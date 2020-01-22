Немецкий суд решил, что делать с антисемитским барельефом

Такие оскорбительные изображения евреев были распространены в средневековой Европе. Один из сохранившихся барельефов сейчас требуют удалить с фасада храма в Виттенберге.
В центре внимания немецкой общественности и средств массовой информации в начале февраля вновь оказался средневековый антисемитский барельеф, находящийся на южном фасаде городской церкви Святой Марии (Wittenberger Stadtkirche) в восточногерманском городе Виттенберге - храме, в котором читал проповеди основоположник немецкой Реформации Мартин Лютер (Martin Luther).
"Еврейская свинья" - антисемитизм в камне
Барельеф 1280 года показывает большую кормящую свиноматку в окружении евреев. Такие изображения были распространены в средневековой Европе. Некоторые из них до сих пор сохранились на прежних местах - как правило, на фасадах христианских храмов. Другие находятся в музеях. По данным историков, в Центральной Европе сейчас насчитывается около трех десятков подобных оскорбительных антисемитских изображений - "юдензау" (нем. Judensau), в переводе - "еврейская свинья".
Что делать с этим барельефом, в Виттенберге впервые обсуждалось сразу после окончания Второй мировой войны. Тогда было решено оставить его на месте в качестве исторического свидетельства. 9 ноября 1988 года в пятидесятую годовщину погромов "хрустальной ночи" перед церковью установили памятник, посвященный шести миллионам евреев, убитых во время Холокоста.
Некоторое время назад один из членов еврейской общины Виттенберга потребовал от городской евангелический общины, владеющей храмом, в судебном порядке удалить этот барельеф - переместить в экспозицию здешнего Музея Мартина Лютера - в дом, где он жил и, помимо трудов по христианской теологии, также писал свои антисемитские памфлеты.
Оставить или переместить в музей?
Земельный суд Саксонии-Анхальт в Дессау в мае 2019 года это требование отклонил, указав на то, что около барельефа находится информационная плита, объясняющяя исторический контекст, поэтому сам барельеф сейчас нельзя рассматривать в качестве оскорбления. В начале февраля 2020 года о своем аналогичном решении по этому вопросу также объявил Верховный земельный суд Саксонии-Анхальт в Наумбурге. При этом он оставил возможность для апелляции в Федеральной судебной палате в Карлсруэ. Истец уже заявил о намерении обратиться дальше в эту высшую судебную инстанцию.
Deutsche Welle обратилась за комментарием к уполномоченному федерального правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликсу Кляйну (Felix Klein). По его мнению, этот барельеф - "часть проповеди в камне" - следует демонтировать и поместить в рамки музейной экспозиции, объясняющей истоки и последствия антисемитизма. "Это стало бы зримым и полезным вкладом евангелической церкви в преодоление антисемитизма, основы которого во многом лежат в религиозном антииудаизме".
В свою очередь, немецкий историк и публицист Михаэль Вольфсон (Michael Wolffson), родившийся в 1947 году в Тель-Авиве в семье беженцев из нацистской Германии, в интервью телерадиокомпании MDR завил, что демонтаж барельефа приведет к тому, что тема перестанет обсуждаться и будет забыта. По его мнению, выкинуть эти факты из истории и памяти невозможно, но можно занять по их поводу свою позицию. Михаэль Вольфсон высказался против удаления этого исторического свидетельства, сравнив такой возможный шаг с самообманом.
В 2021 году будет отмечаться 1700-летий еврейской жизни в Германии. Первое письменное упоминание евреев в немецких хрониках датировано 321 годом в Кельне.
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