 Новая опасность: спастись от коронавируса, но заболеть раком | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 27.05.2020

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Германия

Новая опасность: спастись от коронавируса, но заболеть раком

Врачи в Германии и России предупреждают о позднем обнаружении онкологических заболеваний из-за борьбы с COVID-19. СМИ сообщают о большом количестве отложенных операций.

Исследование на онкологические заболевания

В немецких СМИ - новая медицинская тема. "В Германии отложены 52 000 раковых операций", - гласит заголовок в бульварной газете Bild. Солидный информационный еженедельник Der Spiegel рассказывает на своем сайте о судьбе двух онкологических больных, которым перенесли плановые операции, поскольку больницы сосредоточились на борьбе с коронавирусом и, в частности, держали в резерве койки в реанимации. В заголовок вынесена фраза, брошенная пациентке одним из медиков: "Вы что, не знаете, что у нас пандемия?"

"Откладывалось лечение, которое нельзя было откладывать"

Проблема, как и пандемия, всемирная. "Не проведено свыше 2 миллионов раковых операций?" - задается вопросом портал профессионального издания для врачей ÄrzteZeitung, рассказывая об исследовании ученых Бирмингемского университета. Проанализировав данные 359 больниц из 71 страны, они оценили в 2 миллиона возможное число не состоявшихся по всему миру из-за COVID-19 хирургических вмешательств для удаления злокачественных опухолей. В одной только Великобритании могли перенести около 36 тысяч операций.

Но срывались также и облучения, и курсы химотерапии. "Я знаю случаи, когда откладывалось лечение, которое нельзя было откладывать", - признался в беседе с Der Spiegel Михаэль Бауман (Michael Baumann), председатель правления Немецкого онкологического научно-исследовательского центра (DKFZ) в Гейдельберге.

И все же в Германии речь идет скорее об отдельных ошибках, считает профессор Бауман. По его словам, в целом лечение больных, у которых диагностировали рак, не прекращалось все последние месяцы, хотя на систему здравоохранения и легла огромная дополнительная нагрузка.

Пандемия COVID-19 затруднила диагностику рака

Поэтому в данный момент Михаэля Баумана больше всего тревожит судьба другой группы пациентов: тех, у кого начинающийся рак еще не обнаружили. Из-за страха заболеть коронавирусом многие даже из тех, кто уже реально плохо себя чувствует, избегают визитов к врачам.

К тому же ограничены возможности получить направление на обследования, позволяющие на ранней стадии обнаружить, например, рак толстой кишки, отмечает Der Spiegel.

Другой пример: из-за быстрого распространения коронавируса Федеральный совместный комитет (Gemeinsamer Bundesausschuss, BA), высший орган самоуправления в немецкой системе здравоохранения, объединяющий четыре организации немецких врачей, 25 марта решил до 30 апреля приостановить по всей стране рассылку приглашений на маммографию.  

Все это ведет к тому, бьет тревогу профессор Бауман, что сейчас начинает нарастать волна будущих пациентов, и если срочно не приступить к диагностике, то "раковые заболевания будут обнаружены лишь в более продвинутой стадии, когда прогноз для пострадавших будет уже хуже".

С 25 марта по 30 апреля в ФРГ была приостановлена рассылка приглашений на маммографию

С 25 марта по 30 апреля в ФРГ была приостановлена рассылка приглашений на маммографию

"Взрыв онкологической заболеваемости с запущенными стадиями"

На эту же проблему обращают внимание и врачи в России, где борьба с раком и без того сталкивается с немалыми трудностями. "Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет", - предупреждает в российской газете "Известия" заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62 Илья Черниковский.

Сабине Шматлох (Sabine Schmatloch), главный врач Центра молочной железы при больнице Elisabethkrankenhaus в Касселе, приводит в беседе с изданием OP-online.de такие цифры. В месяц она и ее коллеги в ходе диагностики рака груди обычно обнаруживают в среднем 45 карцином. В этом году на конец мая выявлено на 50 таких злокачественных опухолей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значит, впереди - наплыв пациенток, и у некоторых опухоли могут оказаться уже в продвинутой стадии, опасается Сабине Шматлох - и настоятельно призывает, несмотря на коронавирус и неудобства, связанные с ужесточенными мерами гигиены, непременно приходить на обследования.

"Система здравоохранения должна найти способ, как вновь найти место для всех и как побудить людей опять ходить к врачу, особенно, если у них есть какие-то жалобы, - приходит к выводу Der Spiegel. - Иначе сопутствующий ущерб от вируса окажется серьезней, чем последствия самого вируса".   

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    Автор: Татьяна Вайнман


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