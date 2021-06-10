В Никарагуа отправлены под арест уже семь кандидатов в президенты

Ноэль Видорре стал седьмым потенциальным кандидатов в президенты, арестованным в Никарагуа. Как сообщает в воскресенье, 25 июля, агентство AFP 66-летний политик представляющий оппозиционную группу Alianza Ciudadanos por la Libertad, помещен под домашний арест по обвинению в "подрыве суверенитета" Никарагуа.
Президентские выборы в Никарагуа должны состоятся 7 ноября. Регистрация кандидатов будет проходить с 28 июля по 2 августа. Основным претендентом на пост считается нынешний глава государства, лидер правящего "Сандинистского фронта национального освобождения" Даниэль Ортега. 75-летний политик будет баллотироваться на президентских выборах в четвертый раз подряд. Впервые Ортега возглавил Никарагуа в 1985 году, но в 1990 году проиграл выборы Виолетте Чаморро, представлявшей "Национальный союз оппозиции". В 2007 году Ортега вернулся к власти.
Репрессии против оппозиции в стране начались 2 июня. Всего власти на сегодняшний день арестовали 28 человек, которых обвиняют в "угрозе суверенитету" Никарагуа. Первой была арестована Кристиана Чаморро. По оценкам экспертов, у дочери экс-президента страны Виолетты Чаморро были самые хорошие шансы победить Ортегу на выборах. В декабре Национальная ассамблея, парламент Никарагуа, приняла закон, который в ЕС и США оценили как попытку закрыть рот оппозиции накануне президентских выборов. Он, в частности, предусматривает запрет на участие в выборах всем политикам, призывающим к введению санкций против властей страны.
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Самый массовый митинг в истории современной Беларуси
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Защитные маски и отсутствие социальной дистанции
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Место мужчин заняли женщины
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
"Хватит бояться - пора сопротивляться!"
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Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси
Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Митинг прошел без задержаний
Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.
Автор: Марина Барановская