Манижа запустила проект с поющими на экране во время ее номера россиянками

Фавориты ''Евровидения-2021''

Виктория, Болгария

Выступление Виктории Георгиевой из Болгарии с балладой "Growing up is getting old" - одно из самых проникновенных на конкурсе в Роттердаме. Виктория продемонстрировала: эмоции можно выражать тихим, но сильным голосом. Но не слишком ли рано 24-летняя исполнительница задумалась в своей песни о старости?