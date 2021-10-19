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Олег Дерипаска

Российский предприниматель, миллиардер. В 2008 году был назван самым богатым гражданином России и 9-м в мировом рейтинге журнала Forbes.

Дерипаска Олег Владимирович (род. 02.01.1968) - российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и владелец компании "Базовый элемент". Президент компаний "Русал" и En+ Group. Бывший председатель совета директоров компании "Русский алюминий", бывший президент компании "Сибирский алюминий", бывший гендиректор Саяногорского алюминиевого завода. В 2008 году был назван самым богатым россиянином и в том же году в мировом рейтинге журнала Forbes занимал 9-е место с состоянием в $28 млрд долларов. Олег Дерипаска был замечен в связях с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. В связи с этим его деятельность стала изучаться в рамках расследования о возможном влияния Москвы на президентскую кампанию в США в 2016 году.

FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

ФБР пришло с обыском в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне 19.10.2021

Согласно заявлению представителя ФБР, в доме российского бизнесмена Дерипаски проводятся "следственные действия".
Blick auf das Kapitol in Washington. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel (im Bild re.) untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил список Навального 22.09.2021

Комитет по регламенту Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против 35 человек из списка Алексея Навального. Среди фигурантов санкционного списка - Роман Абрамович и Игорь Сечин.
5.2.2021, Moskau, Russand, Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with European Union's foreign policy chief Josep Borrell in Moscow, Russia February 5, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Команда Навального опубликовала расследование о связи Лаврова и Дерипаски 17.09.2021

Близкая знакомая главы МИД РФ и ее семья пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски, говорится в расследовании сторонников Алексея Навального.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 1, 2017: Oleg Deripaska, Rusal President and Management Board Member, looks on during Bloomberg TV Debates titled Reconciling Growth and Security Strategies for the Global Economy as part of the 2017 St Petersburg International Economic Forum [SPIEF 2017] at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency Foto: Vladimir Smirnov/TASS/dpa |

Cуд в США не стал снимать с Дерипаски санкции Минфина 14.06.2021

Дерипаска был "произвольно" внесен в санкционный список Минфина США, заявили адвокаты. Суд не согласился. Вашингтон ввел ограничения в отношении бизнесмена из "Кремлевского доклада" весной 2018 года.

Олигархи под ударом, или Какими будут новые санкции ЕС против Кремля? 19.02.2021

ЕС намерен ввести точечные санкции против Кремля. Под ударом могут оказаться олигархи Абрамович, Дерипаска, Усманов, а также ряд чиновников. Ожидается, что политическое решение о новых штрафных мерах примут уже 22 февраля главы МИД ЕС.

Mitarbeiter von Audi arbeiten am Donnerstag (11.07.2002) an einer Audi-A2-Karosserie, die komplett aus Aluminium gefertigt wird. Bei einer Veranstaltung Audi und Leichtbau am Donnerstag im Audi-Werk Neckarsulm informierte Audi über seinen Weg vom Aluminium-Pionier zum Hersteller von Großserienfahrzeugen aus Aluminium. dpa/lsw

"Русал" спасает немецкого банкрота, чтобы снабжать мировой автопром 12.02.2021

Российская частная компания инвестирует в экономику Германии. Она хочет превратить убыточный алюминиевый завод Aluminium Rheinfelden в центр разработки низкоуглеродных технологий.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 1, 2017: Oleg Deripaska, Rusal President and Management Board Member, looks on during Bloomberg TV Debates titled Reconciling Growth and Security Strategies for the Global Economy as part of the 2017 St Petersburg International Economic Forum [SPIEF 2017] at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency Foto: Vladimir Smirnov/TASS/dpa |

Сенатор призвал Минфин США обсудить влияние Дерипаски на "Русал" 24.12.2020

Как ранее стало известно Bloomberg, Дерипаска мог сохранить контроль над компанией "Русал" и использовать ее ресурсы, чтобы продвигать за рубежом повестку Кремля.
Moskau, 2 1.12.2020 Der russische Oligarch Oleg Deripaska, hat vorgeschlagen, gegen die Menschen, die Sanktionen gegen Russland provozieren, Strafverfolgung einzuleiten.

