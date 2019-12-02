Немецкий бизнес в России настроился на застой в экономике и кризис в автопроме

Ведение бизнеса в России остается трудным, деловой климат в 2020 году не улучшится, но работающие на рынке РФ компании из Германии пока не разуверились в его долгосрочных перспективах и видят отдельные поводы для оптимизма. Таковы основные выводы из традиционного опроса среди представителей немецкого бизнеса, проведенного в ноябре Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) и Российско-Германской внешнеторговой палатой (AHK). Его результаты были представлены 3 декабря в Берлине.

Влияние западных санкций и российского продэмбарго снизилось

В кратком новостном сообщении DW об этой пресс-конференции отмечалось, что главными факторами, тормозящими двустороннее экономическое сотрудничество, опрошенные назвали российскую бюрократию и слабую конъюнктуру в РФ, тогда как влияние западных экономических санкций и российских контрсанкций, по их мнению, несколько ослабло, хотя они и продолжают играть существенную роль.

Однако в ходе анкетирования руководителям немецких компаний в РФ были заданы и многие другие вопросы. Поэтому DW решила более подробно проанализировать распространенное среди журналистов и опубликованное в интернете на немецком и русском языках 17-страничное исследование с двумя десятками диаграмм.

При этом следует сразу подчеркнуть, что со строго научной точкой зрения этот ежегодный опрос нельзя считать репрезентативным. Однако он проводится уже 17 лет и доказал, что достаточно точно отражает настроения, царящие в деловых кругах ФРГ, работающих с Россией. На сей раз в нем участвовали руководители 112 немецких компаний из всех ключевых отраслей экономики. Суммарная выручка этих фирм на российском рынке составила в 2018 году 18 миллиардов евро, на их предприятиях в РФ трудятся порядка 144 тысяч человек.

Стагнация в экономике РФ и германо-российском сотрудничестве

На первый самый общий вопрос о том, как в 2019 году изменился деловой климат в России, лишь 30% ответили, что динамика была положительной или умеренно положительной. 6% назвали ее отрицательной, 25% - умеренно отрицательной, 39% сочти, что ничего не изменилось.

Вообще оценка "без изменений" в той или иной формулировке доминирует в ответах и на целый ряд других вопросов, и это красноречиво говорит о том, что немецкий бизнес расценивает ситуацию в российской экономике как застой и настроился на его продолжение.

Так, 42% считают, что экономическая ситуация в России в 2020 году будет стагнировать, 64% компаний исходят из того, что объемы их экспорта в РФ останутся прежними, 52% указали, что численность их российских сотрудников не изменится. Да и развитие германо-российских отношений в уходящем году ровно половина оценила как стагнацию.

Сельское хозяйство России - самая перспективная отрасль

В результате 66% компаний не планируют инвестиций в России в ближайшие 12 месяцев. В то же время в отдельных сферах опрошенные наблюдают положительную динамику и ждут дальнейшего роста. Наиболее перспективной отраслью российской экономики (вопрос предполагал несколько вариантов ответа) немецкий бизнес считает сельское хозяйство и пищевую промышленность - об этом заявили 46% респондентов, почти столько же указали на IT и телекоммуникации, на 3-м месте - топливно-энергетический комплекс.

Вслед за ним в этот раз идет возобновляемая энергетика / энергоэффективность, которая получила 25% голосов и всего за год взлетела с 11-го на 4-е место. Одновременно немецкие бизнесмены явно растеряли надежды на автомобильную промышленность РФ, в которой компании из Германии как раз весьма широко представлены. Автопром оказался в списке на последнем месте, лишь 4% процента опрошенных ждут в этой отрасли заметного роста. Не намного лучше и результат розничной торговли, где тоже сравнительно много немецких фирм.

Опрошенным было также предложено назвать пять регионов РФ с наилучшим инвестиционным климатом. С большим отрывом лидирует Москва, в первой тройке также Санкт-Петербург и Татарстан. Затем идут Московская и Калужская области, Краснодарский край, Ленинградская, Свердловская, Липецкая, Воронежская и Ульяновская области. Бросается в глаза, что в списке нет ни одной области восточнее Урала.

Отношения России и Украины: фирмы из Германии ждут резкого улучшения

Были в анкете и вопросы на актуальные политические темы. Работающим в России немецким фирмам было предложено ответить на вопрос, каким должно быть решение спора о "Северном потоке - 2". Почти три четверти, 72%, высказались за долгосрочное использование газопровода при сохранении транзита через Украину. 15% отметили вариант его введения в строй и среднесрочного прекращения украинского транзита. Лишь 3% высказались против эксплуатации газопровода, 10% затруднились с ответом.

С Украиной был связан и вопрос, как при президенте Владимире Зеленском изменятся российско-украинские отношения. Тут у опрошенных весьма оптимистические ожидания. 58% ждут улучшения, а 11% - даже сильного улучшения. В то же время ухудшение или сильное ухудшение прогнозируют всего 5%, а 26% настроились на стагнацию.

С более сдержанным оптимизмом немецкие компании оценили значение России для своего бизнеса в долгосрочной перспективе. 42% считают, что в 2020-е годы оно вырастет, 9% уверены в существенном росте. Таким образом, на позитивную динамику в будущем рассчитывает чуть больше половины работающих в РФ фирм. На уменьшение или сильное уменьшение роли российского рынка настроились всего 12%. Больше трети, 37%, не ждут изменений.

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