Немцы из-за коронавируса хотят резко изменить свой образ жизни

Магазинам одежды и общественному транспорту, таксистам и прокату автомобилей, концертным залам и кинотеатрам, фитнес-клубам и зоопаркам следует настроиться в обозримом будущем на значительное, возможно даже обвальное сокращение доходов: из-за COVID-19 у потребителей серьезно меняются предпочтения. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное 7 мая американской консалтинговой компанией McKinsey.

Мобильность населения из-за пандемии снизится

С 30 апреля по 3 мая ее эксперты опросили свыше 1000 жителей Германии. Полученные ответы, думается, весьма показательны для настроений, царящих сейчас и в других европейских странах, переживающих пандемию коронавируса, в том числе и в России. Во всяком случае, для настроений в среднем классе, ведь именно его представители обычно активно занимаются шопингом, пользуются такси, много путешествуют, занимаются спортом и часто посещают культурные мероприятия.

Количество пассажиров в немецких поездах во времена пандемии снизилось до минимума

Впредь средний класс Германии, похоже, будет делать все это значительно реже и осторожнее. Судя по опросу McKinsey, порожденный пандемией страх перед инфекцией, во-первых, значительно снизит мобильность населения ФРГ.

Так, 29% опрошенных заявили, что намерены впредь не так часто, как раньше, совершать служебные и частные поездки, а 27% хотят вовсе от них отказаться. Таким образом, меньше половины готовы, как ни в чем не бывало, летать в самолетах, сидеть в железнодорожных вагонах и ночевать в гостиницах.

Но дело не только в дальних путешествиях. Востребованность городского и пригородного общественного транспорта тоже падает. 51% тех, кто до пандемии регулярно пользовался автобусами, и 47% процентов постоянных пассажиров метро хотят в обозримом будущем сократить число таких поездок или вовсе от них отказаться. Вместо этого опрошенные намерены чаще ходить пешком, ездить на велосипеде или на собственном автомобиле.

Даже электросамокаты теряют популярность

Среди тех, кто раньше регулярно пользовался такси, 37% собираются делать это реже, а 11% заявили, что полностью откажутся от данного средства передвижения. 18% сообщили, что больше не будут брать автомобили напрокат, 29% собираются делать это менее часто, чем раньше.

Самокаты до пандемии были чрезвычайно популярным видом транспорта в городах Германии

Потеряет немало клиентов и такой новый, модный вид городского транспорта, как электросамокаты. Этот бизнес начался в Германии лишь в прошлом году и быстро завоевал немалую популярность, особенно среди молодежи. Но теперь 29% тех, кто до сих пор постоянно брался за ручки электросамоката, намерены сократить число поездок, а 17%, по-видимому, вовсе от них откажутся.

Изменение покупательских предпочтений

Во-вторых, пандемия может существенно изменить покупательские предпочтения немцев, свидетельствует опрос McKinsey. 41% респондентов заявил, что впредь намерен реже посещать магазины за исключением продовольственных.

Весьма показательной является следующая цифра: за те две недели, что прошли после частичного открытия в Германии 20 апреля небольших магазинов и бутиков в рамках ослабления карантина, 54% опрошенных так ни разу и не воспользовались вновь предоставившейся им возможностью заняться шопингом.

Большого наплыва посетителей в магазинах, открывшихся после снятия ограничительных мер из-за коронавируса, может и не быть

Иными словами, они не проявили интереса, как указывается в исследовании, к новой одежде, косметике или бытовой электронике, а продолжали приобретать лишь предметы первой необходимости. Еще 25% опрошенных за полмесяца лишь один раз выходили из дома на шопинг.

По мнению экспертов McKinsey, это свидетельствует о стремлении потребителей максимально снизить риск заражения. А также показывает, что снятие карантина не обязательно ведет к наплыву покупателей с накопившимся за время ограничительных мер отложенным спросом.

На культурных мероприятиях будет мало публики

В-третьих, опрос McKinsey предвещает весьма серьезные убытки в сфере культуры. Готовность посещать кинотеатры, концертные залы и театры у 58% жителей Германии из-за COVID-19 значительно снизилась. При этом 26% намерены вовсе отказаться от таких мероприятий, 16% будут покупать билеты существенно реже, еще 16% - несколько реже.

