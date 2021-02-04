 Как пошутить над ОМОНовцем 1 апреля | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.04.2021

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Россия

Как пошутить над ОМОНовцем 1 апреля

Россияне любят разыгрывать друг друга 1 апреля. Карикатурист Сергей Елкин предлагает вариант первоапрельской шутки над бойцом ОМОНа, но за последствия не ручается.

Карикатура Сергея Елкина к первому апреля: мужчина стоит за спиной у ОМОНовца и говорит ему: А у вас вся спина либеральная!

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    Автор: Наталия Королева


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