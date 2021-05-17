Манижа запустила проект с поющими на экране во время ее номера россиянками

Певица Манижа Сангин, которая в субботу, 22 мая, представит Россию в финале конкурса "Евровидение" с песней "Russian Woman", рассказала на видеосервисе TikTok о россиянках, поющих на большом интерактивном экране во время ее выступления.

"Если у вас возникает вопрос, почему я могу петь про русских женщин и являюсь ли голосом русских женщин. Я решила позвать на сцену более ста русских женщин, они вместе со мной поедут на "Евровидение". Они появятся на этих экранах, они будут петь так, как они хотят, они будут выглядеть так, как они хотят, и делать то, что они хотят. Я очень хочу показать их свободу", - рассказала Манижа.

Певица также представила в своем Instagram проект со всеми участницами этого шоу. Каждая из женщин дает свое понимание понятию "русская женщина". "Кто скажет, что моя бабушка, Софья Самуиловна Свердлина-Рапопорт, пережившая блокаду, детский дом, государственный антисемитизм - не русская женщина, тот жестокий и невежественный человек. Кто говорит мне "ехать домой", тот пусть сам куда-нибудь уедет; мой дом - здесь, и я люблю все, что вокруг меня. Нас, русских женщин, таких разных, объединяет одно - мы хотим быть услышанными и мы будем услышаны", - говорит феминистка Белла Рапопорт. "Русская женщина - это сила, смелость и свобода", - считает один из редакторов студенческого журнала Doxa Алла Гутникова, которая сегодня проходит обвиняемой по делу о вовлечении подростков в протесты.

Кроме того, Манижу в ее номере поддержали журналистка "Новой газеты" Елена Костюченко, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, художница Саша Фролова, транс-активистка Майя Демидова, певица Татьяна Буланова и многие другие.

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