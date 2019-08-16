Овечье пастбище на летном поле (фото)

Берлин • Этим милым овечкам просто уготовлена судьба стать звездами инстаграма. В ближайшие годы они будут пастись в популярном месте отдыха жителей и гостей Берлина - на бывшем летном поле столичного пассажирского аэропорта Темпельхоф, закрытого в 2008 году. Он был введен в эксплуатацию в 1923 году одним из первых в Германии. Во времена холодной войны служил воздушными воротами Западного Берлина. Именно через него сюда во время сталинской блокады Западного Берлина в 1948-1949 годах американцы и британцы доставляли на самолетах все необходимое - от угля до медикаментов и сахара.

Уже после объединения Германии, после протестов в связи с планами застройки и соответствующего референдума, территория в центре города площадью 380 гектаров получила статус природного парка и ландшафтно-исторического памятника. Подробнее об этом смотрите в фотогалерее ниже.

В ближайшие пять лет здесь будут пастись эти овцы. Они будут заботиться о поддержании обширной территории в надлежащем состоянии, - то есть не давать разрастаться кустарникам, деревьям и траве, а также позировать многочисленным фотографам-любителям, которые вряд ли смогут просто пройти мимо этих милашек, куда-нибудь их не запостив.

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Темпельхоф - аэропорт, ставший парком

Народ решил, что Темпельхоф останется парком Парк на месте аэродрома На протяжении почти 100 лет здесь был аэродром, а после его закрытия в 2008 году возникла зона отдыха: 300 гектаров парка с лужайками для пикников и шашлыков, спортивными площадками, природоохранным ареалом... Городские власти хотели начать здесь жилую и офисную застройку, но на референдуме большинство берлинцев выступили против. И Темпельхоф останется парком.

Народ решил, что Темпельхоф останется парком Спорт на взлетной полосе Гигантский парк предоставляет массу возможностей для занятия различными видами спорта. Здесь можно встретить велосипедистов, бегунов, фанатов роликовых коньков и парусных досок. Главный трек парка – две взлетно-посадочные полосы, каждая - около двух километров длиной. При наличии ветра – идеальное место для гонок почти в самом центре Берлина.

Народ решил, что Темпельхоф останется парком Отдых от большого города Как хорошо под пение птиц забыть о повседневной суете и дать отдых душе и телу! В Берлине с его трехмиллионным населением примерно два миллиона человек каждый год отдыхают в парке, который называется "Темпельхофская свобода" (Tempelhofer Freiheit). И будут отдыхать и впредь, несмотря на жалобы муниципальных властей по поводу дефицита земельных участков для жилой и офисной застройки.

Народ решил, что Темпельхоф останется парком Простор для фантазии Немного мест в Берлине предоставляют такую свободу для полета фантазии как бывший аэродром. Так возникли здесь эти скульптуры. Художники и школьники вместе придумали их в ходе проекта, посвященного истории Темпельхофа. Летающие звери и крылатые объекты радуют теперь посетителей парка.

Народ решил, что Темпельхоф останется парком Строить или не строить 300 гектаров незастроенного пространства почти в центре столицы - лакомый кусок для властей Берлина. Готовились проекты, рассчитывались сметы... Если бы застроили, здесь были бы 4700 квартир, школа, детский сад, спортивный комплекс. Но очень многие берлинцы были против, и пришлось проводить референдум. Результат: около двух третей проголосовали за то, чтобы Темпельхоф остался парком.

Народ решил, что Темпельхоф останется парком Берлинцы решили Противником планов берлинского Сената стала гражданская инициатива "100 % Темпельхоф", выступающая против любой застройки этого ареала в городской черте. Власти предлагали компромисс, согласно которому застроитель предполагалось лишь 70 из 300 гектаров, но жители Берлина не согласились и на это.

Народ решил, что Темпельхоф останется парком Зеленый полигон Темпельхоф останется своеобразным испытательным полем для опробования новых форм жизни в черте мегаполиса. Здесь можно осуществлять проекты, способствующие оптимизации коллективного существования, экологические программы. Огороды для совместного пользования уже сейчас разбросаны по всей территории парка.

