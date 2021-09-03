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Новая Зеландия

AUCKLAND, NEW ZEALAND - SEPTEMBER 03: Police guard the area around Countdown LynnMall where a violent extremist reportedly stabbed six people before being shot by police on September 03, 2021 in Auckland, New Zealand. A man has been shot dead by police after reportedly stabbing six people at LynnMall supermarket in Auckland. Prime Minster Jacinda Ardern has addressed the country describing the attack as violent and senseless. (Photo by Fiona Goodall/Getty Images)

В Новой Зеландии сторонник ИГ напал на посетителей супермаркета 03.09.2021

В результате нападения с ножом в Окленде ранены шесть человек. Премьер-министр Новой Зеландии заявила о теракте. Нападавший находился под наблюдением с 2016 года.
People demonstrate walking in the March of Solidarity with Belarus as part of the Global Solidarity Picket. Krakow, Poland on May 29, 2021. A conflict of Belarusian citizens with the authorities escalated after Ryanair Boeing 737 flight from Athens to Vilnius, carrying Roman Protasevich, activist blogger, was flying over Belarus when it was forced to perform an emergency landing in Minsk after a bomb threat from Belarusian authorities only to arrest a dissident journalist on board. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto)

Новая Зеландия присоединилась к санкциям против Беларуси 17.06.2021

В черном списке оказались около 50 высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых ведомств Беларуси, включая Александра Лукашенко, заявила глава МИД Новой Зеландии.
The Brandenburg Gate is pictured before Earth Hour in Berlin, March 30, 2019. Picture taken with fish eye lens. REUTERS/Fabrizio Bensch

"Час Земли": гаснут подсветки ведущих достопримечательностей во всем мире 27.03.2021

Акция "Час Земли" проходит по всему миру в 15-й раз. В Германии на время лишатся подсветки Бранденбургские ворота в Берлине и Кельнский собор.

Australien Die Aktion Liebe ist stärker als Angst in Australien zu Unterstützung von Alexey Navalny und anderen politischen Gefangenen in Russland;

В Австралии и Океании зажгли фонарики в поддержку Навального 14.02.2021

Активисты собрались на улицах Австралии и Новой Зеландии, зажгли фонарики и свечи. Одна из участниц рассказала DW, что к инициативе присоединились примерно 50 человек.

New Year's Eve fireworks erupt over Sydney's iconic Harbour Bridge and Opera House (L) during the fireworks show on January 1, 2021. (Photo by SAEED KHAN / AFP) (Photo by SAEED KHAN/AFP via Getty Images)

Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии 31.12.2020

В Австралии и Новой Зеландии уже наступил новый, 2021-й год. На этот раз жители многих стран отмечают праздник в условиях пандемии коронавируса - без гуляний и фейерверков.

15.03.2018 ++ Sergey Skripal with his daughter Yulia pictured at restaurant they visited before being found poisoned. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Британские СМИ сообщают о переезде Скрипалей в Новую Зеландию 07.06.2020

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в британском Солсбери весной 2018 года, живут в Новой Зеландии под новыми именами, пишет The Sunday Times.
TOPSHOT - Police trucks are parked on the Champs Elysees avenue in Paris, on labour day, May 1, 2020, on the 46th day of a strict lockdown in France aimed at curbing the spread of COVID-19 (novel coronavirus). (Photo by Martin BUREAU / AFP) (Photo by MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images)

Власти Франции получили наихудшую оценку граждан за борьбу с пандемией 02.05.2020

Лидирует в опросе социнститута Ipsos Новая Зеландия, Германия - на третьем месте.

FILE - In this Dec. 18, 2013 file photo, Juan Palese, a marijuana grower, shows his crop outside of Montevideo, Uruguay. The country's long-awaited marijuana regulations were released late Friday, May 2, 2014. Uruguay will license and regulate the entire marijuana business, enforcing pot possession rules as well as limits on production and sales. (AP Photo/Matilde Campodonico, File)

В Новой Зеландии пройдет референдум о легализации каннабиса 01.05.2020

Законопроект о легализации и контроле предполагает, что рекреационное употребление продуктов конопли будет разрешено с 20 лет. Референдум назначен на 19 сентября 2020 года.
This undated electron microscope image made available by the U.S. National Institutes of Health in February 2020 shows the Novel Coronavirus SARS-CoV-2, yellow, emerging from the surface of cells, pink, cultured in the lab. Also known as 2019-nCoV, the virus causes COVID-19. The sample was isolated from a patient in the U.S. (NIAID-RML via AP) |

