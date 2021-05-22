На "Евровидении" в Роттердаме победила Италия

Рок-группа из Италии Maneskin заняла первое место, Go_A из Украины - пятое, Манижа от России - девятое место. Из-за коронавируса конкурс проходил при соблюдении жестких эпидемиологических норм.
Группа Maneskin на сцене "Евровидения" в Роттердаме
Победителем "Евровидения-2021" стала рок-группа из Италии Maneskin. На проходившем в Роттердаме песенном конкурсе она исполнила композицию в стиле хард-рок "Zitti e bouni". Результаты голосования зрителей и национальных жюри были объявлены после финала "Евровидения" в ночь на воскресенье, 23 мая.
Топ-10 "Евровидения-2021" и один аутсайдер
Места в первой пятерке распределились следующим образом. Maneskin (Италия) - первое место, Барбара Прави (Франция) - второе, Gjon's Tears (Швейцария) - третье, Daði og Gagnamagnið (Исландия) - четвертое, Go_A (Украина) - пятое. За ними идут Blind Channel (Финляндия), Дестини (Мальта), The Roop (Литва), Манижа (Россия), Стефания (Греция). Немец Йендрик занял в общем зачете предпоследнее, 25 место.
Коронавирус и "Евровидение"
65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти в Роттердаме в 2020 году. Из-за пандемии он был перенесен на год. На конкурсе действовали жесткие эпидемиологические нормы. Все участники, технический персонал и аккредитованные журналисты были обязаны регулярно сдавать тесты на коронавирус.
Один из таких тестов у музыканта из исландской группы оказался положительным. Выступление исландцев зрители оценивали по записи, сделанной на одной из репетиций. Ковид был обнаружен и победителя предыдущего "Евровидения". Поэтому голландец Дункан Лоренс не смог выступить на сцене в финале конкурса в качестве гостя.
До 3,5 тысяч было сокращено число зрителей в зале. Это примерно пятая часть мест. Все зрители должны были сдать тест на коронавирус. Для правительства страны конкурс стал своего рода эксперимент по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.
Смотрите также:
Первая десятка ''Евровидения-2021''
Победители "Евровидения-2021"
Рок-группа из Италии Maneskin победила на "Евровидении-2021" в Роттердаме. группа Go_A, из Украины с песней "Shum" заняла пятое место, Манижа от России с композицией "Russian woman" - девятое, Йендрик из Германии с "I don't fell hate" - 25 место. Всего в финале выступили исполнители из 26 стран. DW представляет топ-10 финалистов песенного конкурса.
Первая десятка ''Евровидения-2021''
Maneskin, Италия - первое место
Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.
Первая десятка ''Евровидения-2021''
Барбара Прави, Франция - второе место
Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.
Первая десятка ''Евровидения-2021''
Gjon's Tears, Швейцария - третье место
Gjon's Tears - сценический псевдоним Джона Мухарремая, 22-летнего сына выходцев из Албании и Косово. На сцене в Роттердаме он продемонстрировал настоящие чудеса голосовой акробатики, драматично балансируя руками под балладу "Tout l' univers".
Первая десятка ''Евровидения-2021''
Daði og Gagnamagnið, Исландия - четвертое место
По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидели только в записи с репетиции.
Первая десятка ''Евровидения-2021''
Go_A, Украина - пятое место
"Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров.
Первая десятка ''Евровидения-2021''
Blind Channel, Финляндия - шестое место
Прямые конкуренты финнов на конкурсе - итальянские хард-рокеры из группы Maneskin - призывают не плыть по течению. Группа Blind Channel пошла дальше, воспевая в "Dark Side" подпольную вечеринку. Желание "зажечь" понятно, но во времена пандемии, наверное, стоит подождать.
Первая десятка ''Евровидения-2021''
Дестини, Мальта - седьмое место
"Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.
Первая десятка ''Евровидения-2021''
The Roop, Литва - восьмое место
"Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.
Первая десятка ''Евровидения-2021''
Манижа, Россия - девятое место
Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.
Первая десятка ''Евровидения-2021''
Стефания, Греция - десятое место
Для Стефании "Евровидение" в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню "Last dance" поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на "Евровидении" в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества.