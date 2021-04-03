 Командование США и Канады сообщило о сходе военного спутника РФ с орбиты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.04.2021

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Мир

Командование США и Канады сообщило о сходе военного спутника РФ с орбиты

Аппарат для дистанционного зондирования Земли "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном, следует из данных NORAD.

Планета Земля из космоса

Российский военный спутник для дистанционного зондирования Земли "Космос-2525", запущенный в 2018 году, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Это следует из данных командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), размещенных в субботу, 3 апреля, на сайте space-track.org, который по заданию ВВС США отслеживает перемещение искусственных спутников Земли.

По сведениям американских военных, аппарат вошел в атмосферу Земли 1 апреля. Его разрушение произошло примерно в 07.43 мск над южной частью Тихого океана.

Что послужило причиной схода с орбиты, не сообщается. В российском Минобороны РФ информацию пока не прокомментировали.

Экспериментальный малый космический аппарат "Космос-2525" был запущен с помощью ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в марте 2018 года. Спутник был разработан и произведен корпорацией "ВНИИЭМ" - российским приборостроительным предприятием в структуре "Роскосмоса".

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    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


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