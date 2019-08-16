Овечье пастбище на летном поле (фото)

Берлин • Этим милым овечкам просто уготовлена судьба стать звездами инстаграма. В ближайшие годы они будут пастись в популярном месте отдыха жителей и гостей Берлина - на бывшем летном поле столичного пассажирского аэропорта Темпельхоф, закрытого в 2008 году. Он был введен в эксплуатацию в 1923 году одним из первых в Германии. Во времена холодной войны служил воздушными воротами Западного Берлина. Именно через него сюда во время сталинской блокады Западного Берлина в 1948-1949 годах американцы и британцы доставляли на самолетах все необходимое - от угля до медикаментов и сахара.
Уже после объединения Германии, после протестов в связи с планами застройки и соответствующего референдума, территория в центре города площадью 380 гектаров получила статус природного парка и ландшафтно-исторического памятника. Подробнее об этом смотрите в фотогалерее ниже.
В ближайшие пять лет здесь будут пастись эти овцы. Они будут заботиться о поддержании обширной территории в надлежащем состоянии, - то есть не давать разрастаться кустарникам, деревьям и траве, а также позировать многочисленным фотографам-любителям, которые вряд ли смогут просто пройти мимо этих милашек, куда-нибудь их не запостив.
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Темпельхоф - аэропорт, ставший парком
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Народ решил, что Темпельхоф останется парком
Парк на месте аэродрома
На протяжении почти 100 лет здесь был аэродром, а после его закрытия в 2008 году возникла зона отдыха: 300 гектаров парка с лужайками для пикников и шашлыков, спортивными площадками, природоохранным ареалом... Городские власти хотели начать здесь жилую и офисную застройку, но на референдуме большинство берлинцев выступили против. И Темпельхоф останется парком.
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Народ решил, что Темпельхоф останется парком
Спорт на взлетной полосе
Гигантский парк предоставляет массу возможностей для занятия различными видами спорта. Здесь можно встретить велосипедистов, бегунов, фанатов роликовых коньков и парусных досок. Главный трек парка – две взлетно-посадочные полосы, каждая - около двух километров длиной. При наличии ветра – идеальное место для гонок почти в самом центре Берлина.
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Народ решил, что Темпельхоф останется парком
Отдых от большого города
Как хорошо под пение птиц забыть о повседневной суете и дать отдых душе и телу! В Берлине с его трехмиллионным населением примерно два миллиона человек каждый год отдыхают в парке, который называется "Темпельхофская свобода" (Tempelhofer Freiheit). И будут отдыхать и впредь, несмотря на жалобы муниципальных властей по поводу дефицита земельных участков для жилой и офисной застройки.
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Народ решил, что Темпельхоф останется парком
Простор для фантазии
Немного мест в Берлине предоставляют такую свободу для полета фантазии как бывший аэродром. Так возникли здесь эти скульптуры. Художники и школьники вместе придумали их в ходе проекта, посвященного истории Темпельхофа. Летающие звери и крылатые объекты радуют теперь посетителей парка.
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Народ решил, что Темпельхоф останется парком
Строить или не строить
300 гектаров незастроенного пространства почти в центре столицы - лакомый кусок для властей Берлина. Готовились проекты, рассчитывались сметы... Если бы застроили, здесь были бы 4700 квартир, школа, детский сад, спортивный комплекс. Но очень многие берлинцы были против, и пришлось проводить референдум. Результат: около двух третей проголосовали за то, чтобы Темпельхоф остался парком.
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Народ решил, что Темпельхоф останется парком
Берлинцы решили
Противником планов берлинского Сената стала гражданская инициатива "100 % Темпельхоф", выступающая против любой застройки этого ареала в городской черте. Власти предлагали компромисс, согласно которому застроитель предполагалось лишь 70 из 300 гектаров, но жители Берлина не согласились и на это.
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Народ решил, что Темпельхоф останется парком
Зеленый полигон
Темпельхоф останется своеобразным испытательным полем для опробования новых форм жизни в черте мегаполиса. Здесь можно осуществлять проекты, способствующие оптимизации коллективного существования, экологические программы. Огороды для совместного пользования уже сейчас разбросаны по всей территории парка.
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Народ решил, что Темпельхоф останется парком
Пикник на обочине
По выходным сюда устремляются толпы берлинцев с корзинками, наполненными разнообразной снедью, с мангалами и углем для шашлыков. Но огонь можно разводить только в трех отведенных для этого местах: таким образом, другие люди могут отдыхать на природе, не страдая от дыма и запаха жареных сосисок.
