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Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA)

Аббревиатура на английском расшифровывается как National Aeronautics and Space Administration.

Full moon called a supermoon because it was unusually close to the earth | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

NASA отложило высадку на Луну на 2025 год 10.11.2021

Глава NASA Нельсон объяснил задержку программы "Артемида" недостатком финансирования и судебной тяжбой между компаниями Илона Маска и Джеффа Безоса.
In this image taken from NASA video, parachutes are deployed from the SpaceX Dragon capsule, carrying four astronauts, as it descends before splashing down into the Gulf of Mexico near Pensacola, Fla., late Monday Nov. 8, 2021, to end a 200-day space station mission that began last spring. (NASA via AP)

Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю 09.11.2021

Астронавты NASA и ESA Меган Макартур, Шейн Кимбро и Томас Песке, а также японец Акихико Хосидэ провели на Международной космической станции 199 дней. Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды.
15.07.2021 Nzinga Tull, Hubble systems anomaly response manager at NASAs Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, USA, works in the control room July 15, 2021, to restore Hubble to full science operations. The team proceeded carefully and systematically from there. Over the following two weeks, more than 50 people worked to review, update, and vet the procedures to switch to backup hardware, testing them on a high-fidelity simulator and holding a formal review of the proposed plan. Editorial Use Only. Handout Photo by Rebecca Roth/GSFC NASA/ABACAPRESS.COM

Как пенсионеры спасли телескоп НАСА 21.09.2021

Захватывающие снимки галактик, планет и созвездий. Всего за 31 год их было более полутора миллионов! И если бы не бывшие сотрудники НАСА, то телескоп "Хаббл" мог бы стать уже историей.
A SpaceX Dragon-2 spacecraft sits on the Falcon 9 rocket as it is prepared for launch on its 23rd resupply mission for NASA from Complex 39A at the Kennedy Space Center, Florida on Saturday, August 28, 2021. Following a last minute postponement due to this morning's poor weather conditions, SpaceX will try for another attempt on Sunday morning. Dragon will carry experiments and spare parts to the International Space Station. Photo by Joe Marino/UPI Photo via Newscom picture alliance

Американский корабль Cargo Dragon в 23-й раз стартовал к МКС 29.08.2021

Грузовой космический корабль компании SpaceX доставит продовольствие для международного экипажа орбитальной станции, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.
ARCHIV - 01.01.2013, ---: Die undatierte Aufnahme zeigt die Internationale Raumstation (ISS) mit dem angedockten europäischen Wissenschaftslabor Columbus (Mitte, unten links) in der Erdumlaufbahn. (zu dpa Und es ward Licht! Seit 20 Jahren sind Raumfahrer auf der ISS vom 06.12.2018) Foto: ---/Nasa/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Орбита МКС скорректирована для приема следующей экспедиции 21.08.2021

На станцию прибывает пилотируемый корабль "Союз МС-19". В связи с этим орбита МКС поднята на 1,2 километра.
Freiwillige Helfer machen am Ort eines Waldbrands im Gebiet Gorny Ulus westlich von Jakutsk eine Pause. Die Waldbrandsituation in Russland nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Im flächenmäßig größten Land der Erde meldeten die Behörden am 07.08.2021 mehr als 250 Brände mit einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar. +++ dpa-Bildfunk +++

В Якутии горит уже почти 3,5 млн гектаров леса 09.08.2021

По информации NASA, впервые дым от лесных пожаров в России достиг Северного полюса - преодолев 3000 км. В Якутии горит уже около 3,4 миллиона га лесной площади.
In this image acquired on August 6, 2021 (Sol 164) and released by NASA, the shadow of the Perseverance Mars rover is cast next to its first hole drilled in a rock. - The rover has begun to collect rock samples, NASA announced on August 6, 2021, the first of thirty samples that will, in several years, be brought back to Earth to be analyzed. In total, the process of collecting a sample -- the size of chalk and sealed hermetically ia a tube -- is expected to take 11 days. The goal: to look for signs of ancient life, such as traces of fossilized microbial life in rocks, but also to better understand the Martian geology. (Photo by Handout / NASA/JPL-Caltech / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NASA/JPL-Caltech - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Марсоход Perseverance: первая попытка забора грунта не удалась 07.08.2021

Долото для керна и ударное сверло на марсоходе Perseverance сработали как положено, но контейнер для собранного грунта оказался пуст, объяснило NASA. Специалисты допускают сдвиг породы при бурении.
In this photo provided by Roscosmos Space Agency Press Service, the Nauka module is seen prior to docking with the International Space Station on Thursday, July 29, 2021. Russia's long-delayed lab module successfully docked with the International Space Station on Thursday, eight days after it was launched from the Russian space launch facility in Baikonur, Kazakhstan. The 20-metric-ton (22-ton) Nauka module, also called the Multipurpose Laboratory Module, docked with the orbiting outpost after a long journey and a series of manoeuvres. (Roscosmos Space Agency Press Service photo via AP)

