 Немецкий вирусолог награжден премией за освещение темы коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 20.04.2020

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Германия

Немецкий вирусолог награжден премией за освещение темы коронавируса

Профессор берлинской клиники Charité Кристиан Дростен наглядно, доходчиво и на основе имеющихся научных фактов объясняет, что известно и что неизвестно ученым о коронавирусе SARS-CoV-2, заявили учредители премии.

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен

Кристиан Дростен

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) награжден специальной премией за выдающийся вклад в освещение ситуации вокруг пандемии COVID-19. Специалист по новым инфекционным заболеваниям Дростен стал одним из наиболее известных экспертов в ходе кризиса, связанного с распространением коронавируса SARS-CoV-2, заявили в понедельник, 20 апреля, Немецкое научно-исследовательское сообщество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) и Ассоциация спонсоров германской науки.

Признание и доверие среди граждан и политиков

Под влиянием выступлений вирусолога наука в кратчайшие сроки стала восприниматься общественностью как наиболее надежный ориентир по преодолению кризиса, считают учредители единовременной награды, размер которой составляет 50 000 евро.

По их словам, глава института вирусологии берлинской клиники Charité наглядно, доходчиво, опираясь на факты, объясняет людям, что известно науке о новом коронавирусе, как работают ученые и какие сомнения у них имеются. Одновременно 48-летний профессор вносит поправки в утверждения, не подтвержденные научными данными, и сообщает о пределах своих собственных знаний, отмечается в заявлении. Таким подходом Дростен завоевал признание и доверие среди большого числа людей, а также в политике, указывается далее.

Кристиан Дростен является одним из главных экспертов по коронавирусу в Германии и консультирует, в том числе немецкое правительство. Помимо многочисленных интервью различным СМИ Дростен каждый день записывает подкаст Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten на сайте северогерманской телерадиокомпании NDR, с недавнего времени он доступен и на русском языке.

По данным Института имени Роберта Коха, общее число выявленных заражений SARS-CoV-2 в Германии превысило 140 тысяч, от последствий инфекции скончались 4,4 тысячи человек.

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