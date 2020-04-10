 Ракета ″Союз″ вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb | Новости из Германии о Европе | DW | 25.03.2021

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Европа

Ракета "Союз" вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb

Пуск прошел в рамках сотрудничества Роскомоса с европейской Arianespace. Теперь на орбите находятся 146 спутников OneWeb, служащих для обеспечения высокоскоростным интернетом.

Ракета-носитель Союз со спутником связи OneWeb

Ракета-носитель "Союз" со спутником связи OneWeb (фото из архива)

С российского космодрома Восточный в Амурской области в четверг, 25 марта, были выведены на орбиту новая группа космических аппаратов британской компании OneWeb. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками связи OneWeb была успешно запущена, спустя 561,8 секунды головная часть в штатном режиме отделилась от третьей ступени носителя, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Все спутники успешно выведены на заданные орбиты и взяты под управление, после завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" будет сведен с орбиты, а несгораемые элементы затопят в Тихом океане, говорится далее в сообщении. Запуск стал пятым в рамках пусковой кампании OneWeb и был выполнен в рамках контракта Главкосмоса (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и российско-французской компанией Starsem.

146 спутников OneWeb на околоземной орбите

Пуск стал первым на космодроме Восточный в 2021 году. Низкоорбитальные аппараты OneWeb предназначены для обеспечения высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Вес каждого спутника равен около 150 кг, предполагаемый срок службы - пять лет. Теперь на низкой околоземной орбите находятся 146 спутников OneWeb, планируется запуск еще нескольких сотен.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во Французской Гвиане.

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    Автор: Максим Нелюбин


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