 Немецкий суд решил, что делать с антисемитским барельефом | Информация о Германии и советы туристам | DW | 05.02.2020

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По Германии

Немецкий суд решил, что делать с антисемитским барельефом

Такие оскорбительные изображения евреев были распространены в средневековой Европе. Один из сохранившихся барельефов сейчас требуют удалить с фасада храма в Виттенберге.

Антисемитский барельеф в Виттенберге

Антисемитский барельеф в Виттенберге

В центре внимания немецкой общественности и средств массовой информации в начале февраля вновь оказался средневековый антисемитский барельеф, находящийся на южном фасаде городской церкви Святой Марии (Wittenberger Stadtkirche) в восточногерманском городе Виттенберге - храме, в котором читал проповеди основоположник немецкой Реформации Мартин Лютер (Martin Luther).

"Еврейская свинья" - антисемитизм в камне

Барельеф 1280 года показывает большую кормящую свиноматку в окружении евреев. Такие изображения были распространены в средневековой Европе. Некоторые из них до сих пор сохранились на прежних местах - как правило, на фасадах христианских храмов. Другие находятся в музеях. По данным историков, в Центральной Европе сейчас насчитывается около трех десятков подобных оскорбительных антисемитских изображений - "юдензау" (нем. Judensau), в переводе - "еврейская свинья".

Что делать с этим барельефом, в Виттенберге впервые обсуждалось сразу после окончания Второй мировой войны. Тогда было решено оставить его на месте в качестве исторического свидетельства. 9 ноября 1988 года в пятидесятую годовщину погромов "хрустальной ночи" перед церковью установили памятник, посвященный шести миллионам евреев, убитых во время Холокоста.

Городская церковь Святой Марии в Виттенберге

Городская церковь Святой Марии в Виттенберге

Некоторое время назад один из членов еврейской общины Виттенберга потребовал от городской евангелический общины, владеющей храмом, в судебном порядке удалить этот барельеф - переместить в экспозицию здешнего Музея Мартина Лютера - в дом, где он жил и, помимо трудов по христианской теологии, также писал свои антисемитские памфлеты.

Оставить или переместить в музей?

Земельный суд Саксонии-Анхальт в Дессау в мае 2019 года это требование отклонил, указав на то, что около барельефа находится информационная плита, объясняющяя исторический контекст, поэтому сам барельеф сейчас нельзя рассматривать в качестве оскорбления. В начале февраля 2020 года о своем аналогичном решении по этому вопросу также объявил Верховный земельный суд Саксонии-Анхальт в Наумбурге. При этом он оставил возможность для апелляции в Федеральной судебной палате в Карлсруэ. Истец уже заявил о намерении обратиться дальше в эту высшую судебную инстанцию.

Deutsche Welle обратилась за комментарием к уполномоченному федерального правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликсу Кляйну (Felix Klein). По его мнению, этот барельеф - "часть проповеди в камне" - следует демонтировать и поместить в рамки музейной экспозиции, объясняющей истоки и последствия антисемитизма. "Это стало бы зримым и полезным вкладом евангелической церкви в преодоление антисемитизма, основы которого во многом лежат в религиозном антииудаизме".

В свою очередь, немецкий историк и публицист Михаэль Вольфсон (Michael Wolffson), родившийся в 1947 году в Тель-Авиве в семье беженцев из нацистской Германии, в интервью телерадиокомпании MDR завил, что демонтаж барельефа приведет к тому, что тема перестанет обсуждаться и будет забыта. По его мнению, выкинуть эти факты из истории и памяти невозможно, но можно занять по их поводу свою позицию. Михаэль Вольфсон высказался против удаления этого исторического свидетельства, сравнив такой возможный шаг с самообманом.

В 2021 году будет отмечаться 1700-летий еврейской жизни в Германии. Первое письменное упоминание евреев в немецких хрониках датировано 321 годом в Кельне.

Смотрите также: 

  • Водный резервуар для омовения в Шпайере

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Романские памятники Шпайера

    Немецкий город Шпайер известен туристам, в первую очередь, своим древним собором - самой большой романской церковью в мире из дошедших до наших дней. В трех минутах ходьбы от него находится еще один уникальный памятник - стены синагоги и прекрасно сохранившаяся миква. В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые строили здесь имперский собор.

  • Князь-епископ Иоганн I фон Крайхгау гарантирует евреям защиту в Шпайере. Рисунок XIX века

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский квартал

    Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.

  • Стена синагоги

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ

    Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Заявка для ЮНЕСКО

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский двор

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Экспозиция

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пожар 1689 года

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейские общины

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пороховой склад

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Новый музей

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Очищение

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле. Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Время работы

    С 1 апреля по 31 октября музей открыт ежедневно с 10 до 17 часов. С 1 ноября по 31 марта - со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов. Адрес: Kleine Pfaffengasse 20/21, 67346 Speyer.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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"Heiliger Sand" - "Святой песок" - самое старое из сохранившихся на своем изначальном месте еврейских кладбищ Европы. Здешнюю общину называли "Малым Иерусалимом". (06.11.2015)  

Еврейский двор и миква в Шпайере

В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор. (23.01.2015)  

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