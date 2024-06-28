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ЕС наложил санкции на российского оператора "Трансконтейнер"

Сергей Ромашенко
28 июня 2024 г.

"Трансконтейнер" - крупнейший оператор контейнерных перевозок в России. Санкции введены на фоне российской вооруженной агрессии против Украины.

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Здание Еврокомиссии в Брюсселе
Здание Еврокомиссии в БрюсселеФото: picture-alliance/dpa/D. Kalker

Евросоюз ввел санкции против крупнейшего в России оператора контейнерных перевозок "Трансконтейнер" из-за продолжающейся агрессии РФ в отношении Украины. Под ограничения также попал генеральный директор компании Михаил Концерев, следует из сообщения, обнародованного в пятницу, 28 июня, в Официальном журнале ЕС

Основанием для введения санкций Евросоюз назвал незаконную торговлю оружием с КНДР - грузовые контейнеры оператора были замечены на пути в северокорейский порт Раджин. Кроме того, отмечает Евросоюз, "Трансконтейнер" обеспечивал поставки боеприпасов на склад вооружений российской армии в Тихорецке, в 400 км от границы с Украиной.

В сообщении указывается, что "Трансконтейнер" продолжает работать в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. "Алабуга", по сведениям Евросоюза, сотрудничает с министерством обороны Ирана и производит беспилотники Shahed, получившие в России название "Герань".

Другие фигуранты санкционного списка

В санкционный список ЕСвключена фирма по оказанию финансовых услуг "Титул" и ее руководитель Дмитрий Белоглазов. В России он известен и как владелец бренда канцелярских товаров и основатель компании Erich Krause. Ограничения вводятся также в отношении компаний "Илиадис" и Rasperia Trading Limited.

В Официальном журнале ЕС отмечается, что Rasperia владеет акциями европейского концерна Strabag SE. Эти акции были заморожены, поскольку Rasperia находилась под контролем российского олигарха Олега Дерипаски. Из документа следует, что находящийся в санкционном списке Евросоюза Дерипаска координировал с Белоглазовым сложную схему для продажи замороженных акций Strabag.

"Титул" создала "дочку" под названием "Илиадис", говорится в публикации. В дальнейшем дочерняя компания приобрела долю Дерипаски в Rasperia, а значит, и замороженные акции Strabag. Таким образом, Дерипаска получил эквивалентную выгоду от продажи Rasperia, констатируется в Официальном журнале ЕС.

 

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