Террорист из Крайстчёрча приговорен к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, который летом 2019 года совершил вооруженное нападение на две мечети новозеландского города Крайстчёрч, приговорен в четверг, 27 августа, к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение. Это самый строгий приговор в истории Новой Зеландии, отмечает агентство Reuters.

Таррант, которому на момент совершения преступления было 28 лет, признан виновным в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство, а также в совершении теракта. Адвокат осужденного заявил от имени своего подзащитного, что тот не будет его опротестовывать.

Теракт в Крайстчёрче

В марте 2019 года Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчёрч, когда верующие собрались на молитву. Свое нападение экстремист транслировал в прямом эфире в соцсети Facebook с помощью видеокамеры, установленной на его шлеме. Ранее Таррант опубликовал 74-страничный манифест о расовом превосходстве белых и рассказал о своих планах атаковать мечети.

Сразу после теракта Новая Зеландия запретила частным лицам владеть штурмовым и полуавтоматическим оружием. В свою очередь интернет-гиганты Amazon, Facebook и Google, а также 17 стран в ходе "крайстчёрчского саммита" в Париже в мае 2019 года объявили о создании международного альянса против распространения террористических видеоматериалов в сети.

Смотрите также:

Стрельба в нидерландском Утрехте Стрельба в трамвае Нападение со стрельбой в салоне трамвая в нидерландском Утрехте произошло 18 марта в 12.45 мск. На место экстренно прибыли сотрудники медицинских служб.

Стрельба в нидерландском Утрехте Возможный теракт На место присшествия оперативно прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции. По словам мэра города Яна ван Занена, правоохранительные органы исходят "из террористического мотива нападавшего". Еще одна возможная версия - "семейная драма".

Стрельба в нидерландском Утрехте Пятеро раненых и трое погибших Полиция сообщила "о большом числе раненых". Нескольким пострадавшим реанимационные мероприятия были проведены на месте. Позднее официальные источники подтвердили сведения о трех погибших и пяти раненых.

Стрельба в нидерландском Утрехте Полиция задержала уроженца Турции Полиция Нидерландов задержала человека, который подозревается в совершении вооруженного нападения на пассажиров трамвая в городе Утрехте. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. Полиция распространила его фотографию с записи камеры видеонаблюдения.

Стрельба в нидерландском Утрехте Улицы патрулирует конная полиция Улицы Утрехта патрулируют наряды конной полиции. Сотрудники служб специального реагирования дежурят на центральных автомагистралях страны. Королевская военная полиция Нидерландов сообщила, что особый режим безопасности был введен в аэропортах страны и на ключевых гособъектах. Уровень контроля повсили также на автотрассах на границе с ФРГ. Автор: Екатерина Венкина

