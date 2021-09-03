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В результате нападения с ножом в Окленде ранены шесть человек. Премьер-министр Новой Зеландии заявила о теракте. Нападавший находился под наблюдением с 2016 года.
В черном списке оказались около 50 высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых ведомств Беларуси, включая Александра Лукашенко, заявила глава МИД Новой Зеландии.
Акция "Час Земли" проходит по всему миру в 15-й раз. В Германии на время лишатся подсветки Бранденбургские ворота в Берлине и Кельнский собор.
Активисты собрались на улицах Австралии и Новой Зеландии, зажгли фонарики и свечи. Одна из участниц рассказала DW, что к инициативе присоединились примерно 50 человек.
В Австралии и Новой Зеландии уже наступил новый, 2021-й год. На этот раз жители многих стран отмечают праздник в условиях пандемии коронавируса - без гуляний и фейерверков.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в британском Солсбери весной 2018 года, живут в Новой Зеландии под новыми именами, пишет The Sunday Times.
Лидирует в опросе социнститута Ipsos Новая Зеландия, Германия - на третьем месте.
Законопроект о легализации и контроле предполагает, что рекреационное употребление продуктов конопли будет разрешено с 20 лет. Референдум назначен на 19 сентября 2020 года.
Первый пациент с коронавирусом в Беларуси - иранский студент, прибывший в страну 22 февраля рейсом из Баку. В тот же день о первом случае заражения SARS-CoV-2 сообщила Литва.
На остров Уайт-Айленд уже вылетели минимум семь спасательных вертолетов. В больнице Факатане сформирован центр экстренной помощи.
После терактов в мечетях Крайстчёрча в Новой Зеландии начали выкуп оружия у населения. На это правительство выделило 121 миллион евро.
Правый экстремист Брентон Таррант обвиняется в убийстве 51-го и покушении на убийство еще 40 человек. Когда адвокат заявлял о невиновности Тарранта, обвиняемый ухмылялся.
Расследованием двойного теракта в Крайстчёрче займется специальная королевская комиссия в связи с "важнейшим общественным значением" дела, подчеркнула премьер Новой Зеландии.
Реакцией Новой Зеландии на теракты в Крайстчёрче стал запрет на продажу полуавтоматического оружия. В частности, будет запрещена продажа штурмовых винтовок.
Правительство Новой Зеландии начало работу над изменением законодательства в области контроля за оружием. Между тем предполагаемый террорист Брентон Таррант отказался от адвоката и будет защищать себя на суде сам.
За 9 минут до нападения премьер Новой Зеландии получила сообщение от террориста. Facebook удалил 1,5 миллиона видео с терактом в Крайстчёрче.
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