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Народ решил, что Темпельхоф останется парком
Свобода для всех
Закат солнца на Темпельхофской свободе, бесплатно и для всех. Берлинцы создали у себя в городе нечто уникальное. Индустриальный пустырь они превратили в настоящий оазис, в место популярного массового отдыха.
Автор: Хелен Грумас, Элеонора Володина
10 причин любить Берлин
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Достопримечательности Берлина
Берлин вместе с Гамбургом и Бременом входит в тройку немецких городов, обладающих статусом федеральной земли. Нельзя объять необъятное, поэтому здесь мы можем упомянуть лишь избранные достопримечательности и некоторые важные события в ежегодном городском календаре. Знакомство начнем с Берлинской телевышки на площади Александерплац со смотровой площадкой на 210-метровой высоте.
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Достопримечательности Берлина
От телевышки по прямой, минуя Берлинский собор и следуя далее под липами по бульвару Унтер-ден-Линден, можно дойти до Бранденбургских ворот - главного символа немецкой столицы. Эта фотография сделана из парка Большой Тиргартен. Недалеко отсюда, по правую сторону, находятся Мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, а также Потсдамская площадь, а слева - Рейхстаг.
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Достопримечательности Берлина
Об истории Рейхстага, где сейчас заседает немецкий парламент - бундестаг, мы уже подробно рассказывали. Здесь напомним, что сейчас Рейхстаг является самым посещаемым парламентским зданием в мире. На смотровую площадку под куполом ежегодно поднимается около 2,4 миллиона человек, а общее число посетителей составляет три миллиона - в том числе, гостевых трибун во время заседаний бундестага.
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Достопримечательности Берлина
Берлинская стена пала в 1989 году. Сегодня об истории разделенного города и страны в Берлине напоминают многочисленные памятники и музеи. Среди них - галерея под открытым небом East Side Gallery, где была сделана эта фотография "Братского поцелуя" художника Дмитрия Врубеля, а также музей КПП Чекпойнт Чарли и парк на пограничной полосе между улицами Бемштрассе и Бернауэрштрассе.
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Достопримечательности Берлина
Увидеть многие достопримечательности Берлина можно, отправившись в тур по реке Шпрее. Королева Великобритании Елизавета II тоже не стала отказывать себе в этом удовольствии. Летом 2015 года она совершила такую прогулку на 15-метровой деревянной лодке "Ajax", построенной в год рождения Ее Величества (1926). Кстати, катера по Шпрее ходят до Павлиньего острова на юго-западе столицы и Потсдама.
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Достопримечательности Берлина
На реке Шпрее в центре Берлина находится Музейный остров - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - кстати, как и Павлиний остров. В его собраниях представлены произведения искусства разных стран, регионов, культур и эпох. Одним из самых известных экспонатов является бюст древнеегипетской царицы Нефертити.
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Достопримечательности Берлина
Раз зашла речь о Всемирном наследии, следует упомянуть берлинские Жилые поселения эпохи модернизма, получившие этот статус в 2008 году. Всего их - шесть. Социальные строительные проекты были осуществлены в разных районах Берлина в 1913-1934 годах. Считается, что они оказали решающие влияние на развитие городской архитектуры XX века в Германии и за рубежом. На снимке - "Поселение-подкова" Бриц.
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Достопримечательности Берлина
Берлин славится не только своими архитектурными достопримечательностями, но и культурной жизнью. Одним из самых важных таких событий года является международный кинофестиваль Берлинале, проходящий в феврале. Основанный в 1951 году, сейчас он входит в число важнейших мировых кинофорумов. За десять дней на фестивальных показах бывает около 500 тысяч зрителей.
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Достопримечательности Берлина
Самым красочным уличным фестивалем Берлина считается Карнавал культур, проводящийся в районе Кройцберг с 1996 года в длинные выходные на Пятидесятницу (Pfingsten). В немецкой столице проживает около 180 национальностей. Многие из них представлены группами на традиционном параде, проходящем во время этого праздника. Число посетителей Карнавала культур превышает 600 тысяч человек.
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Достопримечательности Берлина
В Берлине - настоящее раздолье для любителей клубов и вечеринок на любой вкус. Сюда приезжают лучшие диджеи со всего мира. Особой известностью пользуются клубы Berghain и Watergate, ради посещения которых многие специально прилетают в город на выходные.
Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин
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