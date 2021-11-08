Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Явка избирателей в Никарагуа была низкой на фоне призыва оппозиции к бойкоту голосования. Президент США Байден назвал выборы в Никарагуа фарсом.
Репрессии против оппозиции в Никарагуа основаны на принятом в декабре законе, запрещающем баллотироваться в президенты политикам, призывающим к введению санкций против властей.
Госсекретарь США Блинкен обвинил власти Никарагуа в репрессиях против оппозиции. Правительство президента Даниэля Ортеги также критикуют за отказ реформировать избирательную систему.
Шведская премия "За правильный образ жизни" присуждена правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси и правозащитному центру "Весна", а также активистам из Никарагуа, Ирана и США.
Вашингтон запретил групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях, а также экспорт в эту страну пассажирских судов и частных самолетов.
Вашингтон ограничивает поездки и денежные переводы на Кубу, а также вводит штрафные меры против пяти кубинских компаний, связанных с военными. США реагируют на поддержку Кубой режима Мадуро в Венесуэле.
Правительство Никарагуа обязалось в течение 90 дней освободить всех политических заключенных и намерено в ближайшее время возобновить переговоры с оппозицией, чтобы найти выход из политического кризиса.
Демонстранты в Манагуа выступали против политики президента Даниэля Ортеги и требовали освободить всех политзаключенных.
В интервью DW Даниэль Ортега обвинил США в финансировании попытки "государственного переворота". Несмотря на продолжающиеся с апреля массовые протесты, президент не намерен проводить досрочные выборы.
По данным правозащитников, число жертв продолжающихся с апреля протестов еще более высоко. Власти считают выступления граждан "попыткой переворота".
Бастующие требуют отставки Даниэля Ортеги и его жены - вице-президента Росарио Мурильо. Забастовка продлится сутки.
В Никарагуа уже несколько дней продолжаются столкновения полиции и митингующих, которые выступают против реформы социального обеспечения.
Американская программа для граждан Сальвадора может быть завершена в 2018 году. То же самое может случиться и с программами для жителей Гаити, Никарагуа и Гондураса.
Сирия изъявила готовность присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Если это произойдет, США останутся единственной страной, не поддержавшей договор.
70-летнего бывшего марксиста поддержали 72,5 процента избирателей. Жена Даниэля Ортеги Росарио Мурильо займет пост вице-президента страны.
По предварительным результатам Даниэль Ортега набирает до 71 процентов голосов. В случае победы его жена Росарио Мурильо станет вице-президентом Никарагуа. Супружескую пару упрекают в авторитаризме.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact