 На ″Евровидении″ в Роттердаме победила Италия | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

На "Евровидении" в Роттердаме победила Италия

Рок-группа из Италии Maneskin заняла первое место, Go_A из Украины - пятое, Манижа от России - девятое место. Из-за коронавируса конкурс проходил при соблюдении жестких эпидемиологических норм.

Группа Maneskin на сцене Евровидения в Роттердаме

Группа Maneskin на сцене "Евровидения" в Роттердаме

Победителем "Евровидения-2021" стала рок-группа из Италии Maneskin. На проходившем в Роттердаме песенном конкурсе она исполнила композицию в стиле хард-рок "Zitti e bouni". Результаты голосования зрителей и национальных жюри были объявлены после финала "Евровидения" в ночь на воскресенье, 23 мая. 

Топ-10 "Евровидения-2021" и один аутсайдер

Места в первой пятерке распределились следующим образом. Maneskin (Италия) - первое место, Барбара Прави (Франция) - второе, Gjon's Tears (Швейцария) - третье,  Daði og Gagnamagnið (Исландия) - четвертое,  Go_A (Украина) - пятое. За ними идут Blind Channel (Финляндия), Дестини (Мальта), The Roop (Литва), Манижа (Россия), Стефания (Греция). Немец Йендрик занял в общем зачете предпоследнее, 25 место. 

Коронавирус и "Евровидение"

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти в Роттердаме в 2020 году. Из-за пандемии он был перенесен на год. На конкурсе действовали жесткие эпидемиологические нормы. Все участники, технический персонал и аккредитованные журналисты были обязаны регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Один из таких тестов у музыканта из исландской группы оказался положительным. Выступление исландцев зрители оценивали по записи, сделанной на одной из репетиций. Ковид был обнаружен и победителя предыдущего "Евровидения". Поэтому голландец Дункан Лоренс не смог выступить на сцене в финале конкурса в качестве гостя.

До 3,5 тысяч было сокращено число зрителей в зале. Это примерно пятая часть мест. Все зрители должны были сдать тест на коронавирус. Для правительства страны конкурс стал своего рода эксперимент по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

Смотрите также:

  • Eurovision Song Contest 2021 | Zitti e buoni

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Победители "Евровидения-2021"

    Рок-группа из Италии Maneskin победила на "Евровидении-2021" в Роттердаме. группа Go_A, из Украины с песней "Shum" заняла пятое место, Манижа от России с композицией "Russian woman" - девятое, Йендрик из Германии с "I don't fell hate" - 25 место. Всего в финале выступили исполнители из 26 стран. DW представляет топ-10 финалистов песенного конкурса.

  • Maneskin, Италия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Maneskin, Италия - первое место

    Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.

  • Барбара Прави, Франция

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Барбара Прави, Франция - второе место

    Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.

  • Gjon's Tears из Швейцарий на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Gjon's Tears, Швейцария - третье место

    Gjon's Tears - сценический псевдоним Джона Мухарремая, 22-летнего сына выходцев из Албании и Косово. На сцене в Роттердаме он продемонстрировал настоящие чудеса голосовой акробатики, драматично балансируя руками под балладу "Tout l' univers".

  • Daði og Gagnamagnið, Исландия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Daði og Gagnamagnið, Исландия - четвертое место

    По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидели только в записи с репетиции.

  • Go_A, Украина

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Go_A, Украина - пятое место

    "Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров.

  • Blind Channel из Финляндия на сцене Евровидения-2021

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Blind Channel, Финляндия - шестое место

    Прямые конкуренты финнов на конкурсе - итальянские хард-рокеры из группы Maneskin - призывают не плыть по течению. Группа Blind Channel пошла дальше, воспевая в "Dark Side" подпольную вечеринку. Желание "зажечь" понятно, но во времена пандемии, наверное, стоит подождать.

  • Дестини, Мальта

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Дестини, Мальта - седьмое место

    "Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.

  • The Roop, Литва

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    The Roop, Литва - восьмое место

    "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

  • Манижа, Россия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Манижа, Россия - девятое место

    Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.

  • Для Стефании Евровидение в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню Last dance поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на Евровидении в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества.

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Стефания, Греция - десятое место

    Для Стефании "Евровидение" в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню "Last dance" поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на "Евровидении" в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества.

    Автор: Андрей Бреннер


Смотреть видео 11:25

Russian Woman на Евровидении: Манижа рассказала DW о конкурсе, хейтерах и украинских конкурентах (18.05.2021)

Контекст

"Евровидение-2021" в Роттердаме: новости, интервью, репортажи

Все публикации DW на русском о конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме.  

Комментарий: Manizha на "Евровидении" - прекрасно, когда у России есть выбор

Национальный российский отбор на конкурс "Евровидение-2021" приятно удивил и показал: когда есть выбор, это интересно, считает Андрей Бреннер.  

Почему песню от Беларуси не допустили на "Евровидение"

Песня группы "Галасы ЗМеста" для Роттердама вызвала острую дискуссию. Европейский вещательный союз принял решение не допускать ее в таком виде на "Евровидение". А как оценивают "Я научу тебя" немецкие знатоки конкурса?  

Финалисты ''Евровидения-2021''

В финале конкурса ''Евровидение-2021'' в Роттердаме в субботу, 22 мая, будет участвовать 26 исполнителей.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля  

С каких пор "Евровидение" стало "песней года" для секс-меньшинств? (07.05.2017)  

Также по теме

Eurovision Song Contest in Rotterdam 2021

Финал "Евровидения-2021" начался в Роттердаме 22.05.2021

Среди участников - Манижа от России и украинская группа Go_A. Йендрик из Германии - в числе аутсайдеров. Коронавирус сказался на проведении конкурса.

Eurovision Song Contest in Rotterdam 2021

Второй полуфинал "Евровидения-2021" начался в Роттердаме 20.05.2021

Среди фаворитов этого тура - Болгария, Исландия, Сан-Марино и Швейцария. На место в финале претендует и Наталья Гордиенко из Молдовы. Ее продюсирует Филипп Киркоров.

Schweizer Beitrag zum Eurovision Song Contest 2021

После второго полуфинала стали известны все финалисты "Евровидения" 20.05.2021

Второй полуфинал завершился в Роттердаме. Все фавориты вышли в финал. В нем будет представлена и Наталья Гордиенко из Молдовы. На конкурсе ее продюсирует Филипп Киркоров.

Реклама