Народ решил, что Темпельхоф останется парком Пикник на обочине По выходным сюда устремляются толпы берлинцев с корзинками, наполненными разнообразной снедью, с мангалами и углем для шашлыков. Но огонь можно разводить только в трех отведенных для этого местах: таким образом, другие люди могут отдыхать на природе, не страдая от дыма и запаха жареных сосисок.

Народ решил, что Темпельхоф останется парком Свобода для всех Закат солнца на Темпельхофской свободе, бесплатно и для всех. Берлинцы создали у себя в городе нечто уникальное. Индустриальный пустырь они превратили в настоящий оазис, в место популярного массового отдыха. Автор: Хелен Грумас, Элеонора Володина



10 причин любить Берлин

Достопримечательности Берлина Берлин вместе с Гамбургом и Бременом входит в тройку немецких городов, обладающих статусом федеральной земли. Нельзя объять необъятное, поэтому здесь мы можем упомянуть лишь избранные достопримечательности и некоторые важные события в ежегодном городском календаре. Знакомство начнем с Берлинской телевышки на площади Александерплац со смотровой площадкой на 210-метровой высоте.

Достопримечательности Берлина От телевышки по прямой, минуя Берлинский собор и следуя далее под липами по бульвару Унтер-ден-Линден, можно дойти до Бранденбургских ворот - главного символа немецкой столицы. Эта фотография сделана из парка Большой Тиргартен. Недалеко отсюда, по правую сторону, находятся Мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, а также Потсдамская площадь, а слева - Рейхстаг.

Достопримечательности Берлина Об истории Рейхстага, где сейчас заседает немецкий парламент - бундестаг, мы уже подробно рассказывали. Здесь напомним, что сейчас Рейхстаг является самым посещаемым парламентским зданием в мире. На смотровую площадку под куполом ежегодно поднимается около 2,4 миллиона человек, а общее число посетителей составляет три миллиона - в том числе, гостевых трибун во время заседаний бундестага.

Достопримечательности Берлина Берлинская стена пала в 1989 году. Сегодня об истории разделенного города и страны в Берлине напоминают многочисленные памятники и музеи. Среди них - галерея под открытым небом East Side Gallery, где была сделана эта фотография "Братского поцелуя" художника Дмитрия Врубеля, а также музей КПП Чекпойнт Чарли и парк на пограничной полосе между улицами Бемштрассе и Бернауэрштрассе.

Достопримечательности Берлина Увидеть многие достопримечательности Берлина можно, отправившись в тур по реке Шпрее. Королева Великобритании Елизавета II тоже не стала отказывать себе в этом удовольствии. Летом 2015 года она совершила такую прогулку на 15-метровой деревянной лодке "Ajax", построенной в год рождения Ее Величества (1926). Кстати, катера по Шпрее ходят до Павлиньего острова на юго-западе столицы и Потсдама.

Достопримечательности Берлина На реке Шпрее в центре Берлина находится Музейный остров - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - кстати, как и Павлиний остров. В его собраниях представлены произведения искусства разных стран, регионов, культур и эпох. Одним из самых известных экспонатов является бюст древнеегипетской царицы Нефертити.

Достопримечательности Берлина Раз зашла речь о Всемирном наследии, следует упомянуть берлинские Жилые поселения эпохи модернизма, получившие этот статус в 2008 году. Всего их - шесть. Социальные строительные проекты были осуществлены в разных районах Берлина в 1913-1934 годах. Считается, что они оказали решающие влияние на развитие городской архитектуры XX века в Германии и за рубежом. На снимке - "Поселение-подкова" Бриц.

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Достопримечательности Берлина В Берлине - настоящее раздолье для любителей клубов и вечеринок на любой вкус. Сюда приезжают лучшие диджеи со всего мира. Особой известностью пользуются клубы Berghain и Watergate, ради посещения которых многие специально прилетают в город на выходные. Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин



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