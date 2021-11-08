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Никарагуа

Nicaraguan President Daniel Ortega, flanked by Nicaraguan Vice President Rosario Murillo and Honduran President Juan Orlando Hernandez, speaks during an event where they signed a territorial treaty to define their borders in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean, in Managua, Nicaragua October 27, 2021. Picture taken October 27, 2021. Honduras Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

В Никарагуа в условиях репрессий переизбран президент Ортега 08.11.2021

Явка избирателей в Никарагуа была низкой на фоне призыва оппозиции к бойкоту голосования. Президент США Байден назвал выборы в Никарагуа фарсом.
Undated handout photo released on July 24, 2021 by the Ciudadanos por la Libertad (CXL) party of its presidential candidate Noel Vidaurre (R) in Managua. - Vidaurre was sent to home arrest on July 24, 2021, the police informed, uplifting to 28 the opponents to the government of Nicaraguan President Daniel Ortega who were arrested. (Photo by - / Ciudadanos por la Libertad / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / CIUDADANOS X LA LIBERTAD (CXL) - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS -DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - BEST QUALITY AVAILABLE

В Никарагуа отправлены под арест уже семь претендентов на пост президента 25.07.2021

Репрессии против оппозиции в Никарагуа основаны на принятом в декабре законе, запрещающем баллотироваться в президенты политикам, призывающим к введению санкций против властей.
(FILES) In this file photo taken on July 07, 2018 Nicaraguan President Daniel Ortega speaks to supporters during the government-called Walk for Security and Peace in Managua. - The United States called June 8, 2021 on the world to treat Nicaraguan President Daniel Ortega as a dictator after a third opposition candidate was detained. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

США ввели санкции против окружения президента Никарагуа 10.06.2021

Госсекретарь США Блинкен обвинил власти Никарагуа в репрессиях против оппозиции. Правительство президента Даниэля Ортеги также критикуют за отказ реформировать избирательную систему.
Ales Bialiatski is a human rights activist in Belarus, leading an almost 30-year campaign for democracy and freedom. In 1996, he founded the Minsk-based Human Rights Centre “Viasna” to provide support for political prisoners. It has since become the country’s leading non-governmental organisation contributing to the development of the civil society in Belarus through documenting human rights abuses and monitoring elections.

Лауреатом альтернативной "нобелевки" стал Алесь Беляцкий и центр "Весна" 01.10.2020

Шведская премия "За правильный образ жизни" присуждена правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси и правозащитному центру "Весна", а также активистам из Никарагуа, Ирана и США.
ARCHIV - Touristen besichtigen am 10.03.2016 in Havanna (Kuba) den Old Havana Square. (zu dpa «US-Besucherboom in Kuba») Foto: Alejandro Ernesto/EFE/dpa |

США ужесточили санкции против Кубы 04.06.2019

Вашингтон запретил групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях, а также экспорт в эту страну пассажирских судов и частных самолетов.
National security adviser John Bolton gestures while discussing administration new policy during a speech, Wednesday, April 17, 2019, in Coral Gables, Fla., at the Bay of Pigs Veterans Association on the 58th anniversary of the United States' failed 1961 invasion of the island, an attempt to overthrow the Cuban government. The Trump administration on Wednesday intensified its crackdown on Cuba, Nicaragua and Venezuela, rolling back Obama administration policy and announcing new restrictions and sanctions against the three countries whose leaders national security adviser John Bolton dubbed the three stooges of socialism. (AP Photo/Wilfredo Lee) |

США вводят санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа 17.04.2019

Вашингтон ограничивает поездки и денежные переводы на Кубу, а также вводит штрафные меры против пяти кубинских компаний, связанных с военными. США реагируют на поддержку Кубой режима Мадуро в Венесуэле.
Demonstrators chant during a protest demanding the government release hundreds of protesters held in custody since 2018, in Managua, Nicaragua, Saturday, March 16, 2019. Nicaragua's government banned opposition protests in September and police broke up Saturday's attempt at a demonstration. (AP Photo/Alfredo Zuniga) |

Власти Никарагуа обещают освободить политзаключенных 21.03.2019

Правительство Никарагуа обязалось в течение 90 дней освободить всех политических заключенных и намерено в ближайшее время возобновить переговоры с оппозицией, чтобы найти выход из политического кризиса.
Police detain protesters in Managua, Nicaragua, Saturday, March 16, 2019. Nicaragua's government banned opposition protests in September and police broke up Saturday's attempt at a demonstration to pressure the government to release hundreds of protesters held in custody since 2018. (AP Photo/Alfredo Zuniga) |

В Никарагуа задержаны более 100 участников антиправительственных протестов 17.03.2019

Демонстранты в Манагуа выступали против политики президента Даниэля Ортеги и требовали освободить всех политзаключенных.
Nicaragua's President Daniel Ortega speaks during the first round of dialogue after a series of violent protests against his government in Managua, Nicaragua May 16,2018. Picture taken May 16, 2018. REUTERS/Oswaldo Rivas

