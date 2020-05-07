Немцы из-за коронавируса хотят резко изменить свой образ жизни

Плохие новости для многих видов бизнеса и культуры: из-за COVID-19 у среднего класса серьезно меняются настроения и предпочтения. Об этом предупреждает опрос McKinsey в Германии.
Магазинам одежды и общественному транспорту, таксистам и прокату автомобилей, концертным залам и кинотеатрам, фитнес-клубам и зоопаркам следует настроиться в обозримом будущем на значительное, возможно даже обвальное сокращение доходов: из-за COVID-19 у потребителей серьезно меняются предпочтения. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное 7 мая американской консалтинговой компанией McKinsey.
Мобильность населения из-за пандемии снизится
С 30 апреля по 3 мая ее эксперты опросили свыше 1000 жителей Германии. Полученные ответы, думается, весьма показательны для настроений, царящих сейчас и в других европейских странах, переживающих пандемию коронавируса, в том числе и в России. Во всяком случае, для настроений в среднем классе, ведь именно его представители обычно активно занимаются шопингом, пользуются такси, много путешествуют, занимаются спортом и часто посещают культурные мероприятия.
Впредь средний класс Германии, похоже, будет делать все это значительно реже и осторожнее. Судя по опросу McKinsey, порожденный пандемией страх перед инфекцией, во-первых, значительно снизит мобильность населения ФРГ.
Так, 29% опрошенных заявили, что намерены впредь не так часто, как раньше, совершать служебные и частные поездки, а 27% хотят вовсе от них отказаться. Таким образом, меньше половины готовы, как ни в чем не бывало, летать в самолетах, сидеть в железнодорожных вагонах и ночевать в гостиницах.
Но дело не только в дальних путешествиях. Востребованность городского и пригородного общественного транспорта тоже падает. 51% тех, кто до пандемии регулярно пользовался автобусами, и 47% процентов постоянных пассажиров метро хотят в обозримом будущем сократить число таких поездок или вовсе от них отказаться. Вместо этого опрошенные намерены чаще ходить пешком, ездить на велосипеде или на собственном автомобиле.
Даже электросамокаты теряют популярность
Среди тех, кто раньше регулярно пользовался такси, 37% собираются делать это реже, а 11% заявили, что полностью откажутся от данного средства передвижения. 18% сообщили, что больше не будут брать автомобили напрокат, 29% собираются делать это менее часто, чем раньше.
Потеряет немало клиентов и такой новый, модный вид городского транспорта, как электросамокаты. Этот бизнес начался в Германии лишь в прошлом году и быстро завоевал немалую популярность, особенно среди молодежи. Но теперь 29% тех, кто до сих пор постоянно брался за ручки электросамоката, намерены сократить число поездок, а 17%, по-видимому, вовсе от них откажутся.
Изменение покупательских предпочтений
Во-вторых, пандемия может существенно изменить покупательские предпочтения немцев, свидетельствует опрос McKinsey. 41% респондентов заявил, что впредь намерен реже посещать магазины за исключением продовольственных.
Весьма показательной является следующая цифра: за те две недели, что прошли после частичного открытия в Германии 20 апреля небольших магазинов и бутиков в рамках ослабления карантина, 54% опрошенных так ни разу и не воспользовались вновь предоставившейся им возможностью заняться шопингом.
Большого наплыва посетителей в магазинах, открывшихся после снятия ограничительных мер из-за коронавируса, может и не быть
Иными словами, они не проявили интереса, как указывается в исследовании, к новой одежде, косметике или бытовой электронике, а продолжали приобретать лишь предметы первой необходимости. Еще 25% опрошенных за полмесяца лишь один раз выходили из дома на шопинг.
По мнению экспертов McKinsey, это свидетельствует о стремлении потребителей максимально снизить риск заражения. А также показывает, что снятие карантина не обязательно ведет к наплыву покупателей с накопившимся за время ограничительных мер отложенным спросом.
На культурных мероприятиях будет мало публики
В-третьих, опрос McKinsey предвещает весьма серьезные убытки в сфере культуры. Готовность посещать кинотеатры, концертные залы и театры у 58% жителей Германии из-за COVID-19 значительно снизилась. При этом 26% намерены вовсе отказаться от таких мероприятий, 16% будут покупать билеты существенно реже, еще 16% - несколько реже.
Недосчитаются посетителей немецкие зоопарки и тематические парки. Для 21% опрошенных такая форма семейного развлечения больше неприемлема, 14% собираются бывать в подобных местах гораздо реже, еще 17% - несколько реже.
От занятий спортом большинство не откажется
Изменится и отношение к занятиям спортом вне дома. В ходе опроса 22% ответили, что вообще не будут больше, к примеру, посещать фитнес-клубы, играть в теннис, участвовать в командных видах спорта. Тут сразу же вспоминается очень популярный в Германии не только профессиональный, но и любительский футбол. 11% намерены существенно сократить подобную активность, 12% хотят заниматься реже.
В то же время 41% опрошенных заверил, что сохранит занятия спортом в общественных местах в прежнем объеме, 11% собираются его увеличить, а 4% - даже существенно. Так что в данном случае больше половины от привычного образа жизни отказываться не собирается.
Комментируя результаты опроса, McKinsey рекомендует всем компаниям, которым грозят сейчас потери, бороться за доверие клиентов с помощью подробной информации о принимаемых мерах гигиены.
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