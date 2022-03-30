"Что-то тяжелое": РФ наращивает военное присутствие в Латинской Америке

"Если американские ракетные системы с украинской территории лишь чуть-чуть не достают до Москвы, то и России пора разворачивать что-то тяжелое поближе к американскому "граду на холме" (Вашингтону. - Ред.)", - слова ведущей российского государственного телевидения звучали прямо-таки торжественно, когда она 9 июня объявила: российские войска, корабли и самолеты будут размещены в Никарагуа во второй половине года. По словам ведущей, это делается "разумеется, исключительно в гуманитарных целях".

Эта новость неприятно поразила южного соседа - Коста-Рику, у которой нет собственных вооруженных сил с 1948 года. "Конечно, Коста-Рика, как мирная страна, принявшая историческое решение не иметь армии, обеспокоена, когда сосед по другую сторону границы начинает наращивать вооруженные силы", - сказал президент Родриго Чавес, отвечая на вопрос о действиях властей Никарагуа.

Нарушения прав человека в Никарагуа

Новость не осталась незамеченной и в США. Выступая 9 июня на телевидении DW, Брайан Николс, помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария, решительно осудил решение Манагуа. "Никарагуа пригласила российские силы для маневров, в то время как Россия вторгается в соседнюю страну и нарушает права человека в Украине. Мы считаем это провокацией со стороны никарагуанского режима", - отметил он.

Николс также намекнул на возможный ответ Вашингтона. "Мы потребовали освобождения политических заключенных и соблюдения демократических норм, а также отказа от провокаций в отношении соседей. Но это осталось неуслышанным. Очевидно, что мы должны использовать имеющиеся в нашем распоряжении рычаги и инструменты для выражения своего несогласия", - заявил дипломат в кулуарах Саммита Америк в Лос-Анджелесе.

Массовые протесты в Никарагуа (фото из архива)

После кровавого подавления массовых протестов в 2018 году и фальсификации президентских выборов в ноябре 2021 года Даниэль Ортега и его жена и вице-президент Росарио Мурильо железной рукой правят небольшой центральноамериканской страной. В прошлом году были арестованы десятки лидеров оппозиции, в том числе большинство из тех, кто в то время боролся на выборах против Ортеги. Правительство Никарагуа запретило сотни неправительственных организаций на том основании, что они действуют в интересах иностранных государств. В последние годы десятки тысяч никарагуанцев покинули страну из-за государственных репрессий и отсутствия перспектив.

Реальная опасность для Латинской Америки?

Американские аналитики, такие как Стивен Бланк из Института исследований внешней политики, американского аналитического центра, расположенного в Филадельфии, опасаются, что Россия именно из-за войны в Украине может поддаться искушению расширить свое военное присутствие в Никарагуа. Временное разрешение на стоянку российских военных кораблей в портах страны может легко превратиться в постоянную военно-морскую базу. Именно это произошло в Сирии, Судане и Мьянме, пишет Бланк в статье для портала The Hill. Правительству США необходимо реагировать, делает вывод эксперт по Восточной Европе.

Каролина Хименес, президент Вашингтонского бюро по Латинской Америке (WOLA), неправительственной организации, занимающейся вопросами прав человека, в интервью DW также отмечает, что необходимо действовать. "Указ Ортеги - это ненужная провокация. Хотя на самом деле это безобидное разрешение, которое периодически продлевается каждый год - но теперь оно предстает в новом контексте. А именно: нелегитимное положение Ортеги у власти и война в Украине", - отмечает Хименес.

Самолеты на российской военной авиабазе в Сирии (фото из архива)

Опасения Коста-Рики и других соседних стран абсолютно обоснованы, считает эксперт. Однако, по ее мнению, в таких ситуациях обеспокоенные страны не только должны надеяться на Вашингтон, но и сами принимать меры. Она указывает на Мексику, президент которой Лопес Обрадор недавно выступил за участие Никарагуа, Венесуэлы и Кубы в Саммите Америк в США. "Латинская Америка должна активизировать свои собственные дипломатические каналы. Мы не должны забывать, что политический кризис в Никарагуа оказывает влияние и на Мексику, которая принимает все больше и больше никарагуанцев, ищущих убежища, покидая страну, пострадавшую от нарушений прав человека", - сказала она.

13 июня Госдепартамент США выпустил еще одно заявление для прессы, призывающее к немедленному освобождению более 180 политических заключенных в Никарагуа, а также объявил о новых визовых ограничениях для 93 человек, близких к правительству страны, которых он обвинил в "подрыве демократии в Никарагуа".

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