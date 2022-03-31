Российские олигархи - самые бедные олигархи в мире

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Миллиардер Петр Авен пожаловался, что не знает, как выжить под санкциями - машину он водить не умеет, да и как теперь уборщицу нанять? На Западе знают, как помочь российским олигархам.
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