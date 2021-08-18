ОМОН, отряд милиции особого назначения

Был ранен, как на войне. Как живут пострадавшие на протестах в Беларуси

На протестах в Беларуси несколько человек погибли и сотни получили увечья от применения силовиками спецсредств. Как живут те, кто был ранен? DW поговорила с несколькими пострадавшими.