 На Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении к власти | Новости из Германии о России | DW | 27.05.2019

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Россия

На Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении к власти

Причиной составления протокола на Леонида Волкова стал его твит о судебном разбирательстве из-за фразы, оскорбляющей президента РФ Владимира Путина.

Сотрудник ФБК Алексея Навального Леонид Волков

Сотрудник ФБК Алексея Навального Леонид Волков

На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который в настоящий момент отбывает 20 суток административного ареста за нарушение закона о митингах, был составлен протокол по статье 20.1 ч.3 КоАП РФ, в которой идет речь о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти. Об этом директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал в Twitter в понедельник, 27 мая.

Волков дословно процитировал решение суда по делу Картыжева

23 апреля 2019 года Волков выложил в Twitter аудиозапись заседания суда, на котором житель Новгородской области Юрий Картыжев был оштрафован на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсети "В контакте" фразы "Путин - сказочный ****", поясняет Жданов. В комментарии к аудиозаписи Волков дословно повторил фразу, признанную оскорбительной.

Контекст

В интервью DW соратник Алексея Навального рассказывает о том, чего он ожидает от Германии и Европы. Волков также отвечает на вопрос, является ли Россия европейской страной. (14.01.2019)

Закон, который сделал бы власть хоть чуть-чуть ответственной перед людьми, очевидно востребован. Хотя требовать стоит выборов, которые позволят самим менять власть, считает Александр Плющев. (11.04.2019)

При этом Жданов подчеркивает, что Волков лишь дословно процитировал решение суда по данному делу. Однако лингвистические эксперты, оценившие твит, нашли в словах Волкова "негативный семантический компонент" и сочли, что нецензурное слово, которое он использовал, используется "для выражения негативной оценки" президента.

По данным команды Навального, дело Волкова уже находится в Тверском районном суде Москвы. В случае доказанного обвинения ему грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Первое в России дело о неуважении к власти

Дело Юрия Картыжева стало первым в России судебным разбирательством по делу о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти после введения в КоАП соответствующей статьи.

Леонид Волков был руководителем штаба Алексея Навального на президентских выборах в России в 2018 году.

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    Автор: Марина Барановская


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Содержание статьи 20.1 ч.3 КоАП РФ

Содержание статьи 20.1 ч.3 КоАП РФ

Сказочный дол*** снова в работе!

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Дело Леонида Волкова: за что задержали соратника Навального?  

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