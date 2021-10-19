Российский предприниматель, миллиардер. В 2008 году был назван самым богатым гражданином России и 9-м в мировом рейтинге журнала Forbes.

Дерипаска Олег Владимирович (род. 02.01.1968) - российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и владелец компании "Базовый элемент". Президент компаний "Русал" и En+ Group. Бывший председатель совета директоров компании "Русский алюминий", бывший президент компании "Сибирский алюминий", бывший гендиректор Саяногорского алюминиевого завода. В 2008 году был назван самым богатым россиянином и в том же году в мировом рейтинге журнала Forbes занимал 9-е место с состоянием в $28 млрд долларов. Олег Дерипаска был замечен в связях с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. В связи с этим его деятельность стала изучаться в рамках расследования о возможном влияния Москвы на президентскую кампанию в США в 2016 году.