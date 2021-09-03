В Новой Зеландии сторонник ИГ напал на посетителей супермаркета

В новозеландском Окленде в результате нападения в супермаркете ранены шесть человек. Предполагаемый преступник, атаковавший посетителей магазина в пятницу, 3 сентября, застрелен полицией. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала инцидент террористической атакой. "Жестокий экстремист совершил теракт в районе Нью-Линн в Окленде", - заявила она на пресс-конференции в Веллингтоне.

Сторонник ИГ находился под постоянным наблюдением

Ардерн сообщила, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и был выходцем из Шри-Ланки. Он проживал на протяжении последних десяти лет в Новой Зеландии и с 2016 года находился под постоянным наблюдением ведомств безопасности. Ввиду отсутствия правонарушений он находился на свободе, сообщила она далее. "Мы использовали все доступные нам юридические и надзорные полномочия, чтобы обезопасить людей от этого человека", - указала Джасинда Ардерн.

Она также призвала не обвинять в произошедшем мусульманскую общину страны, подчеркнув, что преступление совершил один человек, который был одержим идеологией, никем не поддерживаемой в Новой Зеландии.

По данным полиции, преступник был застрелен в течение 60 секунд после начала нападения. Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер указал, что злоумышленник действовал в одиночку. По свидетельствам очевидцев, мужчина был вооружен большим ножом. Шесть пострадавших доставлены в больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

Проверяется связь с правоэкстремистским терактом в Крайстчёрче

Между тем Джасинда Ардерн указала, что пока не ясно, является ли нападение в Окленде актом мести исламиста за правоэкстремистский теракт в Крайстчёрче.

В марте 2019 года в этом новозеландском городе австралийский экстремист Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях. Свое нападение он транслировал в прямом эфире в соцсети Facebook с помощью видеокамеры, установленной на его шлеме. В результате погиб 51 человек. Ранее Таррант опубликовал 74-страничный манифест о расовом превосходстве белых и рассказал о своих планах атаковать мечети.

В августе 2020 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение. Это самый строгий приговор в истории Новой Зеландии. Корпорации Amazon, Facebook и Google, а также 17 стран в ходе "крайстчёрчского саммита" в Париже в мае 2019 года объявили о создании международного альянса против распространения террористических видеоматериалов в Сети.

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