Даниэль Ортега обвинил США в попытке госпереворота в Никарагуа 11.09.2018

В интервью DW Даниэль Ортега обвинил США в финансировании попытки "государственного переворота". Несмотря на продолжающиеся с апреля массовые протесты, президент не намерен проводить досрочные выборы.
28.07.2018 Nicaraguans hold national flags demanding the resignation of President Daniel Ortega and the release of all political prisoners during a march in support of the Catholic church amid recent attacks by pro-government groups, in Managua, Nicaragua, Saturday, July 28, 2018. At least 448 people have been killed, most of them protesters, since the protests began in April. Demonstrators were initially upset over proposed social security cuts but are now demanding Ortega leave office after a deadly crackdown by security forces and armed pro-government civilians. (AP Photo/Arnulfo Franco) |

Во время протестов в Никарагуа погибли 265 человек 02.08.2018

По данным правозащитников, число жертв продолжающихся с апреля протестов еще более высоко. Власти считают выступления граждан "попыткой переворота".
A man with a machete stands guard at the Oriental market in Managua, during a 24-hour nationwide general strike called by the opposition in Nicaragua on July 13, 2018. - A day after five people were killed in violence surrounding protests against Nicaraguan President Daniel Ortega, a 24-hour opposition-called strike began on Friday. (Photo by INTI OCON / AFP) (Photo credit should read INTI OCON/AFP/Getty Images)

В Никарагуа проходит всеобщая забастовка против президента Ортеги 14.07.2018

Бастующие требуют отставки Даниэля Ортеги и его жены - вице-президента Росарио Мурильо. Забастовка продлится сутки.
20.04.2018, Nicaragua, Managua. Ein maskierter Demonstrant läuft zwischen brennenden Barrikaden. Die Proteste dauern schon drei Tage an. Zahlreiche Menschen zogen auf die Straßen in mehreren Städten des Landes. Es kam zu Unruhen und es wurden Tote gemeldet. Foto: Alfredo Zuniga/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Не менее 25 человек погибли в ходе протестов в Никарагуа 22.04.2018

В Никарагуа уже несколько дней продолжаются столкновения полиции и митингующих, которые выступают против реформы социального обеспечения.
epa00689348 Jose Pernado, an American whose parents are immigrants from El Salvador, holds an American and an El Salvadorian flag during the 'National Day of Action for Immigrant Justice' rally on the National Mall in Washington, DC, Monday 10 April 2006. The demonstration coincided with similar rallies across the United States that voiced opposition to a US House of Representatives bill that would make illegal entry into the US a crime and step up the building of a barrier on the US-Mexico border. Efforts in the Senate to reach a compromise, which would open the way for undocumented workers to be legalized, collapsed last week. EPA/MATTHEW CAVANAUGH |

США объявили об окончании миграционной программы для сальвадорцев 09.01.2018

Американская программа для граждан Сальвадора может быть завершена в 2018 году. То же самое может случиться и с программами для жителей Гаити, Никарагуа и Гондураса.
05.11.2017****Das COP 23 Gelände der UN-Klimakonferenz 2017 im ehemaligen Regierungsviertel. Bonn, 05.11.2017 | Verwendung weltweit

США могут остаться изгоем Парижского соглашения по климату 07.11.2017

Сирия изъявила готовность присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Если это произойдет, США останутся единственной страной, не поддержавшей договор.
06.11.2016 ++++ Nicaragua's incumbent president Daniel Ortega and his wife, vice presidential candidate Rosario Murillo, left, wave at supporters after casting their ballots in Managua, Nicaragua, Sunday, Nov. 6, 2016. Ortega appears headed for a a third consecutive term victory in the general election, but critics accused Ortega and his allies of manipulating the political system to guarantee he stays in power by dominating all branches of government. (AP Photo/Esteban Felix)

Даниэль Ортега переизбран президентом Никарагуа 08.11.2016

70-летнего бывшего марксиста поддержали 72,5 процента избирателей. Жена Даниэля Ортеги Росарио Мурильо займет пост вице-президента страны.

July 19, 2016. Nicaragua's President Daniel Ortega and first lady Rosario Murillo greet supporters during celebrations to mark the 37th anniversary of the Sandinista Revolution at the Juan Pablo II square in Managua, Nicaragua July 19, 2016. Picture taken July 19, 2016. To match story NICARAGUA-ELECTION/ REUTERS/Oswaldo Rivas

Даниэль Ортега в третий раз подряд побеждает на выборах президента Никарагуа 07.11.2016

По предварительным результатам Даниэль Ортега набирает до 71 процентов голосов. В случае победы его жена Росарио Мурильо станет вице-президентом Никарагуа. Супружескую пару упрекают в авторитаризме.
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