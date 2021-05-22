На "Евровидении" в Роттердаме победила Италия

Победителем "Евровидения-2021" стала рок-группа из Италии Maneskin. На проходившем в Роттердаме песенном конкурсе она исполнила композицию в стиле хард-рок "Zitti e bouni". Результаты голосования зрителей и национальных жюри были объявлены после финала "Евровидения" в ночь на воскресенье, 23 мая.

Топ-10 "Евровидения-2021" и один аутсайдер

Места в первой пятерке распределились следующим образом. Maneskin (Италия) - первое место, Барбара Прави (Франция) - второе, Gjon's Tears (Швейцария) - третье, Daði og Gagnamagnið (Исландия) - четвертое, Go_A (Украина) - пятое. За ними идут Blind Channel (Финляндия), Дестини (Мальта), The Roop (Литва), Манижа (Россия), Стефания (Греция). Немец Йендрик занял в общем зачете предпоследнее, 25 место.

Коронавирус и "Евровидение"

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти в Роттердаме в 2020 году. Из-за пандемии он был перенесен на год. На конкурсе действовали жесткие эпидемиологические нормы. Все участники, технический персонал и аккредитованные журналисты были обязаны регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Один из таких тестов у музыканта из исландской группы оказался положительным. Выступление исландцев зрители оценивали по записи, сделанной на одной из репетиций. Ковид был обнаружен и победителя предыдущего "Евровидения". Поэтому голландец Дункан Лоренс не смог выступить на сцене в финале конкурса в качестве гостя.

До 3,5 тысяч было сокращено число зрителей в зале. Это примерно пятая часть мест. Все зрители должны были сдать тест на коронавирус. Для правительства страны конкурс стал своего рода эксперимент по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

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