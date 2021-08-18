Поддержали Тихановскую. Как мать с сыном оказались в одном СИЗО
Защищая сына, Татьяна Каневская стала лидером общественного движения, пошла в политику и оказалась в тюрьме. Как власти отыгрываются на ее детях за то, что она поддержала Тихановскую?
Акция в Варшаве в поддержку осужденной Татьяны Каневской - доверенного лица Светланы Тихановской в Гомеле
Приговор доверенному лицу Светланы Тихановской в Гомеле Татьяне Каневской - пять с половиной лет лишения свободы, апелляционный суд в Беларуси в начале августа оставил в силе. Суд признал 55-летнюю женщину виновной в подготовке беспорядков и захвата зданий госорганов.
В Беларуси Каневская больше известна как лидер движения матерей, созданного родственниками осужденных по статье 328 УК Беларуси "Незаконный оборот наркотических средств". Она всегда опасалась расправы над детьми со стороны силовиков в отместку за свою гражданскую активность. Так и вышло - теперь рядом с ней в СИЗО №3 в ожидании апелляции сидит один из ее четырех сыновей Дмитрий, старший сын Александр проходит подозреваемым по уголовному делу, а к среднему Алексею 9 августа пришли с обыском.
Выбора не было - за Тихановскую
"У мамы просто не было выбора, на президентских выборах она сразу присоединилась к команде Светланы Тихановской", - говорит Александр Каневский, старший сын, ради которого Татьяна и присоединилась пять лет назад к "Движению матерей 328".
Татьяна Каневская до своего ареста
Татьяна не думала, что пойдет в большую политику. Борясь за своего ребенка, получившего 8 лет колонии за покупку марихуаны, она пыталась достучаться до власти, считая приговор сверхжестоким. В отчаянии она решилась на голодовку со своими подругами по несчастью, требуя встречи с Александром Лукашенко, чтобы рассказать ему о злоупотреблениях силовиков. Сильный характер быстро вывел ее в лидеры, и в Гомеле появилась отдельная инициатива "Наше право", разработавшая свои поправки в антинаркотический закон. Деятельность была успешной: благодаря снижению нижней планки наказания, Александр Каневский вышел из колонии через три с половиной года.
Необходимости оставаться в движении матерей уже не было, но Татьяна получала сотни звонков с просьбой о помощи от других матерей, чьи дети оставались в колониях, вспоминает Александр Каневский. Татьяна продолжила борьбу и в октябре 2019 года решилась выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата в депутаты на парламентских выборах с целью представить законодателям свои наработки.
Встреча с Тихановским изменила все
Вот тогда, продолжает Александр Каневский, они и познакомились с Сергеем Тихановским, на тот момент блогером. Вместе сняли видеоролик о том, как власти разрешили поставить табачный киоск "Табакерка" прямо напротив лицея. К старту прошлогодней президентской кампании к сообществу "Страна для жизни" присоединились практически все взрослые члены семьи Каневских - они собирали подписи за выдвижение Светланы Тихановской, вели агитацию. Сейчас, как они убеждены, власти нашли удобный момент, чтобы отомстить семье за все.
Александр Каневский - сын Татьяны Каневской
Александр после жесткого разгона акций протеста находится в статусе подозреваемого по уголовному делу по статье 364 УК за якобы причинение сотруднице ОМОН менее тяжких телесных повреждений. Во время следствия, рассказывает он, милиционер его не опознала. Тем не менее до сих пор обвинения с Александра не сняты.
А 26-летнему Дмитрию Каневскому повезло меньше. В ожидании рассмотрения апелляции, назначенной на 25 августа, он находится в том же СИЗО, что и мать. Парень осужден на три года колонии за комментарий, оставленный накануне нового года в телеграм-чате. За сообщение с жесткими выражениями в адрес ОМОН тут же было возбуждено уголовное дело по статье 130 УК "Разжигание розни". И это еще не все, 9 августа милиция пришла с обыском к среднему сыну Алексею, который живет отдельно. Искали наркотики, но, ничего не нашли. Свой приход милиционеры обосновали неким инцидентом, случившимся в Гомеле еще год назад.
Семья и политика
"Наша семья - это брак по любви, которая длится до сих пор", - так глава семьи Николай Каневский описывает отношения с супругой и признается, что очень без нее скучает. Вместе они прожили уже 39 лет, вырастив четверых сыновей. Он признается, что не мог определить своего отношения к тому, что жена пошла в большую политику. В "Движении матерей 328", отмечает глава семьи, они лишь боролись за сына, которому, по его выражению, "за понюшку табаку" дали безумный срок. Что же касается политики, то все надеялись на справедливость в Беларуси.
В результате, из шести человек семьи Каневских ровно половина находится под уголовным преследованием, двое получили реальные сроки, говорит самый младший сын, еще несовершеннолетний Георгий Каневский. Семья всегда была очень дружной, и в этом плане ничего не изменилось, продолжает он: "Но настроение, конечно, без мамы совсем другое".
Количество наркопреступлений растет
На фоне продолжающегося уже год политического кризиса в Беларуси проблема необоснованно жестоких приговоров по статье 328 УК - ответственность с 14 лет, а максимальный срок 25 лет колонии - отошла на второй план. Но 22 июля белорусское государственное информагентство БелТА напомнило о проблеме - в Минске снова трое подростков отравились метадоном.
Милиция признала, что за последние шесть месяцев наблюдается рост передозировок от наркотиков, в том числе увеличение в четыре раза таких случаев у несовершеннолетних, на треть стало больше летальных исходов.
Нынешние лидеры движения матерей признаются, что, когда Татьяна Каневская пошла в политику, они предпочли от нее дистанцироваться, опасаясь репрессий. Но в то же время они признают и ее правоту. В декабре 2014 года Александр Лукашенко ужесточил закон именно после передозировок, а матери уже тогда заявляли, что массовыми 10-летними приговорами проблему не решить. Сегодня это дошло и до властей. О планируемом смягчении закона заговорила с ними даже глава Совета Республики Наталья Кочанова.
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Активисты из студенческой среды
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.
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Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.