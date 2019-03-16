 Террорист из Крайстчёрча приговорен к пожизненному сроку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2020

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Мир

Террорист из Крайстчёрча приговорен к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Это самый суровый приговор в истории Новой Зеландии.

Оцепленное место теракта в городе Крайстчёрч, 18 марта 2019 года

Оцепленное место теракта в городе Крайстчёрч, 18 марта 2019 года

Австралиец Брентон Таррант, который летом 2019 года совершил вооруженное нападение на две мечети новозеландского города Крайстчёрч, приговорен в четверг, 27 августа, к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение. Это самый строгий приговор в истории Новой Зеландии, отмечает агентство Reuters.

Таррант, которому на момент совершения преступления было 28 лет, признан виновным в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство, а также в совершении теракта. Адвокат осужденного заявил от имени своего подзащитного, что тот не будет его опротестовывать.

Теракт в Крайстчёрче

В марте 2019 года Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчёрч, когда верующие собрались на молитву. Свое нападение экстремист транслировал в прямом эфире в соцсети Facebook с помощью видеокамеры, установленной на его шлеме. Ранее Таррант опубликовал 74-страничный манифест о расовом превосходстве белых и рассказал о своих планах атаковать мечети.

Сразу после теракта Новая Зеландия запретила частным лицам владеть штурмовым и полуавтоматическим оружием. В свою очередь интернет-гиганты Amazon, Facebook и Google, а также 17 стран в ходе "крайстчёрчского саммита" в Париже в мае 2019 года объявили о создании международного альянса против распространения террористических видеоматериалов в сети.

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    Автор: Екатерина Венкина


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