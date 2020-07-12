На фоне пандемии в мире растет число голодающих

В мире растет число людей, страдающих от голода. Это следует из доклада, подготовленного детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и некоторыми другими организациями. Он был опубликован в понедельник, 13 июля.

В 2019 году от недоедания страдало 690 млн человек на планете, говорится в документе. Это на 10 млн человек больше, чем годом ранее, и на 60 млн больше, чем пять лет назад. В то же время число людей, страдающих от "умеренного или сильного недостатка пищи", составляло в 2019 году около 2 млрд человек, сообщили авторы доклада.

Как повлияла пандемия на проблему голода на планете

Пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию, констатируют эксперты. Глобальный кризис, вызванный пандемией, затронул не только цепочки производства, но и распределение и потребление продовольствия на планете. "Воздействие пандемии COVID-19 на здравоохранение, социальную и экономическую сферы может обусловить дальнейшее снижение уровня продовольственной безопасности и ухудшение пищевого статуса наиболее уязвимых групп населения", - предупреждают в ООН.

Если нынешняя тенденция сохранится, то к 2030 году в мире будет насчитываться 840 млн голодающих. При этом до сих пор официально объявленной целью ООН считалось искоренение голода на планете именно к этому сроку.

Кто больше всего страдает от недоедания

В сложившейся ситуации особенно сильно страдают дети. По данным авторов доклада, в 2019 году каждый пятый ребенок в возрасте до 5 лет в мире (21 процент) имел отставания в развитии, обусловленные недостатками питания. Почти 7 процентов детей этого возраста были серьезно ослаблены из-за голода.

Больше всего людей, страдающих от голода, по оценкам ООН, проживают в Азии: 381 млн человек. В Африке их 250 млн, в Латинской Америке и Карибском регионе - 48 млн.

Кроме прочего, внимание экспертов ООН привлекла проблема стоимости питательной и здоровой пищи. "Здоровое питание недоступно для многих людей в ряде регионов мира, особенно для бедной части населения", - говорится в докладе. По оценкам его авторов, здоровое питание, содержащие овощи, фрукты и богатые протеинами продукты, обходится в пять раз дороже, чем рацион, состоящий только из базовых продуктов питания.

С другой стороны, 5,6 процента детей в возрасте до пяти лет в мире в 2019 году страдали от избыточного веса, зафиксировано в докладе. То же касается и взрослого населения планеты: эксперты ООН отмечают, что доля людей, страдающих ожирением, растет во всех регионах мира.

Роль Германии в преодолении голода на планете

Проблема голода в мире стоит на повестке дня и в германском бундестаге. Так спикер фракции Свободно-демократической партии (СвДП) по вопросам политики помощи развивающимся странам Кристоф Хоффман (Christoph Hoffmann) заявил, что правительство Германии должно взять на себя больше ответственности за преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19 в этой сфере.

"Правительству ФРГ следует больше делать для того, чтобы помочь ООН в снабжении продуктами кризисных регионов - не только оказывая финансовую помощь, но и предоставляя возможности для транспортировки (продуктов. - Ред.)", - подчеркнул он в конце апреля.

Смотрите также:

Как коронавирус изменил мир Европа открыла внутренние границы С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

Как коронавирус изменил мир Евросоюз спасает свою экономику Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

Как коронавирус изменил мир 130 млрд евро для поддержки немецкой экономики Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

Как коронавирус изменил мир Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

Как коронавирус изменил мир Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения" Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

Как коронавирус изменил мир Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

Как коронавирус изменил мир Коронавирус - не помеха параду в России Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

Как коронавирус изменил мир Тунис объявил о победе над коронавирусом Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Как коронавирус изменил мир В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2 Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

Как коронавирус изменил мир Когда появится вакцина от коронавируса? На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

