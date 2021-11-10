Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA)

Как пенсионеры спасли телескоп НАСА

Захватывающие снимки галактик, планет и созвездий. Всего за 31 год их было более полутора миллионов! И если бы не бывшие сотрудники НАСА, то телескоп "Хаббл" мог бы стать уже историей.