Недосчитаются посетителей немецкие зоопарки и тематические парки. Для 21% опрошенных такая форма семейного развлечения больше неприемлема, 14% собираются бывать в подобных местах гораздо реже, еще 17% - несколько реже.

От занятий спортом большинство не откажется

Изменится и отношение к занятиям спортом вне дома. В ходе опроса 22% ответили, что вообще не будут больше, к примеру, посещать фитнес-клубы, играть в теннис, участвовать в командных видах спорта. Тут сразу же вспоминается очень популярный в Германии не только профессиональный, но и любительский футбол. 11% намерены существенно сократить подобную активность, 12% хотят заниматься реже.

В то же время 41% опрошенных заверил, что сохранит занятия спортом в общественных местах в прежнем объеме, 11% собираются его увеличить, а 4% - даже существенно. Так что в данном случае больше половины от привычного образа жизни отказываться не собирается.

Комментируя результаты опроса, McKinsey рекомендует всем компаниям, которым грозят сейчас потери, бороться за доверие клиентов с помощью подробной информации о принимаемых мерах гигиены.

Смотрите также:

Необычный апрель - 2020 Власти Германии на этой неделе объявили о первых и очень осторожных шагах по смягчению карантинных мер, но остаток весны и часть лета все же пройдут под девизом соблюдения социальной дистанции. Массовых мероприятий не будет до конца августа. Эта фотография была сделана на пустой Рыночной площади в баден-вюртембергском Эсслингене.

Необычный апрель - 2020 Как сейчас, в середине нынешнего коронавирусного апреля, выглядят весенние аллеи, площади, набережные, парки и окрестности разных немецких достопримечательностей? В нашей фотогалерее будет много цветов и солнца, как на этом снимке из столицы Саксонии-Анхальт Магдебурга.

Необычный апрель - 2020 В городе Камп-Линтфорт на окраине Рурской области в эти дни должна была начать работу многомесячная Земельная садово-парковая выставка Северного Рейна - Вестфалии, однако официальное открытие сейчас уже перенесли на середину мая. При этом ожидается, что доступ на территорию все же будет разрешен раньше, но пока без проведения каких-либо мероприятий, то есть для прогулок.

Необычный апрель - 2020 Как нетрудно догадаться по характерных башням собора Фрауэнкирхе, эта весенняя фотография сделана в баварской столице Мюнхене. До осени еще - далеко, но проведение пивного праздника Октоберфест в этом году - под большим вопросом. По информации немецких СМИ, решение будет принято в ближайшие две недели.

Необычный апрель - 2020 В Германии - самый разгар цветения фруктовых деревьев. Здесь мы видим яблони и разгуливающую между ними лошадку пони. Из-за многочисленных садов город Ляйхлинген, расположенный на реке Вуппер недалеко от Кельна, даже получил официальное дополнительное название "Города цветов" - Blütenstadt Leichlingen.

Необычный апрель - 2020 Если доступ на смотровую площадку закрыт, можно... посмотреть на саму смотровую площадку, вернее - Дюссельдорфскую телевышку снизу, прогуливаясь под цветущими вишнями.

Необычный апрель - 2020 Магнолии уже отцветают… Немноголюдная набережная голубого Дуная в баварском городе Пассау.

Необычный апрель - 2020 Хотя бы один средневековый замок в такой подборке фотографий из Германии должен присутствовать. Так сейчас выглядят окрестности тюрингского замка Фесте Ваксенбург. Подробнее об истории этих мест можно узнать по ссылке в конце страницы.

Необычный апрель - 2020 Этой весной цветущими тюльпанами в Придворном саду в Аугсбурге пока могли любоваться лишь каменные гномы, поселившиеся здесь в эпоху барокко. Для посетителей эта достопримечательность пока закрыта. Кстати, в прошлом году здешние исторические памятники получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Необычный апрель - 2020 "Спасибо!" - эта благодарность из желтых фиалок адресована сотрудникам и жителям одного из центров для инвалидов и престарелых в Гамбурге, а мы посвящаем эту фотографию всем, кто сейчас вносит свой вклад в борьбу с пандемией и соблюдает необходимые меры предосторожности. Автор: Максим Нелюбин

