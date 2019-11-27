 Олимпиада в Токио пройдет под девизом ″Объединенные эмоциями″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.02.2020

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Мир

Олимпиада в Токио пройдет под девизом "Объединенные эмоциями"

Девизом летних Олимпийских игр в Токио стала фраза "Объединенные эмоциями" (United by Emotion). По мнению организаторов, она подчеркивает роль спорта в объединении людей.

Олимпийские кольца в Токио

Олимпийские кольца в Токио

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в понедельник, 17 февраля, обнародовали официальный девиз предстоящих соревнований. Им стала фраза "Объединенные эмоциями" (United by Emotion), которая, как считают организаторы, отражает роль спорта в объединении людей.

"Толпы зрителей, которые до Игр еще не были знакомы друг с другом, соберутся вместе и узнают, что у них гораздо больше общего, чем различий", - заявил оргкомитет Игр.

Коронавирус не повлияет на проведение Игр

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября. По словам организаторов, вопрос о том, чтобы перенести Олимпиаду из-за эпидемии нового коронавируса, даже не рассматривался.

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Распространение коронавируса COVID-19, вызывающего новый вид пневмонии, ранее уже стало причиной отмены или ограничения ряда массовых мероприятий. В частности, организаторы ежегодного марафона в Токио приняли решение уменьшить число участников забега, запланированного на 1 марта. Как сообщают японские СМИ, в этом году марафон пройдет без бегунов-любителей, к участию будут допущены только профессиональные спортсмены.

Без флага и гимна

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. Причиной такому решению стали обнаруженные экспертами WADA манипуляции с некоторыми данными, полученными из московской лаборатории. В базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов за период с января 2012 по август 2015 года.

Это означает, что российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на летней Олимпиаде в Токио, а также зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года и чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году. К участию допустят лишь тех атлетов, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах в нейтральном статусе и без российского гимна.

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    Автор: Кейт Мюзер, Ксения Сафронова


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