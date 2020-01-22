Немецкий суд решил, что делать с антисемитским барельефом

В центре внимания немецкой общественности и средств массовой информации в начале февраля вновь оказался средневековый антисемитский барельеф, находящийся на южном фасаде городской церкви Святой Марии (Wittenberger Stadtkirche) в восточногерманском городе Виттенберге - храме, в котором читал проповеди основоположник немецкой Реформации Мартин Лютер (Martin Luther).

"Еврейская свинья" - антисемитизм в камне

Барельеф 1280 года показывает большую кормящую свиноматку в окружении евреев. Такие изображения были распространены в средневековой Европе. Некоторые из них до сих пор сохранились на прежних местах - как правило, на фасадах христианских храмов. Другие находятся в музеях. По данным историков, в Центральной Европе сейчас насчитывается около трех десятков подобных оскорбительных антисемитских изображений - "юдензау" (нем. Judensau), в переводе - "еврейская свинья".

Что делать с этим барельефом, в Виттенберге впервые обсуждалось сразу после окончания Второй мировой войны. Тогда было решено оставить его на месте в качестве исторического свидетельства. 9 ноября 1988 года в пятидесятую годовщину погромов "хрустальной ночи" перед церковью установили памятник, посвященный шести миллионам евреев, убитых во время Холокоста.

Городская церковь Святой Марии в Виттенберге

Некоторое время назад один из членов еврейской общины Виттенберга потребовал от городской евангелический общины, владеющей храмом, в судебном порядке удалить этот барельеф - переместить в экспозицию здешнего Музея Мартина Лютера - в дом, где он жил и, помимо трудов по христианской теологии, также писал свои антисемитские памфлеты.

Оставить или переместить в музей?

Земельный суд Саксонии-Анхальт в Дессау в мае 2019 года это требование отклонил, указав на то, что около барельефа находится информационная плита, объясняющяя исторический контекст, поэтому сам барельеф сейчас нельзя рассматривать в качестве оскорбления. В начале февраля 2020 года о своем аналогичном решении по этому вопросу также объявил Верховный земельный суд Саксонии-Анхальт в Наумбурге. При этом он оставил возможность для апелляции в Федеральной судебной палате в Карлсруэ. Истец уже заявил о намерении обратиться дальше в эту высшую судебную инстанцию.

Deutsche Welle обратилась за комментарием к уполномоченному федерального правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликсу Кляйну (Felix Klein). По его мнению, этот барельеф - "часть проповеди в камне" - следует демонтировать и поместить в рамки музейной экспозиции, объясняющей истоки и последствия антисемитизма. "Это стало бы зримым и полезным вкладом евангелической церкви в преодоление антисемитизма, основы которого во многом лежат в религиозном антииудаизме".

В свою очередь, немецкий историк и публицист Михаэль Вольфсон (Michael Wolffson), родившийся в 1947 году в Тель-Авиве в семье беженцев из нацистской Германии, в интервью телерадиокомпании MDR завил, что демонтаж барельефа приведет к тому, что тема перестанет обсуждаться и будет забыта. По его мнению, выкинуть эти факты из истории и памяти невозможно, но можно занять по их поводу свою позицию. Михаэль Вольфсон высказался против удаления этого исторического свидетельства, сравнив такой возможный шаг с самообманом.

В 2021 году будет отмечаться 1700-летий еврейской жизни в Германии. Первое письменное упоминание евреев в немецких хрониках датировано 321 годом в Кельне.

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