Чем фильм о насилии в белорусской армии нравится европейцам

Документальная картина "Motherland" о насилии в белорусской армии вошла в лонг-лист "Европейского Оскара". Корреспондентка DW посмотрела фильм и поговорила о нем с режиссерами.

Европейская киноакадемия готовится объявить номинантов на премию European Film Awards. Среди 14 претендентов в документальном лонг-листе - картина белорусских режиссеров "Motherland" ("Родина") о насилии в армии. DW рассказывает, что это за фильм.

Как насилие в Беларуси выходит за границы армии

На кладбище, где похоронен ее сын, Светлана ходит за священником и просит его освятить могилу, но тот ее едва замечает. Ее сын Александр в 2017 году был найден повешенным со связанными ногами в воинской части в Печах. По одной из версий - покончил жизнь самоубийством, а самоубийство в православии считается большим грехом.

Эту сцену мы наблюдаем в фильме Анны Бодяко и Александра Михалковича "Motherland". Англоязычное название ленты, по словам авторов, - ее квинтэссенция: это и родина, и, дословно, "страна матери".

Матерей, которые потеряли сыновей из-за дедовщины в армии, в картине несколько. Просьбу одной из них, Светланы, священники не выполнили, поэтому Александр Михалкович уже вне съемок привел одного из них на могилу, не говоря, чья она, и ее все-таки освятили.

Режиссер Анна Бодяко

Хотя у авторов "Родины" не было доступа в белорусскую армию, им удается исчерпывающе рассказать о существующей в ней культуре насилия. Режиссеры говорят, что с самого начала поняли: чтобы показать господствующую в армии систему, придется искать нестандартные способы.

"У нас не было цели показать насилие напрямую: такой материал больше подходит для показаний в суде, - объясняют Анна Бодяко и Александр Михалкович. - Мы хотели проанализировать причины и последствия порочной системы насилия, то, как насилие выходит за границы армии и распространяется в обществе. Если фактически половина населения обязана пройти через армию, возникает вопрос, как привитая дембелям культура насилия прорастет после".

Армия против народа?

После смерти сына Светлана пытается добиться справедливости и навещает других матерей, чьи дети не вернулись из армии, чтобы объединить усилия. Женщина, например, предлагает написать коллективное письмо Лукашенко. Параллельно в фильме показана история группы друзей, которые ходят на тусовки, а в результате одного из них, Никиту, призывают в армию. Он решает "не косить", а его отец говорит, что на службе ему "приведут мозги в порядок".

"Мы искали призывника, который пойдет в армию, и многие отказывались. То, что мы нашли Никиту, можно считать удачей. Удачей стал и бонус в виде компании друзей, которые потом участвовали в протестах и оказались с главным героем по разные стороны баррикад".

Кадр из фильма "Motherland" Фото: Motherland

Когда начались протесты 2020 года (фильм снимался в 2018-2020 годах), друзья призывника вышли для режиссеров на первый план: "Мы с восхищением наблюдали, как они каждый день преодолевают страх и раз за разом, несмотря на аресты и насилие, идут на протесты". В "Motherland" показано, как парни созваниваются с Никитой по видеосвязи - эти кадры, пожалуй, единственные, где зритель попадает внутрь белорусской армии. Друзья спрашивают Никиту, выступила ли бы армия против народа - тот отвечает, что выступило бы большинство.

Милиция и ОМОН подавляют людей так же, как армия

"Во время протестов 2020 года мы осознали, что проблема, о которой мы пытались говорить, вышла на другой уровень: насилие, корни которого в армии, вылилось на улицы и было использовано властями для подавления протестов, - объясняют режиссеры. - Милиция и ОМОН использовали те же методы подавления личности, которые применяются в армии. В целом система насилия - фундамент для авторитарного режима".

Режиссер Александр Михалкович Фото: Siarhey Kanaplianik

Фильм действительно рассказывает не только об армии, но и о белорусской системе в целом, разными способами отражая ее авторитарность. "Мы искали черты тоталитаризма в повседневной жизни, в архитектуре, следили за звуковым пейзажем Беларуси, особенно во время протестов. Важным элементом стало использование писем из армии".

Письма из армии к матери, текст которых звучит за кадром, - лейтмотив ленты. Можно подумать, что это письма погибшего Александра, но на самом деле их писал сам режиссер фильма Александр Михалкович во время службы. В одном из них он рассказывает, как сам воспользовался властью над новобранцами, заставив их подчиняться унизительным приказам, и испытал от этого удовольствие.

"Письма связали многие элементы фильма и показали трансформацию личности в процессе военной службы в Беларуси", - говорят авторы.

Приходится объяснять, что Беларусь - не Россия

"Motherland" участвовал уже примерно в 20 международных кинофестивалях. Фильм получил главную награду Копенгагенского международного фестиваля документального кино CPH:DOX, где состаялась его премьера, приз FIPRESCI на кинофестивале goEast в Висбадене, приз зрительских симпатий на Краковском международном кинофестивале.

"Интересный момент - перед премьерой некоторые фестивали пытались связать наш фильм с Россией, даже ставить его в разделы типа "кино о России". Мы были вынуждены написать стейтмент, в котором сформулировали антиколониальную позицию", - говорят Анна и Александр.

Согласно авторам, картина затрагивает универсальные темы - материнского горя и утраты, прощания с молодостью, дружбы и одиночества, самоидентификации, борьбы, насилия. Возможно, поэтому она нравится международным кинофестивалям и зарубежной публике.

"У нас всегда продолжительные и содержательные разговоры со зрителями. Вопросы касаются и ситуации в Беларуси, и судьбы героев, и художественных черт фильма. Довольно частый вопрос, который нам кажется наивным и в то же время вызывает грусть - можем ли мы показать фильм в Беларуси. Из неожиданных вопросов, которые нам задавали в постсоветском регионе, - является ли фильм игровым. Мы связываем это с тем, что наш оператор окончил школу игрового кино, и это отразилось на его работе".

Фильм хоть и рассказывает о Беларуси, и снят белорусскими режиссерами, белорусским не является - это совместное производство Швеции, Украины и Норвегии. 7 ноября Европейская киноакадемия объявит номинантов European Film Awards, и тогда станет известно, попала ли лента "Motherland" в шорт-лист.

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