Белый дом поручил NASA создать стандарт времени на Луне

LTC станет эталоном измерения времени для лунных космических кораблей и спутников, которым для выполнения своих миссий требуется предельная точность.

Администрация президента США поручила Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также ряду других ведомств разработать к концу 2026 года план по внедрению так называемого скоординированного лунного времени (Coordinated Lunar Time, LTC). Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 2 апреля.

Из-за разницы в гравитации и других факторов на Луне и других небесных телах меняют восприятие времени. "Те же часы, которые есть у нас на Земле, на Луне шли бы с другой скоростью", - объяснил Reuters руководитель отдела космической связи и навигации NASA Кевин Коггинс.

LTC станет эталоном измерения времени для лунных космических кораблей и спутников, которым для выполнения своих миссий требуется предельная точность. Для человека на Луне земные часы будут в среднем терять 58,7 микросекунды в сутки. Возможны и другие отклонения, еще больше отдаляющие лунное время от земного, указывается в записке управления научно-технической политики (OSTP) Белого дома.

На Земле точное время регулируют на основе Всемирного координированного времени (Coordinated Universal Time, UTC). Этот стандарт опирается на обширную сеть атомных часов в разных точках Земли. В OSTP допускают, что для единого стандарта лунного времени атомные часы придется развернуть и на Луне.

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