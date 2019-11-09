Немецкие острова: Бальтрум - остров без машин и названий улиц (фото)

Бальтрум • Остров Бальтрум (Baltrum) - самый маленький из шести Восточно-Фризских островов, расположенных в Северном море у побережья федеральной земли Нижняя Саксония: пять километров в длину, полтора километра в ширину и никаких автомобилей. Жители, курортники и просто туристы передвигаются здесь пешком, на велосипедах или лошадиных повозках. Названий улиц на острове нет. Номера домам дают в хронологическом порядке в зависимости от даты строительства.

Остров Бальтрум Песчаные дюны на острове Бальтрум. Здесь живет всего шестьсот человек, но ежегодно отдыхает около 70 тысяч туристов. Примерно столько же приезжает сюда на один день - без ночевки.

Остров Бальтрум Бальтрум - самый маленький Восточно-Фризский остров в Северном море.

Остров Бальтрум Так выглядит здешняя старая островная церковь.

Остров Бальтрум На этой фотографии - типичное растение прибрежных песчаных дюн армерия приморская. Немецкое название - Grasnelke, в переводе - травяная гвоздика.

Остров Бальтрум На острове водятся фазаны. Этот попал в объектив фотокамеры во время токования.

Остров Бальтрум Одно из небольших поселений на Бальтруме. На острове запрещено движение автомобильного транспорта.

Остров Бальтрум Завсегдатаи здешних пляжей - большие и маленькие тюлени.

Остров Бальтрум Ваттовое мелководье перед Бальтрумом. Во время отлива здесь можно поучаствовать в пешеходной экскурсии.

Остров Бальтрум Прибрежный краб - один из обитателей ваттового мелководья, которых показывают туристам.

Остров Бальтрум Здешнее мелководье является частью Национального парка Нижнесаксонские ватты и имеет статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Автор: Максим Нелюбин



Большую часть территории острова занимают живописные песчаные дюны и маршевые луга, заливаемые морской водой. Также здесь растет несколько сортов шиповника: морщинистый, который немцы также называют сибирским или камчатским (Sibirische Kartoffelrose, Kamtschatka-Rose), собачий - Hundsrose, а также колючейший - Dünenrose.

К числу самых старых зданий относится островной храм, возведенный в 1820-х годы, когда на Бальтруме проживало около семидесяти человек. Колокол для этой церкви сняли с голландского корабля, севшего по соседству на мель.

В 1966 году острову присвоили официальный статус лечебного морского курорта. Здесь есть центр талассотерапии, в котором можно, среди прочих процедур, принять грязевые ванны с морским илом. Морским курортом, то есть купальней Бальтрум стал еще в 1876 году, примерно на сто лет позже соседнего острова Нордернай.

Добраться сюда можно на пароме. Также на острове есть взлетно-посадочная полоса для легких самолетов, которые используются, в частности, для обзорных экскурсий. Остров находится на территории Национального парка Нижнесаксонское ваттовое мелководье, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Визитная карточка острова Бальтрум

Регион: Северное море

Федеральная земля: Нижняя Саксония

Площадь: 6,5 км²

Население: 630 человек

Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах: 3,5 тысячи

Смотрите также: