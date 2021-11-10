Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA)

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Аббревиатура на английском расшифровывается как National Aeronautics and Space Administration.
Глава NASA Нельсон объяснил задержку программы "Артемида" недостатком финансирования и судебной тяжбой между компаниями Илона Маска и Джеффа Безоса.
Астронавты NASA и ESA Меган Макартур, Шейн Кимбро и Томас Песке, а также японец Акихико Хосидэ провели на Международной космической станции 199 дней. Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды.
Захватывающие снимки галактик, планет и созвездий. Всего за 31 год их было более полутора миллионов! И если бы не бывшие сотрудники НАСА, то телескоп "Хаббл" мог бы стать уже историей.
Грузовой космический корабль компании SpaceX доставит продовольствие для международного экипажа орбитальной станции, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.
На станцию прибывает пилотируемый корабль "Союз МС-19". В связи с этим орбита МКС поднята на 1,2 километра.
По информации NASA, впервые дым от лесных пожаров в России достиг Северного полюса - преодолев 3000 км. В Якутии горит уже около 3,4 миллиона га лесной площади.
Долото для керна и ударное сверло на марсоходе Perseverance сработали как положено, но контейнер для собранного грунта оказался пуст, объяснило NASA. Специалисты допускают сдвиг породы при бурении.
Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году из-за стареющего оборудования. Новая станция РОСС сможет работать в составе МКС либо как независимая станция.
Евросоюз хочет идти в ногу с США, Китаем и Россией в освоении космоса и намерен вложить в эту сферу 14,6 млрд евро в течение семи лет. EUSPA, новое космическое агентство ЕС, разместится в Праге.
После встречи с главой NASA Нельсоном Рогозин заявил о начале переговоров, касающихся проекта новой орбитальной станции, к строительству которой приступил "Роскосмос".
Задача миссии DAVINCI+ - исследование атмосферы Венеры, а VERITAS - картирование поверхности. NASA выделило на подготовку каждой миссии по 500 млн долларов. Обе запланированы на 2028-2030 годы.
Грузовой корабль доставил на строящуюся станцию "Таньхэ" оборудование и топливо. Китай планирует достроить космическую станцию в 2022 году.
Американский космический корабль впервые совершил ночную посадку со времен миссии Apollo в декабре 1968 года. Экипаж Crew Dragon-1 проработал на МКС полгода.
Две другие компании, которые участвовали в тендере, оспорили решение поручить контракт стоимостью в 2,9 млрд евро Space X. Работы прекращены до урегулирования спора.
В ходе третьего полета аппарат Ingenuity достиг скорости в 2 метра в секунду и удалился от марсохода Perseverance на 50 метров, сообщили в NASA.
Для полетов к МКС американцы и европейцы пересели с российских космических кораблей на американские, Россия планирует свою станцию на орбите. Тесное сотрудничество может закончиться.
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