Санкции США против группы "ГАЗ" Дерипаски вступили в силу

Санкции США против автомобилестроительной группы "ГАЗ" российского олигарха Олега Дерипаски, применение которых американский Минфин отсрочивал в течение четырех лет, вступили в силу. Финансовое ведомство США не выпустило в срок новую генеральную лицензию, предполагающую отсрочку санкций, свидетельствует сайт министерства. Действие предыдущей лицензии истекло в 7:01 мск.

В конце января министерство финансов сократило срок действия лицензий, выдаваемых группе "ГАЗ", с одного года до 90 дней. Тогда лицензия была продлена до 26 апреля. После этого была выдана лицензия еще на один месяц - до 25 мая. С тех пор никаких новых отсрочек для вступлений санкций в силу уже не предоставлялось.

США ввели санкции против группы "ГАЗ", самого Дерипаски и других компаний бизнесмена в 2018 году. Ограничения предполагают риск вторичных санкций для банков, поставщиков и контрагентов. Американский Минфин более четырех лет выпускал краткосрочные лицензии, разрешавшие работу с группой по заключенным контрактам.

Условия снятия санкций

Условием снятия санкций с группы "ГАЗ" было "изменение обстоятельств", из-за которых они были введены, включая продажу Дерипаской контрольного пакета. В январе 2019 года Минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски - En+, UC Rusal и "Евросибэнерго". Это было сделано в обмен на снижение доли бизнесмена в En+, через которую он владеет двумя другими компаниями, с 68,47 до 44,95 процента.

Летом 2021 года американский суд отказал Дерипаске в удовлетворении требований об отмене штрафных мер. Федеральный окружной суд по округу Колумбия отклонил аргументы защиты Дерипаски, назвавшей включение российского олигарха в санкционный список волюнтаристским и превышающим полномочия Офиса Минфина США по контролю за иностранными активами.

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