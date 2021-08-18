ОМОН, отряд милиции особого назначения

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Защищая сына, Татьяна Каневская стала лидером общественного движения, пошла в политику и оказалась в тюрьме. Как власти отыгрываются на ее детях за то, что она поддержала Тихановскую?
Цирковой сюжет с участием Лукашенко, самолета и ОМОН. Пародия на любимые советские фильмы на тему предстоящей встречи Путина и Байдена. Стихи по последним новостям. Смотрите в 173-м выпуске "Заповедника"!
Россияне любят разыгрывать друг друга 1 апреля. Карикатурист Сергей Елкин предлагает вариант первоапрельской шутки над бойцом ОМОНа, но за последствия не ручается.
Насилие, угрозы и тюремные сроки - так белорусские власти борются с подростками и их родителями, проявляющими инакомыслие и участвующими в акциях протеста. Подробности - у DW.
В Бресте вынесен самый суровый с начала протестов приговор. Но настоящей сенсацией стало подтверждение того факта, что к подавлению протестов привлекались военнослужащие армии Беларуси.
Жертвы пыток белорусских силовиков обращаются за помощью в правоохранительные органы стран ЕС. По нескольким заявлениям проводятся проверки в Литве. Что шокирует полицейских в рассказах потерпевших?
Полиция и ОМОН жестко разгоняют акции в поддержку политика Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку. Российские власти не умеют реагировать на критику иначе, считает Сергей Елкин.
На митинги в России вышло новое поколение - и это вовсе не школьники. Впрочем, пока протесты привели только к ужесточению репрессивных мер со стороны властей, констатирует Иван Преображенский.
Очередная стихийная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Фургала и оппозиционного политика Навального прошла в Хабаровске. Полиция разогнала людей. 13 человек задержали.
Госдепартамент США распространил визовые ограничения еще на 39 человек за подрыв демократии в Беларуси. А Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, минского ОМОНа и подразделения спецназа "Альфа".
На протестах в Беларуси несколько человек погибли и сотни получили увечья от применения силовиками спецсредств. Как живут те, кто был ранен? DW поговорила с несколькими пострадавшими.
Во время ее задержания на женском марше в сентябре белоруска Наталья Херше сорвала балаклаву с омоновца. Ее осудили на 2,5 года за сопротивление сотруднику органов.
Режим Лукашенко - к ответственности. Против чиновников - персональные санкции. К этому призывают депутаты Европарламента. Кроме того, хотят отменить право Минска на проведение ЧМ по хоккею в следующем году.
На митингах в Хабаровске размахивают бело-красно-белыми флагами, скандируют "Жыве Беларусь!", держат плакаты в поддержку белорусов. DW - о солидарности хабаровчан с протестующими в Беларуси.
Уже более ста дней власти Беларуси применяют насилие к протестующим. Бывшие силовики рассказали о причинах жестокости сотрудников правоохранительных ведомств. Это для них норма или аномалия?
Какое будущее ждет мирные белорусские марши? Можно ли верить заявлениям госСМИ о том, что протест сдувается? Нет, протестующие нашли новую тактику, и она работает, считает Саша Романова.
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