В США выдан заказ на разработку "лунного вездехода"

Луноход будет иметь роботизированную "руку" и сможет перевозить научное оборудование. Два астронавта смогут использовать аппарат для сбора образцов. Кроме того, аппарат должен иметь возможность работать автономно.

Три американские компании участвуют в конкурсе на разработку аппарата для пилотируемой лунной миссии Artemis 5, запланированной на конец нынешнего десятилетия. Как объявило в среду, 3 апреля, американское космическое агентство NASA, техасская Intuitive Machines, Lunar Outpost из Kолорадо и Venturi Astrolab из Калифорнии получили заказ на разработку так называемого "лунного вездехода" (LTV).

Одна из трех компаний должна будет провести пробный запуск на поверхности Луны своего аппарата, прежде чем там приземлится экипаж миссии, говорится в сообщении. Какая компания получит контракт на создание лунохода, будет решено после годичного этапа разработки.

"Мы создаем возможности, необходимые для долгосрочного исследования и присутствия на Луне", - сказал журналистам главный научный сотрудник NASA Джейкоб Бличер. По его словам, новый вездеход "в корне изменит наше представление о Луне". LTV будет иметь роботизированный манипулятор и сможет перевозить научное оборудование. Два астронавта смогут использовать аппарат для сбора образцов даже в более отдаленных районах. Луноход также должен иметь возможность работать автономно в отсутствие астронавтов.

Лунная миссия Artemis 5 запланирована на 2030 год, напоминает агентство dpa. Планируется, что ей будет предшествовать миссия Artemis 3, которая в 2026 году снова доставит людей на Луну.

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