В Беларуси выявлен первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 28.02.2020

Первый пациент с коронавирусом в Беларуси - иранский студент, прибывший в страну 22 февраля рейсом из Баку. В тот же день о первом случае заражения SARS-CoV-2 сообщила Литва.
BAY OF PLENTY, NEW ZEALAND: New Zealand's most active volcano, Whakarri (White Island), in the Bay of Plenty gives off dense plumes of steam and gas 29 November 1999 which has created a boom in the local adventure tourism industry. The island was used as a sulphur mine until 1901 when eruptions and mud flows rendered production impossible. In 1953 White Island was declared a Private Scenic Reserve. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO/Torsten BLACKWOOD (Photo credit should read TORSTEN BLACKWOOD/AFP via Getty Images)

Из-за извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек 09.12.2019

На остров Уайт-Айленд уже вылетели минимум семь спасательных вертолетов. В больнице Факатане сформирован центр экстренной помощи.

13.07.2019 CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND - JULY 13: Gun owners hand in their firearms at Riccarton Racecourse on July 13, 2019 in Christchurch, New Zealand. It is the first firearms collection event to be held in New Zealand following changes to gun laws, providing firearms owners the initial opportunity of many to hand-in prohibited firearms for buy-back and amnesty. The Christchurch event is one of 258 events that will run across the country over the next three months.The NZ Government will pay owners between 25 per cent and 95 per cent of a set base price, depending on condition. It will also compensate dealers and pay for some weapons to be modified to make them legal. The amnesty ends on December 20. (Photo by Kai Schwoerer/Getty Images)

В Новой Зеландии впервые выкупили оружие у населения 13.07.2019

После терактов в мечетях Крайстчёрча в Новой Зеландии начали выкуп оружия у населения. На это правительство выделило 121 миллион евро.
In this Saturday, March 16, 2019 photo, Brenton Tarrant, the man charged in the Christchurch mosque shootings, appears in the Christchurch District Court, in Christchurch, New Zealand. (AP Photo/Mark Mitchell, Pool) |

Новозеландский стрелок отказался признать вину в массовом расстреле мусульман 14.06.2019

Правый экстремист Брентон Таррант обвиняется в убийстве 51-го и покушении на убийство еще 40 человек. Когда адвокат заявлял о невиновности Тарранта, обвиняемый ухмылялся.

WELLINGTON, NEW ZEALAND - MARCH 18: Prime Minister Jacinda Ardern speaks to media during a press conference at Parliament on March 18, 2019 in Wellington, New Zealand. Prime Minister Jacinda Ardern said 'our gun laws will change' in a press conference following attacks on two Christchurch mosques that killed 50 people on Friday, March 15. The alleged gunman reportedly wielded two semiautomatic weapons and 3 rifles during the attack. (Photo by Hagen Hopkins/Getty Images)

Новая Зеландия проведет расследование на высшем уровне атак в мечетях 25.03.2019

Расследованием двойного теракта в Крайстчёрче займется специальная королевская комиссия в связи с "важнейшим общественным значением" дела, подчеркнула премьер Новой Зеландии.
New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern speaks to students during her visit to Cashmere High School in Christchurch, New Zealand March 20, 2019. REUTERS/Edgar Su

После теракта в Новой Зеландии запретят полуавтоматическое оружие 21.03.2019

Реакцией Новой Зеландии на теракты в Крайстчёрче стал запрет на продажу полуавтоматического оружия. В частности, будет запрещена продажа штурмовых винтовок.
PLEASE CREDIT ALL USES WORLD RIGHTS Well wishers leave flowers for the victims of the Christchurch Mosque shootings at the New Zealand War Memorial London. MARCH 16th 2019 REF: SLI 19932 | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Новая Зеландия ужесточает контроль над владением оружия 18.03.2019

Правительство Новой Зеландии начало работу над изменением законодательства в области контроля за оружием. Между тем предполагаемый террорист Брентон Таррант отказался от адвоката и будет защищать себя на суде сам.
16.03.2019, Neuseeland: ©Kyodo/MAXPPP - 16/03/2019 ; A woman visits a makeshift memorial in Christchurch, New Zealand, on March 16, 2019, for the victims of shooting rampages at two local mosques the previous day. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 50 17.03.2019

За 9 минут до нападения премьер Новой Зеландии получила сообщение от террориста. Facebook удалил 1,5 миллиона видео с терактом в Крайстчёрче.
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