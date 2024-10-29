РФ внесла в "стоп-лист" 131 гражданина Австралии

Россия "на бессрочной основе" закрыла въезд для 131 гражданина Австралии из числа представителей военно-промышленного комплекса (ВПК), журналистов и общественных деятелей. Об этом во вторник, 29 октября, сообщили в МИД РФ.

Канберра "не намерена отказываться от антироссийского курса" и продолжает вводить новые рестрикции, считают в Москве.

"Работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД России также утвердил персональные рестрикции в отношении руководства министерства обороны и вооруженных сил Новой Зеландии, всего в перечне девять фамилий.

Санкции Канберры

Австралия 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, объявила о введении санкций в отношении России. Они коснулись 55 частных лиц и 37 организаций, поддержавших войну РФ. В санкционный список были включены, в частности, российские певцы Филипп Киркоров, Николай Басков и Николай Расторгуев, а также телеведущая Тина Канделаки.

Под австралийскими санкциями оказались и главы российских регионов: Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), Олег Кожемяко (Приморский край), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Артем Здунов (Мордовия), а также несколько членов Совета Федерации.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг поясняла, что ограничительные меры направлены, в частности, против лиц, которые, по мнению Канберры, причастны к депортации Россией украинских детей из оккупированных регионов.

По словам Вонг, санкции были введены в отношении предприятий оборонного, энергетического, медийного и горнодобывающего секторов России, а также объектов, связанных с российскими закупками в Беларуси, Иране и Северной Корее. Так, ограничения коснулись Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", Калужского научно-исследовательского радиотехнического института, "Росгеологии" и "Юнармии".