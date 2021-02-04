Как пошутить над ОМОНовцем 1 апреля

Россияне любят разыгрывать друг друга 1 апреля. Карикатурист Сергей Елкин предлагает вариант первоапрельской шутки над бойцом ОМОНа, но за последствия не ручается.
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