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Олег ДерипаскаФото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

У Дерипаски отобрали в России активы на один млрд долларов

Сергей Ромашенко
15 мин. назад

Краснодарский суд арестовал у Олега Дерипаски гостиничный комплекс и яхтенный порт в Сочи. Этому предшествовали критические высказывания олигарха по поводу войны России против Украины.

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Российский суд постановил конфисковать активы бизнесмена Олега Дерипаски на один миллиард долларов после того, как тот сделал целый ряд критических высказываний по поводу войны России против Украины. На основании решения краснодарского суда арестованы гостиничный комплекс "Имеретинский" и яхтенный порт в Сочи, записанные на компанию "РогСибАл", сообщила во вторник, 20 декабря, лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на два осведомленных источника.

Как отмечается издание, Дерипаска уже сразу после начала российского вторжения в Украину опубликовал на своих страницах в соцсетях несколько постов, которые можно было расценить как критику действий России. "Нам нужен мир, так как мы уже прошли точку невозврата", - написал он в марте.

В том же месяце Кремль попросил бизнесмена смягчить критику российской агрессии. Эта просьба повторялась как минимум один раз, сообщил близкий к Дерипаске источник. По словам другого собеседника FT, Кремль попросил миллиардера "успокоиться".

Иск к компании Дерипаски

Вслед за этим администрация федеральной территории "Сириус" - научного, образовательного и туристического кластера под эгидой президента РФ Владимира Путина - подала иск к "РогСибАлу" Дерипаски и добилась ареста яхтенного порта в Сочи и гостиничного комплекса "Имеретинский" общей стоимостью 1 млрд долларов.

Формально "Сириус" решил выяснить, не нарушил ли "РогСибАл" договор аренды. По мнению "Сириуса", Дерипаска не перепрофилировал порт в специально оборудованную гавань для яхт и построил "самовольные постройки" на территории бывшей олимпийской деревни. Краснодарский суд встал на сторону "Сириуса", хотя на снимках, сделанных в порту, видны пришвартованные яхты.

Арест имущества

Решение об аресте активов Дерипаски было вынесено в сентябре. После этого замгенпрокурора РФ подал отдельный иск против "РогСибАла" в Московский городской суд. Прокуратура добивалась ареста комплекса "Имеретинский" и передачи имущества в собственность РФ. Из документов следует, что были приняты "меры по обеспечению иска, а "все недвижимое имущество" "РогСибАла" арестовано, отмечает FT.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "Сириус" детищем Путина. При этом он подчеркнул, что "это не имеет никакого отношения к судебным делам". Как пояснил Песков, связывать судебные разбирательства с высказываниями Дерипаски о ходе войны против Украины "абсолютно неверно", поскольку тот "никогда не высказывался против" войны.

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