в эксплуатацию.
Dmitry Rogozin, the head of the Russian space agency Roscosmos, speaks with the media upon arrival with NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin (both not pictured) in Baikonur, Kazakhstan, on October 11, 2018. - Hague and Ovchinin arrived from Dzhezkazgan (Zhezkazgan) after Russian Search and Rescue teams brought them from the Soyuz landing site. A two-man crew bound for the International Space Station was forced to make an emergency landing when a Soyuz rocket failed shortly after blast-off on Thursday, in a major setback for Russia's beleaguered space industry. Hague and Ovchinin were rescued without injuries in Kazakhstan. (Photo by YURI KOCHETKOV / POOL / AFP) (Photo credit should read YURI KOCHETKOV/AFP via Getty Images)

"Роскосмос" допускает участие NASA в проекте новой орбитальной станции 05.06.2021

После встречи с главой NASA Нельсоном Рогозин заявил о начале переговоров, касающихся проекта новой орбитальной станции, к строительству которой приступил "Роскосмос".
(210529) -- WENCHANG, May 29, 2021 (Xinhua) -- The Long March-7 Y3 rocket, carrying the Tianzhou-2 cargo spacecraft, blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, May 29, 2021. China launched the cargo spacecraft Tianzhou-2 on Saturday, which is scheduled to dock with the space station core module Tianhe to deliver supplies, equipment and propellant. (Xinhua/Ju Zhenhua)

Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией 30.05.2021

Грузовой корабль доставил на строящуюся станцию "Таньхэ" оборудование и топливо. Китай планирует достроить космическую станцию в 2022 году.
16/05/2021*** In this photo released by China's Xinhua News Agency, a Long March-7 carrying a Tianzhou-2 cargo spacecraft is moved to the launch area at the Wenchang Spacecraft Launch Site in southern China's Hainan Province on May 16, 2021. China postponed a supply mission to its new space station Thursday, May 20, 2021 for unspecified technical reasons. (Guo Wenbin/Xinhua via AP)

Китай отправил грузовой корабль "Тяньчжоу-2" к своей орбитальной станции 29.05.2021

Отправка космического грузовика "Тяньчжоу-2" для стыковки с модулем "Тяньхэ" стала вторым пуском в серии монтажа китайской станции "Тяньгун".
In this photo released by China's Xinhua News Agency, a Long March 5B rocket carrying a module for a Chinese space station lifts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in Wenchang in southern China's Hainan Province, Thursday, April 29, 2021. China has launched the core module on Thursday for its first permanent space station that will host astronauts long-term. (Pu Xiaoxu/Xinhua via AP)

Обломки китайской ракеты "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан 09.05.2021

Опасения разрушений при неконтролируемом падении частей китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" не оправдались. Обломки упали в открытое море.
A Long March 5B Y2 rocket, carrying Tianhe, the core module of China's space station, launches at the Wenchang Spacecraft Launch Site in Wenchang, Hainan province on April 29, 2021. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Китай запустил в космос базовый модуль своей орбитальной станции 29.04.2021

Монтаж китайской станции "Тяньгун" предусматривает 11 запусков. К базовому модулю "Тяньхэ" добавят 2 лабораторных. Она приспособлена для проживания 3 космонавтов и рассчитана на 15 лет работы.
3119169 06/02/2017 Roskosmos stand at the exhibition at the St. Petersburg International Economic Forum 2017. Alexei Danichev/Sputnik Foto: Alexei Danichev/Sputnik/dpa |

Россия начала строительство орбитальной станции 20.04.2021

Ракетно-космической корпорации "Энергия" поручено подготовить к 2025 году к запуску первый модуль новой российской орбитальной станции, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
December 14, 2020. NASA’s Perseverance rover fires up its descent stage engines as it nears the Martian surface in this illustration. This phase of its entry, descent and landing sequence, or EDL, is known as “powered descent.” Hundreds of critical events must execute perfectly and exactly on time for the rover to land safely on Feb. 18, 2021. The cruise stage separates about 10 minutes before entering into the atmosphere, leaving the aeroshell, which encloses the rover and descent stage, to make the trip to the surface. Quelle: https://go.nasa.gov/3q4TN6Z

К Марсу приблизились миссии из США, Китая и ОАЭ. Что они будут исследовать? 10.02.2021

После семи месяцев полета марсианские миссии ОАЭ и Китая успешно вышли на орбиту Красной планеты. Приближается к ней и экспедиция США "Марс-2020". Какие задачи перед ними стоят?
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