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году 31.07.2021

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году из-за стареющего оборудования. Новая станция РОСС сможет работать в составе МКС либо как независимая станция.
EUSPA will der EU Raumhoheit geben. Foto: EUSPA

Аналог NASA в Праге? Чехия - центр космической промышленности ЕС 20.06.2021

Евросоюз хочет идти в ногу с США, Китаем и Россией в освоении космоса и намерен вложить в эту сферу 14,6 млрд евро в течение семи лет. EUSPA, новое космическое агентство ЕС, разместится в Праге.
Dmitry Rogozin, the head of the Russian space agency Roscosmos, speaks with the media upon arrival with NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin (both not pictured) in Baikonur, Kazakhstan, on October 11, 2018. - Hague and Ovchinin arrived from Dzhezkazgan (Zhezkazgan) after Russian Search and Rescue teams brought them from the Soyuz landing site. A two-man crew bound for the International Space Station was forced to make an emergency landing when a Soyuz rocket failed shortly after blast-off on Thursday, in a major setback for Russia's beleaguered space industry. Hague and Ovchinin were rescued without injuries in Kazakhstan. (Photo by YURI KOCHETKOV / POOL / AFP) (Photo credit should read YURI KOCHETKOV/AFP via Getty Images)

"Роскосмос" допускает участие NASA в проекте новой орбитальной станции 05.06.2021

После встречи с главой NASA Нельсоном Рогозин заявил о начале переговоров, касающихся проекта новой орбитальной станции, к строительству которой приступил "Роскосмос".
Dieses von der NASA zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Planeten Venus, erstellt mit Daten der Raumsonde Magellan und des Pioneer Venus Orbiter. Die US-Raumfahrtbehörde NASA plant zwei neue Missionen zum Nachbarplaneten Venus. «DaVinci+» und «Veritas» sollen im Zeitraum zwischen 2028 und 2030 von der Erde in Richtung des zweitinnersten Planeten des Sonnensystems aufbrechen. +++ dpa-Bildfunk +++

NASA представило две миссии по изучению Венеры 03.06.2021

Задача миссии DAVINCI+ - исследование атмосферы Венеры, а VERITAS - картирование поверхности. NASA выделило на подготовку каждой миссии по 500 млн долларов. Обе запланированы на 2028-2030 годы.
(210529) -- WENCHANG, May 29, 2021 (Xinhua) -- The Long March-7 Y3 rocket, carrying the Tianzhou-2 cargo spacecraft, blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, May 29, 2021. China launched the cargo spacecraft Tianzhou-2 on Saturday, which is scheduled to dock with the space station core module Tianhe to deliver supplies, equipment and propellant. (Xinhua/Ju Zhenhua)

Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией 30.05.2021

Грузовой корабль доставил на строящуюся станцию "Таньхэ" оборудование и топливо. Китай планирует достроить космическую станцию в 2022 году.
In this image made from NASA TV video, the SpaceX Dragon capsule lands into the Gulf of Mexico near the Florida Panhandle early Sunday, May 2, 2021. SpaceX returned four astronauts from the International Space Station on Sunday, making the first U.S. crew splashdown in darkness since the Apollo 8 moonshot. (NASA TV via AP)

Экипаж первой регулярной миссии SpaceX к МКС вернулся на Землю 02.05.2021

Американский космический корабль впервые совершил ночную посадку со времен миссии Apollo в декабре 1968 года. Экипаж Crew Dragon-1 проработал на МКС полгода.
The power and propulsion element provides a communications relay capability for NASA's Gateway, enabling it to serve as a mobile command and service module for human and robotic expeditions to the lunar surface. Credits: NASA

NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю 01.05.2021

Две другие компании, которые участвовали в тендере, оспорили решение поручить контракт стоимостью в 2,9 млрд евро Space X. Работы прекращены до урегулирования спора.
In this image made available by NASA, the Mars Ingenuity helicopter hovers above the surface of the planet during its second flight on Thursday, April 22, 2021. (NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS via AP)

Американский "марсолет" Ingenuity ставит новые рекорды 26.04.2021

В ходе третьего полета аппарат Ingenuity достиг скорости в 2 метра в секунду и удалился от марсохода Perseverance на 50 метров, сообщили в NASA.
A SpaceX Falcon 9 rocket, with the Crew Dragon capsule, is launched carrying four astronauts on a NASA commercial crew mission to the International Space Station at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., April 22, 2021. REUTERS/Thom Baur

SpaceX вместо "Союза": космические пути России и Запада расходятся? 23.04.2021

Для полетов к МКС американцы и европейцы пересели с российских космических кораблей на американские, Россия планирует свою станцию на орбите. Тесное сотрудничество может закончиться.
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