Дерипаска о санкциях, или Что считать изменой родине 21.12.2020

Миллиардер Олег Дерипаска предложил считать изменниками родины тех, кто "провоцирует" введение санкций в отношении России. Сергей Елкин знает, о чем на самом деле переживает бизнесмен.
Aerial view of Coral Bay, Paphos, Cyprus, Mediterranean, Europe | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Золотые" паспорта: Спрос россиян растет, предложение ЕС снижается 02.09.2020

Коронавирус и закрытие границ подстегнули интерес обеспеченных россиян к иностранному гражданству в обмен на инвестиции. Карибские страны дают скидки, Европа ужесточает правила.

FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального 03.03.2020

По словам адвоката Олега Дерипаски, бизнесмен добивается от Навального опровержения "ложных обвинений о попытке Дерипаски "незаконно" воспользоваться "поддержкой государства на нерыночных условиях".
File-This Nov. 10, 2017, file photo shows Russia's President Vladimir Putin, left, and Russian metals magnate Oleg Deripaska, right, walking to attend the APEC Business Advisory Council dialogue in Danang, Vietnam. The United States punished dozens of Russian oligarchs and government officials on Friday, April 6, 2018, with sanctions that took direct aim at President Putin's inner circle, as President Donald Trump's administration tried to show he's not afraid to take tough action against Moscow. Seven Russian tycoons, including aluminum magnate Deripaska, were targeted, along with 17 officials and a dozen Russian companies, the Treasury Department said. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

FT: Дерипаска отмывал деньги для Путина 14.02.2020

Отмывание денег для Путина стало причиной введения санкций против Дерипаски, сказано в письме Минфина США адвокатам бизнесмена, утверждает The Financial Times.
FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Западные издания проигнорировали решение Краснодарского суда по иску Дерипаски 13.12.2019

Англоязычные издания, публиковавшие материалы о Дерипаске, не удалили их со своих сайтов и не опубликовали опровержений вопреки решению Краснодарского суда, назвавшего материалы порочащими бизнесмена.
Oleg Deripaska, CEO of UC Rusal, attends a news conference on the company results announcement in Hong Kong Monday, April 12, 2010. Russia's UC Rusal, the world's largest aluminum producer, said Monday it earned $821 million in 2009 despite a plunge in revenues, in its first earnings report since its controversial debut on the Hong Kong stock market in January. (AP Photo/Kin Cheung)

Кипрская газета сообщила о лишении Дерипаски гражданства Кипра 27.11.2019

Газета Politis назвала Олега Дерипаску и его детей фигурантами списка из 26 "инвесторов", которых правительство Кипра собирается лишить гражданства.
28.02.2019, Russland, Moskau: 5797554 28.02.2019 Model Anastasia Vashukevich (known as Nastya Rybka), of Belarus, attends a news conference in Moscow, Russia. Anastasia Vashukevich, Alexander Kirillov (known as Alex Lesley) and five other Russian and Belarusian nationals who have been convicted on February 25, 2018, in the Thai resort city of Pattaya as part of the so-called sex training case, were deported from Thailand to Moscow in January 2019. Maksim Blinov / Sputnik Foto: Maksim Blinov/Sputnik/dpa |

Настя Рыбка намерена заниматься политикой в Бобруйске 03.11.2019

Анастасия Вашукевич, ставшая скандально известной после расследования Навального, составила предвыборную программу об изменениях в сфере образования Беларуси. Она собирается встретиться с Лукашенко.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 1, 2017: Oleg Deripaska, Rusal President and Management Board Member, looks on during Bloomberg TV Debates titled Reconciling Growth and Security Strategies for the Global Economy as part of the 2017 St Petersburg International Economic Forum [SPIEF 2017] at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency Foto: Vladimir Smirnov/TASS/dpa |

Суд в Краснодаре удовлетворил иск Дерипаски к иностранным СМИ 25.10.2019

Краснодарский суд предписал двум британским и одному американскому изданию удалить "порочащую информацию" о Дерипаске с их сайтов, а также опубликовать ее опровержение в десятидневный срок.
FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Суд по иску Дерипаски к трем иностранным изданиям назначен на 25 октября 11.10.2019

Миллиардер Дерипаска подал в суд на издания The Times, The Telegraph и The Nation. Он утверждает, что из-за публикаций в этих СМИ ему был нанесен "серьезный ущерб".
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