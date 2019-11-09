Немецкие острова: Бальтрум - остров без машин и названий улиц (фото)

Очень маленький остров, вызывающий большую любовь. Так говорят о Бальтруме его жители.
Бальтрум • Остров Бальтрум (Baltrum) - самый маленький из шести Восточно-Фризских островов, расположенных в Северном море у побережья федеральной земли Нижняя Саксония: пять километров в длину, полтора километра в ширину и никаких автомобилей. Жители, курортники и просто туристы передвигаются здесь пешком, на велосипедах или лошадиных повозках. Названий улиц на острове нет. Номера домам дают в хронологическом порядке в зависимости от даты строительства.
Большую часть территории острова занимают живописные песчаные дюны и маршевые луга, заливаемые морской водой. Также здесь растет несколько сортов шиповника: морщинистый, который немцы также называют сибирским или камчатским (Sibirische Kartoffelrose, Kamtschatka-Rose), собачий - Hundsrose, а также колючейший - Dünenrose.
К числу самых старых зданий относится островной храм, возведенный в 1820-х годы, когда на Бальтруме проживало около семидесяти человек. Колокол для этой церкви сняли с голландского корабля, севшего по соседству на мель.
В 1966 году острову присвоили официальный статус лечебного морского курорта. Здесь есть центр талассотерапии, в котором можно, среди прочих процедур, принять грязевые ванны с морским илом. Морским курортом, то есть купальней Бальтрум стал еще в 1876 году, примерно на сто лет позже соседнего острова Нордернай.
Добраться сюда можно на пароме. Также на острове есть взлетно-посадочная полоса для легких самолетов, которые используются, в частности, для обзорных экскурсий. Остров находится на территории Национального парка Нижнесаксонское ваттовое мелководье, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Визитная карточка острова Бальтрум
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