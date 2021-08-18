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ОМОН, отряд милиции особого назначения

Demonstration in Warschau für die Freilassung von Tatyana Kanewskaya, August 2021

Поддержали Тихановскую. Как мать с сыном оказались в одном СИЗО 18.08.2021

Защищая сына, Татьяна Каневская стала лидером общественного движения, пошла в политику и оказалась в тюрьме. Как власти отыгрываются на ее детях за то, что она поддержала Тихановскую?

Шоу Лукашенко. Байден и Путин готовятся к встрече. Лимерики о самом важном - "Заповедник", выпуск 173, 06.06.21 06.06.2021

Цирковой сюжет с участием Лукашенко, самолета и ОМОН. Пародия на любимые советские фильмы на тему предстоящей встречи Путина и Байдена. Стихи по последним новостям. Смотрите в 173-м выпуске "Заповедника"!
Karikatur Sergey Elkin | Ein OMON-Polizist in Russland als Objekt eines Aprilscherzes via Irina Schöll

Как пошутить над ОМОНовцем 1 апреля 01.04.2021

Россияне любят разыгрывать друг друга 1 апреля. Карикатурист Сергей Елкин предлагает вариант первоапрельской шутки над бойцом ОМОНа, но за последствия не ручается.

01.11.2020 *** A Belarusian opposition supporter walks with a historical white-red-white flag during a rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus November 1, 2020. REUTERS/Stringer

Политзаключенные-тинейджеры: репрессии в Беларуси затронули и подростков 03.03.2021

Насилие, угрозы и тюремные сроки - так белорусские власти борются с подростками и их родителями, проявляющими инакомыслие и участвующими в акциях протеста. Подробности - у DW.
Prozess gegen Teilnehmer der Proteste © DW, 25.02 21

В Беларуси судили убитого участника протестов и приговорили его друга 25.02.2021

В Бресте вынесен самый суровый с начала протестов приговор. Но настоящей сенсацией стало подтверждение того факта, что к подавлению протестов привлекались военнослужащие армии Беларуси.
MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 28, 2020: A Belarusian flag at a temporary detention facility. Mass protests erupted in major cities across Belarus after the announcement of the results of the 2020 Belarusian presidential election on August 9. The Belarusian opposition does not recognise the election results and encourages citizens to continue staging protests, while the Belarusian authorities urge people to stop unsanctioned rallies. Sergei Bobylev/TASS

Полиция Литвы в шоке: что белорусы рассказывают о пытках? 15.02.2021

Жертвы пыток белорусских силовиков обращаются за помощью в правоохранительные органы стран ЕС. По нескольким заявлениям проводятся проверки в Литве. Что шокирует полицейских в рассказах потерпевших?
04.02.2021 Der Kreml kennt nur ein Mittel, wie man auf die Proteste reagiert.

Ответ Кремля на акции за Навального: не согласен - получи дубинкой! 04.02.2021

Полиция и ОМОН жестко разгоняют акции в поддержку политика Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку. Российские власти не умеют реагировать на критику иначе, считает Сергей Елкин.
Police detain men during a rally in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in Moscow on January 31, 2021. - Navalny, 44, was detained on January 17 upon returning to Moscow after five months in Germany recovering from a near-fatal poisoning with a nerve agent and later jailed for 30 days while awaiting trial for violating a suspended sentence he was handed in 2014. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo by VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images)

Комментарий: Новая реальность российского протеста - это Минсква 01.02.2021

На митинги в России вышло новое поколение - и это вовсе не школьники. Впрочем, пока протесты привели только к ужесточению репрессивных мер со стороны властей, констатирует Иван Преображенский.
KHABAROVSK, RUSSIA - JANUARY 23, 2021: Riot police during an unauthorized rally in support of Russian opposition activist Alexei Navalny. Navalny's supporters started calling for protests after his arrest was extended and he was sent to the Matrosskaya Tishina pre-trial detention facility. Dmitry Morgulis/TASS

В Хабаровске ОМОН разогнал протестный хоровод 31.01.2021

Очередная стихийная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Фургала и оппозиционного политика Навального прошла в Хабаровске. Полиция разогнала людей. 13 человек задержали.
15.11.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - NOVEMBER 15, 2020: Officers of an OMON special police unit detain a participant in the March of the Brave protest event in the city centre. The August 9 presidential election earned Alexander Lukashenko his sixth consecutive term and sparked mass protests in Minsk and across other Belarusian cities. Stringer/TASS Foto: Stringer/TASS/dpa |

США расширили санкции в отношении Беларуси 23.12.2020

Госдепартамент США распространил визовые ограничения еще на 39 человек за подрыв демократии в Беларуси. А Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, минского ОМОНа и подразделения спецназа "Альфа".
Protesters carry a wounded man during clashes with police after the presidential election in Minsk, Belarus, early Monday, Aug. 10, 2020. Police and protesters clashed in Belarus' capital and the major city of Brest on Sunday after the presidential election in which the authoritarian leader who has ruled for a quarter-century sought a sixth term in office. (AP Photo) |

Был ранен, как на войне. Как живут пострадавшие на протестах в Беларуси 15.12.2020

На протестах в Беларуси несколько человек погибли и сотни получили увечья от применения силовиками спецсредств. Как живут те, кто был ранен? DW поговорила с несколькими пострадавшими.
Belarusian law enforcement officers attempt to detain participants of an opposition rally to protest against police brutality and to reject the presidential election results in Minsk, Belarus September 19, 2020. Tut.By via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

После женского марша белоруске из Швейцарии дали 2,5 года колонии 07.12.2020

Во время ее задержания на женском марше в сентябре белоруска Наталья Херше сорвала балаклаву с омоновца. Ее осудили на 2,5 года за сопротивление сотруднику органов.

Евродепутаты против Лукашенко: "Мы не можем играть в хоккей с диктатором" 02.12.2020

Режим Лукашенко - к ответственности. Против чиновников - персональные санкции. К этому призывают депутаты Европарламента. Кроме того, хотят отменить право Минска на проведение ЧМ по хоккею в следующем году.

Proteste in Chabarowsk. Solidarität mit Belarus

Белорусский флаг в Хабаровске: перекличка солидарности 01.12.2020

На митингах в Хабаровске размахивают бело-красно-белыми флагами, скандируют "Жыве Беларусь!", держат плакаты в поддержку белорусов. DW - о солидарности хабаровчан с протестующими в Беларуси.
25.10.2020, Belarus, Minsk: 6368027 25.10.2020 Riot police detain a protester during an opposition rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik Foto: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa |

Жестокость белорусских силовиков: в чем причина? 30.11.2020

Уже более ста дней власти Беларуси применяют насилие к протестующим. Бывшие силовики рассказали о причинах жестокости сотрудников правоохранительных ведомств. Это для них норма или аномалия?
22.11.2020 *** MINSK, BELARUS - NOVEMBER 22, 2020: Opposition supporters march during a rally in central Minsk. Mass protests organised by the opposition have been taking place in Belarus after the 9 August presidential election. Stringer/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0EF4C1

Комментарий: Передай соседу флаг - протест в Беларуси меняет тактику 24.11.2020

Какое будущее ждет мирные белорусские марши? Можно ли верить заявлениям госСМИ о том, что протест сдувается? Нет, протестующие нашли новую тактику, и она работает, считает Саша Романова.
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