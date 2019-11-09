 Немецкие острова: Бальтрум - остров без машин и названий улиц (фото) | Кадр дня | DW | 17.11.2019

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Кадр за кадром

Немецкие острова: Бальтрум - остров без машин и названий улиц (фото)

Очень маленький остров, вызывающий большую любовь. Так говорят о Бальтруме его жители.

Бальтрум

Бальтрум • Остров Бальтрум (Baltrum) - самый маленький из шести Восточно-Фризских островов, расположенных в Северном море у побережья федеральной земли Нижняя Саксония: пять километров в длину, полтора километра в ширину и никаких автомобилей. Жители, курортники и просто туристы передвигаются здесь пешком, на велосипедах или лошадиных повозках. Названий улиц на острове нет. Номера домам дают в хронологическом порядке в зависимости от даты строительства.

  • Бальтрум

    Остров Бальтрум

    Песчаные дюны на острове Бальтрум. Здесь живет всего шестьсот человек, но ежегодно отдыхает около 70 тысяч туристов. Примерно столько же приезжает сюда на один день - без ночевки.

  • Бальтрум

    Остров Бальтрум

    Бальтрум - самый маленький Восточно-Фризский остров в Северном море.

  • Бальтрум

    Остров Бальтрум

    Так выглядит здешняя старая островная церковь.

  • Бальтум

    Остров Бальтрум

    На этой фотографии - типичное растение прибрежных песчаных дюн армерия приморская. Немецкое название - Grasnelke, в переводе - травяная гвоздика.

  • Бальтрум

    Остров Бальтрум

    На острове водятся фазаны. Этот попал в объектив фотокамеры во время токования.

  • Бальтрум

    Остров Бальтрум

    Одно из небольших поселений на Бальтруме. На острове запрещено движение автомобильного транспорта.

  • Бальтрум

    Остров Бальтрум

    Завсегдатаи здешних пляжей - большие и маленькие тюлени.

  • Бальтрум

    Остров Бальтрум

    Ваттовое мелководье перед Бальтрумом. Во время отлива здесь можно поучаствовать в пешеходной экскурсии.

  • Бальтрум

    Остров Бальтрум

    Прибрежный краб - один из обитателей ваттового мелководья, которых показывают туристам.

  • Бальтрум

    Остров Бальтрум

    Здешнее мелководье является частью Национального парка Нижнесаксонские ватты и имеет статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

    Автор: Максим Нелюбин


Большую часть территории острова занимают живописные песчаные дюны и маршевые луга, заливаемые морской водой. Также здесь растет несколько сортов шиповника: морщинистый, который немцы также называют сибирским или камчатским (Sibirische Kartoffelrose, Kamtschatka-Rose), собачий - Hundsrose, а также колючейший - Dünenrose.

К числу самых старых зданий относится островной храм, возведенный в 1820-х годы, когда на Бальтруме проживало около семидесяти человек. Колокол для этой церкви сняли с голландского корабля, севшего по соседству на мель.

В 1966 году острову присвоили официальный статус лечебного морского курорта. Здесь есть центр талассотерапии, в котором можно, среди прочих процедур, принять грязевые ванны с морским илом. Морским курортом, то есть купальней Бальтрум стал еще в 1876 году, примерно на сто лет позже соседнего острова Нордернай.

Добраться сюда можно на пароме. Также на острове есть взлетно-посадочная полоса для легких самолетов, которые используются, в частности, для обзорных экскурсий. Остров находится на территории Национального парка Нижнесаксонское ваттовое мелководье, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Визитная карточка острова Бальтрум

  • Регион: Северное море
  • Федеральная земля: Нижняя Саксония
  • Площадь: 6,5 км²
  • Население: 630 человек
  • Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах: 3,5 тысячи

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    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.baltrum.de

Туристический сайт острова Бальтрум

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