  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Правосудие и законСША

Экс-агент ФБР признался в суде в работе на Олега Дерипаску

Лиза Ламбрехт
43 мин. назад

Бывший агент ФБР добивался исключения Олега Дерипаски из санкционного списка США и собирал компромат на Владимира Потанина.

https://p.dw.com/p/4VDS6
Олег Дерипаска на Петербургском международном экономическом форуме
Олег ДерипаскаФото: picture.alliance/dpa/Tass/V. Smirnov

Бывший глава отделения контрразведки Федерального бюро расследований (ФБР) в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал в суде, что после ухода в отставку работал на российского олигарха Олега Дерипаску и участвовал в сговоре с целью нарушения введенных в отношении бизнесмена санкций США.

На заседании в федеральном суде Нью-Йорка во вторник, 15 августа, экс-агент заявил, что "глубоко раскаивается" в своих действиях. Он рассказал, что собирал компромат на бизнес-конкурента Дерипаски, президента "Норникеля" Владимира Потанина. Макгонингал утверждает, что получил за эти услуги 17 тысяч долларов в 2021 году. По словам бывшего агента, собранная им информация "в конечном итоге могла быть использована, чтобы попытаться внести Потанина в санкционный список США".

По данным следствия, Макгонигал таким образом пытался добиться снятия санкций с Дерипаски. В 2021 году американец и несколько его сообщников вели переговоры о получении вознаграждения в размере от 650 тысяч до 3 миллионов долларов за файлы, которые помогли бы обнаружить скрытые активы бизнес-конкурента Дерипаски на полмиллиарда долларов, сообщила помощник прокурора США Ребекка Белл.

Санкции против Олега Дерипаски

Вашингтон ввел санкции в отношении Дерипаски в 2018 году, обвинив российского олигарха в том, что он представляет интересы властей РФ, владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Дерипаску также заподозрили в причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах.

В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима, что является уголовным преступлением. По материалам обвинения, олигарх пользовался имуществом на территории США, а его подруга дважды приезжала в Соединенные Штаты для рождения его детей.

Олег Дерипаска - один из богатейших людей России. Журнал Forbes оценил его состояние в 2,5 млрд долларов. Дерипаска оценивал потери от введенных против него санкций в 7,5 млрд долларов. Он отрицает обвинения в свой адрес и обжаловал в суде внесение его в санкционный список США.

Смотрите также:

Что ждет россиян в Черногории | Европа в фокусе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Мать всех санкций" и удар по олигархам Путина: какие санкции готовит Запад против Кремля (31.01.2022)

"Мать всех санкций" и удар по олигархам Путина: какие санкции готовит Запад против Кремля (31.01.2022)

США и их союзники составили список лиц из ближайшего окружения Путина, которые причастны к принятию решений или дестабилизирующим действиям Кремля в отношении Украины. В Лондоне говорят о возможном включении в черные списки российских олигархов. Как еще могут наказать Кремль за военную агрессию?
Политика31 января 2022 г.05:01 мин.
external

IKEA, Skoda и Volkswagen: кто еще останавливает работу с Россией (03.03.2022)

IKEA, Skoda и Volkswagen: кто еще останавливает работу с Россией (03.03.2022)

Жизнь россиян кардинально меняется. Из-за санкций Запада и разрушения логистических цепочек импортные товары не смогут попадать в российские магазины.
Политика3 марта 2022 г.03:04 мин.
В берлинском офисе Transparency International

Коррупция - инструмент внешней политики Кремля: иcследование TI

Коррупция - инструмент внешней политики Кремля: иcследование TI

Международная организация Transparency International в своем отчете за 2022 год пришла к выводу, что авторитарные режимы все активнее применяют коррупцию в качестве инструмента воздействия на демократические страны.
Коррупция31 января 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пожарный тушит огонь после российской ракетной атаки на Львов 15 августа

Ракетный обстрел Украины и другие события 538-го дня войны

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - два кенгуру стоят на взлетно-посадочной полосе, один кенгуру держит табличку с надписью "Бербок" и "спрашивает": "Да где же она?", второй "разговаривает" по телефону: "Самолет сломался?".

У Бербок сломался самолет, или Почему загрустили кенгуру

У Бербок сломался самолет, или Почему загрустили кенгуру

Политика11 ч. назад
Таджикский гастарбайтер на стройке в Москве (фото из архива)

Как страны Центральной Азии защищают права их гастарбайтеров

Как страны Центральной Азии защищают права их гастарбайтеров

Равноправие11 мин. назад
Военный парад в Варшаве 15 августа 2023 года

Самый крупный за 30 лет парад. Польша предостерегает Россию?

Самый крупный за 30 лет парад. Польша предостерегает Россию?

Политика9 ч. назад
В супермаркете в Брюсселе

В Брюсселе запретят выбрасывать еду: фейк или правда?

В Брюсселе запретят выбрасывать еду: фейк или правда?

Общество17 ч. назад
Symbolbild Solarenergie | Solarpaneele auf dem Balkon

Солнечные батареи на балконе - какой эффект?

Солнечные батареи на балконе - какой эффект?

Культура17 ч. назад
На фабрике Birkenstock

Немецкие биркенштоки: антимода выходит на Нью-Йоркскую биржу

Немецкие биркенштоки: антимода выходит на Нью-Йоркскую биржу

Стиль жизни18 ч. назад
На главную страницу